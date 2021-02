Vivo Y70, análisis: este smartphone de gama media es una especie en peligro de extinción

Si te quieres comprar un nuevo móvil en España, tienes dos opciones: o sueltas una cantidad cada vez más absurda de dinero por un modelo puntero, o te conformas con un modelo de gama media o baja, con funciones que fueron novedades hace ya años.

El término medio está cada vez más abandonado, incluso por fabricantes que otrora fueran sus paladines. Fabricantes chinos como Xiaomi o Huawei se han centrado en ser la 'próxima Apple', con modelos como el Xiaomi Mi 11 o el Huawei Mate 40 Pro capaces de enfrentarse a los mejores iPhone.

Eso deja un hueco enorme en el mercado, que en estos momentos está siendo cubierto por marcas 'de bajo coste' como Redmi u Honor, ofreciendo lo que básicamente son sus móviles 'top', limitados o renovados. Y en estas, que Vivo llega al mercado español con varios móviles de gama media, entre ellos el Vivo Y70 que ronda los 270 euros.

Así es el Vivo Y70

Pantalla De 6,44" AMOLED, 1080x 2400 píxeles (409 ppi) Procesador y gráfica Qualcomm Snapdragon 665 y Adreno 610 RAM 8 GB Almacenamiento 128 GB (ampliable por SDXC) Conectividad Bluetooth 5.0, NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac con WiFi Direct, Radio FM Conexiones USB Type-C 2.0, jack de audio de 3,5 mm, Dual SIM Seguridad Lector de huellas dactilares óptico bajo la pantalla Cámara frontal 16 Mpx f/2.0 Cámara trasera Angular: 48 Mpx, f/1.8; Profunidad: 2 Mpx, f/2.4; Macro: 2 Mpx f/2.4 Batería 4.100 mAh, (33 W) Medidas 161 x 74,1 x 7,8 mm Peso 171 gramos Software Android 10 con Funtouch 11 (actualizable a Android 11)

Vivo llegó a España a finales del pasado mes de octubre, y al principio parecía otra marca china más. Su modelo estrella era el Vivo X51, que destacaba por su cámara, pero que, de nuevo, costaba más de lo que mucha gente está dispuesta a pagar, 799 euros.

Pero eso sólo era el principio. Ahora hemos tenido la oportunidad de probar una de sus ofertas de gama media, el Y70 con un precio mucho más ajustado de 270 euros; aunque ya es fácil encontrarlo rebajado en muchas tiendas.

Pero ¿qué hay de interesante ahí? Como ya hemos dicho, la mayoría de fabricantes simplemente lanza una versión recortada o vieja de sus modelos punteros; pero el Y70 no es eso, es un móvil que se nota que fue diseñado para la gama media ante todo.

El Y70 cuenta con una curiosa mezcla de elementos que lo hacen puntero en algunos aspectos, e insuficiente en otros. Como comentan nuestros compañeros de El Androide Libre, el Vivo Y70 es un móvil realmente extraño.

No parece gama media

Para empezar, el diseño. El Y70 es un móvil sorprendentemente fino y ligero para lo grande que es su pantalla, 6,44 pulgadas; el resultado de esa combinación es un diseño que aparenta más de lo que es.

Por ejemplo, el plástico domina entre los materiales usados, algo evidente teniendo en cuenta el precio que tiene; pero Vivo lo oculta bien, sumándose a las últimas tendencias del mercado. Sí, cuando lo coges te das cuenta de que la parte trasera no es de cristal, y que está fabricado en plástico, pero tiene un brillo y un efecto de arcoíris cuando le da la luz, similar al que hemos visto en móviles más caros. El Y70 está disponible en dos colores, negro y azul, aunque es más apropiado decir que uno es mate y el otro es brillante.

La pantalla AMOLED es uno de los aspectos más positivos del Vivo Y70 Adrián Raya Omicrono

Delante, la sensación de que estamos ante un móvil mucho más caro continúa. La culpa en esta ocasión la tiene la gran pantalla AMOLED que ofrece un gran contraste, brillo y colores potentes. De hecho, tal vez la pantalla peca de unos colores demasiado agresivos, especialmente en los tonos rojizos; es como si no estuviese bien calibrada del todo, pero no es algo que moleste una vez que nos acostumbramos.

