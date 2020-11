Vídeo: la vibración del mando de Playstation 5 es tan precisa que puede reproducir música

Aunque quedan aún diez días para el lanzamiento de la Playstation 5 en España, ya hay algunos afortunados en la prensa e Internet que han podido probar la consola o su mando, llamado DualSense.

Es precisamente el DualSense el que se puede convertir en el arma secreta contra Xbox, al ofrecer una experiencia de la que Microsoft simplemente no tiene alternativa. Respecto al DualShock de Playstation 4, el mando de Playstation 5 introduce muchas novedades dirigidas a meternos en el juego.

La tecnología "háptica", consistente en usar el tacto, está ya muy avanzada y los jugadores de Playstation 5 podrán disfrutarla en detalles como los gatillos, que se vuelven más duros dependiendo de lo que estemos haciendo en el juego.

Música con el mando de Playstation 5

Otro aspecto en el que se han implementado mejoras es en la vibración, que nos servirá para notar lo que sufren nuestros personajes en nuestras carnes. Esto es algo más que la simple vibración introducida con el primer DualShock de Playstation.

Playstation 5 ofrece a los desarrolladores de juegos la posibilidad de configurar la vibración de manera muy precisa y realista; tanto, que incluso es posible hacer vibrar el mando con las ondas de sonido de una canción.

Playstation 5 con su nuevo mando Sony

Es lo que han descubierto usuarios de Reddit después de obtener un DualSense y abrirlo buscanco sus secretos; lo que se encontraron es que el mando cuenta con cuatro canales de sonido, algo realmente extraño. Dos de esos canales son para el micrófono integrado en el mando, una función ya anunciada por Sony que nos evita tener que ponernos unos auriculares con micrófono.

Cómo se consiguió

Todo indica que los otros dos canales de sonido son para controlar los motores integrados encargados de la vibración; en efecto, cuando el mando vibra es porque interpreta las ondas de sonido que envía la consola. A falta de confirmación, la verdad es que tiene sentido. El sonido se produce por la vibración del aire, así que es lógico que la vibración del mando sea creada con archivos de sonido.

Prueba de sonido del mando de Playstation 5

Claro, que eso significa que estos motores son capaces de reaccionar ante cualquier ruido o sonido; y estos aficionados sabían lo que eso implicaba: que podían reproducir cualquier cosa usando la vibración del mando, conectándolo a un ordenador por USB y creando un dispositivo de audio virtual con un programa para enviar el sonido directamente. Como la vibración apenas se escucha, usaron una caja de cartón para amplificar el sonido.

Como no podía ser de otra manera, la primera canción reproducida de esta manera es la música del primer nivel de Doom; y es que desde hace décadas existe un "meme" en Internet consistente en ejecutar Doom en todos los dispositivos que podamos, como en un test de embarazo. Como no tiene pantalla, no es posible jugar a Doom directamente en el mando, pero al menos es posible reproducir su música.

Aunque parece una tontería, este experimento demuestra las posibilidades de la vibración del mando. Por ejemplo, en un juego musical podríamos "notar" la música en nuestras manos, literalmente hablando.