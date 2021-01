Xiaomi, incluida en la lista restringida de EEUU: podrá seguir usando Android

Con el ataque al Capitolio en los Estados Unidos, muchos supimos que la transición de poder de Donald Trump al presidente electo Joe Biden no iba a ser precisamente tranquila. Lo que no esperábamos es que a pocos días de acabar la presidencia, el gabinete de Donald Trump tomara una decisión tan drástica con Xiaomi, una de las marcas líder en España.

El Gobierno de los Estados Unidos ha incluido a Xiaomi y a otras ocho empresas chinas a la conocida como Entity List, una lista negra secundaria que pondrá las cosas difíciles a Xiaomi y al resto de firmas para conseguir inversiones de empresas estadounidenses para el año 2021. Esta lista no es como la que tiene sumida en problemas a Huawei o a DJI.

Esta medida, según Reuters, se consolida como el último intento de Donald Trump para reforzar su legado agresivo y beligerante contra China, y perpetuar la guerra económica que ya se está llevando a cabo varios años con Estados Unidos.

Xiaomi, en la Entity List

Lo primero es lo primero. No, Xiaomi no sufrirá el mismo destino que Huawei, al menos a corto plazo. La lista en la que se ha incluido a Xiaomi no es la misma que Huawei, por lo que podrá seguir usando Android y el resto de servicios de Google, por lo que para el usuario realmente nada cambiará. No obstante, la inclusión de la marca en esta lista le dará problemas en el año 2021.

La Entity List, manejada por el Departamento de Comercio de lo Estados Unidos, determina qué empresas ubicadas fuera del país pueden comerciar con empresas de los EE.UU de forma libre. Incluyendo una empresa en esta lista, se puede vetar la importación de productos de estas empresas, llegando a poder bloquear las futuras transacciones entre la misma y las estadounidenses.

¿Qué implica esto para Xiaomi? La Entity List no tendrá un efecto activo hasta noviembre del año 2021. Recordemos que estamos a pocos días de que Joe Biden, candidato demócrata, acceda al poder en los Estados Unidos y no son pocas las voces que esperan que este relaje un poco las relaciones entre el país y China. Esto podría implicar revertir no solo esta decisión, sino el durísimo veto de Huawei.

Sin embargo, aunque Xiaomi podrá seguir usando Android como hasta ahora, puede que a partir de dichas fechas tenga serios problemas en la comercialización de su hardware y software en los EE.UU, lo que podría generar inconvenientes iguales o más graves que los que está sufriendo Huawei.

En estos momentos, no se puede determinar con claridad qué ocurrirá hasta que los distintos organismos comerciales de EE.UU vayan aclarando los siguientes pasos a considerar. Especialmente si se da el caso de que Joe Biden, con tal de relajar las relaciones entre China y Estados Unidos, tome cartas en el asunto.