Eso se te olvida en cuanto empiezas a ver vídeos y a jugar en esta pantalla. Aunque la frecuencia de refresco se queda en los 60 Hz, muchos de nuestros lectores preferirán los colores más intensos; en cambio, los bordes son más gruesos de lo habitual, a lo que no ayuda la elección de un 'notch' o muesca, en forma de gota. En los últimos años se ha avanzado mucho en este aspecto concreto, con la implementación de 'agujeros' para alojar la cámara frontal, pero Vivo ha optado por una solución que tal vez se nota más cuando vemos contenido a pantalla completa.

Carga superrápida

Otro aspecto en el que el Vivo Y70 está a la altura es en la batería. Con una capacidad de 4.100 mAh, está claramente dirigido a quienes no pueden apartarse de su móvil durante todo el día.

Más impactante es la inclusión de FlashCharge, que es como Vivo llama a su carga rápida. El adaptador incluido en la caja es de 33 W, lo que permite recuperar más de la mitad de batería en apenas media hora.

El Vivo Y70 viene con carga rápida de 33 W Adrián Raya Omicrono

En nuestras pruebas, ha estado a la altura de los mejores; nunca dejará de sorprendernos que un móvil sea usable después de sólo unos minutos conectado a la red eléctrica, especialmente si hemos vivido los tiempos en los que teníamos que dejarlo conectado durante horas.

También es sorprendente que Vivo haya conseguido un móvil que se siente tan ligero en la mano con semejante batería.

Falta potencia

A estas alturas del artículo, puede que te estés preguntando dónde está la 'trampa', y no hace falta que esperes más: el aspecto más negativo del Vivo Y70 es, sin duda alguna, su potencia, o mejor dicho, su falta de ella.

Con un uso diario convencional, el Vivo Y70 se comporta bien gracias a su procesador Qualcomm Snapdragon 665; no es excepcional en ningún caso, pero si vas a usar apps como WhatsApp o Instagram, navegar por Internet, usar Twitter o Facebook, y poco más, realmente no echarás de menos más potencia. El problema llega si pides más.

Las pruebas de rendimiento fueron duras con el Vivo Y70 Adrián Raya Omicrono

Las pruebas sintéticas nos adelantaron que no estábamos ante un 'peso pesado', con GeekBench obteniendo sólo 307 puntos en un sólo hilo, y de 1286 en multi-hilo ; por su parte, 3DMark en su prueba 'Wild Life' tampoco tuvo piedad, con una puntuación de sólo 383 puntos.

En juegos es donde el Vivo Y70 muestra sus 'vergüenzas'. Sólo los títulos menos exigentes podrán funcionar bien en este móvil, mientras que no hemos tenido mucha suerte con los más modernos. Asphalt 9, por ejemplo, va a saltos, incluso en el modo de 'rendimiento', y es difícil disfrutar del juego en esas condiciones; es algo que notaremos más en los títulos de acción.

Los juegos de estrategia o pausados son los que van mejor en el Vivo Y70 Adrián Raya Omicrono

Al menos, juego que no piden tanto, o donde los reflejos no importan tanto, como Arknights, han funcionado correctamente.

El único aspecto técnico en el que el Vivo Y70 puede presumir es en la memoria, con 8 GB integrados que nos permitirán tener muchas apps abiertas sin sufrir problemas. Tampoco echaremos en falta más almacenamiento, teniendo en cuenta que tenemos 128 GB

Buen soporte y software

No hay otra manera de decirlo: este móvil es lento, y lo notarás en las aplicaciones más exigentes. La buena noticia es que Vivo está haciendo todo lo posible con el hardware que tiene, dando un soporte que, a estas alturas, es excepcional. Cuando saqué el Y70 de la caja, notaba saltos hasta en el menú de aplicaciones de Android, resultando en una experiencia muy pobre; en unas semanas, he recibido nada menos que tres actualizaciones de sistema, y la primera solucionó el problema de la interfaz, que ahora va rápida y fluida, y la segunda actualizó el dispositivo a Android 11.

En efecto, Vivo, una de las compañías más nuevas en el mercado español, tiene mucho que enseñar a las veteranas en lo que respecta al soporte de dispositivos; al menos, eso hemos comprobado en los primeros meses de vida de este móvil, y la compañía promete varios años de soporte.

El Vivo Y70 usa la capa de personalización FunTouch 11 Adrián Raya Omicrono

Hablando de software, los Vivo usan Funtouch OS, que es una de las capas de personalización que menos 'porquería' añade a Android; por lo tanto, estamos ante una experiencia muy 'pura'. Sólo hay pequeños añadidos, como más opciones en la configuración del sistema y más posibilidades de personalización.

