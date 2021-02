Xiaomi presenta un teléfono revolucionario: sin puertos y con una pantalla totalmente curvada

Xiaomi ha demostrado que gracias a su éxito en países como España puede atreverse con ideas que otros no llevarían a cabo. Fue el caso del Xiaomi Mi MIX Alpha, teléfono cuya pantalla se extendía por todo el cuerpo. Ahora le toca el turno a su sucesor espiritual, un nuevo teléfono conceptual sin nombre revolucionario.

Este teléfono se caracteriza por varias cosas, pero Xiaomi se ha centrado en el curioso hecho de que este es el primer dispositivo móvil en tener una pantalla curvada en 'cascada' por sus cuatro partes. Es decir, es una versión extrema de lo que vimos en el Huawei P40 Pro, que llegó a curvar hasta las partes superiores e inferiores de su pantalla.

En este caso, de forma más extrema, ya que la curvatura además es de 88 grados. Adicionalmente, el teléfono está completamente desprovisto de puertos, por lo que la única manera de cargarlo es a través de tecnología inalámbrica.

El nuevo teléfono de Xiaomi

Vídeo conceptual del teléfono.

Xiaomi se ha dejado de diseños conocidos para centrarse en un concepto arriesgado y que difícilmente podría ver la luz del día. Hablamos de un teléfono cuyas curvaturas no las hace el cristal del teléfono, sino toda la pantalla interna. Es decir, que recoge el testigo del Xiaomi Mi MIX Alpha y lo reduce un poco, como es lógico.

Aunque extrañamente, este teléfono tiene pequeños detalles que indican que Xiaomi tiene como mínimo la idea de comercializarlo algún día. Esto es porque pese al uso de paneles plegables para las curvaturas, en las imágenes del concepto vemos como en las esquinas el cuerpo del dispositivo se vislumbra, lo que da a entender que estos serían los puntos de apoyo del teléfono sobre nuestros dedos.

Xiaomi sin puertos. Xiaomi Omicrono

Además de estas increíbles curvaturas, este teléfono conceptual que ni siquiera tiene nombre además está falto de puertos. Puede parecer una tontería; ¿qué beneficios trae esto? Lo cierto es que varios, y las firmas de telefonía están planteándose seriamente un futuro en el que el teléfono sin puertos sustituya al convencional para adoptar de forma exclusiva las tecnologías inalámbricas actuales y olvidarse de los cables.

Lo mismo ocurre con los botones y prácticamente con todos los elementos físicos que vemos en un teléfono. Adiós a los botones de volumen, a la ranura para tarjeta SIM e incluso los altavoces. Todo se sustituye por tecnologías especialmente innovadoras, como botones táctiles y tecnologías bajo la pantalla. Tecnologías que si bien son posibles, son demasiado avanzadas para el estado del mercado actual.

Xiaomi con la pantalla totalmente curva. Xiaomi Omicrono

Lo cierto es que Xiaomi no ha dejado en absoluto claro que este dispositivo vaya a aparecer en forma de producto comercial. Y es lógico, ya que si bien es impresionante, no deja de ser un concepto demasiado avanzado para el público actual. Lo más probable es que no veamos este teléfono nacer hasta dentro de unos años, ya que está envuelto en el mismo halo de misterio que su carga inalámbrica a distancia.

También te puede interesar...