Tampoco nos hemos encontrado la memoria llena de apps preinstaladas, aunque alguna hay. La que más destaca es iManager, que es la versión de Vivo del típico 'optimizador' que todos los fabricantes chinos incluyen en sus móviles. Se ha escrito largo y tendido sobre el efecto placebo que producen estos optimizadores, pero al menos iManager cuenta con funciones que pueden ser útiles, como la limpieza de WhatsApp, la liberación de espacio, o un antivirus que promete encontrar 'troyanos'.

iManager es una aplicación preinstalada que promete optimizar el Vivo Y70 Adrián Raya Omicrono

El Vivo Y70 también ofrece las medidas de seguridad habituales, pero destaca especialmente por ofrecer un lector de huellas dactilares integrado en la pantalla, algo que aún es raro en este rango de precios. Durante un uso diario, se comporta bien, pero a veces parece que le 'cuesta' registrar nuestra huella en condiciones; el desbloqueo con huella también puede ser relativamente lento, aunque siempre es más rápido que introducir el código. Con todo, no podemos sino aplaudir esta inclusión.

Como también debemos aplaudir que aún haya móviles con salida de auriculares como este. Claro, que tal vez Vivo la ha incluido para compensar por haber metido un altavoz tan malo como este; sólo hay uno, y produce un sonido desagradable

Fotografía no es la prioridad

Y de nuevo nos hacemos la pregunta: ¿cómo ha podido Vivo meter una pieza de última tecnología en un móvil de gama media? La respuesta es la misma que cuando hablábamos de la pantalla: recortando en otro sitio. En este caso, tenemos que hablar de las cámaras, aunque desearíamos no tener que hacerlo.

Y es que las cámaras del Vivo Y70 serán una decepción mayúscula si pretendes usar el móvil para fotografía. De hecho, si ese es tu caso será mejor que dejes de leer este artículo porque el Y70 no es para ti. En el frontal, el sensor de 16 Mpx es suficiente, si bien nada especial; hará las selfies como cualquier otro, y sí, tiene todo tipo de filtros de belleza.

En la parte trasera, tenemos tres sensores, pero sólo aprovecharás uno, porque los otros dos tienen una resolución demasiado pobre como para conseguir nada interesante. La cámara macro de 2 Mpx es de tan baja resolución que realmente da igual que captures detalles curiosos, y el sensor de profundidad, también de 2 Mpx, no nos ayudará mucho.

Entre las cámaras del Vivo Y70 sobran sensores Adrián Raya Omicrono

Por lo tanto, el único sensor que realmente usarás es el principal de 48 Mpx; aunque puede que al principio te extrañe esa cifra cuando veas las fotos que has hecho. Eso es porque la app de cámara captura fotos a 12 Mpx con 'pixel binning', una tecnología que agrupa píxeles (en este caso, de cuatro en cuatro) para conseguir imágenes más nítidas.

Sobre el papel, es una tecnología muy interesante que puede cambiar la fotografía móvil, y si no nos convence, si pasamos al modo 'Pro' de la app de cámara, podremos hacer fotos a 48 Mpx convencionales, aunque en ninguno de los dos casos son especialmente buenas.

Al menos, parece que Vivo es consciente de que debe mejorar con la fotografía, y para ello a finales del año pasado anunció una colaboración con Zeiss, de la que esperamos mucho.

Único, para bien y para mal

Hacía mucho tiempo que no veía un móvil como el Vivo Y70. El mejor símil que puedo encontrar es el de un ornitorrinco, porque a veces, parece como si este móvil hubiese sido creado usando piezas y conceptos de otros.

El Vivo Y70 me ha sorprendido en muchos aspectos, y me ha decepcionado brutalmente en otros. Es una mezcla curiosa, como mínimo. Algunas de las partes, como la pantalla AMOLED, el lector de huellas integrado, el diseño y formato y la carga rápida, son propias de un móvil mucho más caro; otras piezas, como las cámaras o el procesador, son lo que me esperaría de un móvil mucho más barato.

El Vivo Y70 es un móvil de gama media con altibajos Adrián Raya Omicrono

Al final, la cuestión de si deberías comprar el Vivo Y70 depende de qué partes consideras más valiosas durante tu día a día; si encaja con lo que esperas de un móvil, no hay muchas alternativas mejores.

El Vivo Y70 salió al mercado por 270 euros, sin embargo se puede encontrar en tiendas como PcComponentes a un precio aproximado de 248 euros.