Samsung The Premiere: un proyector ultracorto para que te olvides de tu televisor 4K

Ya hace un tiempo que Samsung trajo a España varios de sus productos de lujo dedicados a la vida cotidiana o "Lifestyle", como los televisores The Terrace, The Sero o The Frame, este último intentando imitar los cuadros del Museo del Prado. En su último evento, Samsung ha lanzado The Premiere, otro dispositivo más de la familia que pasa a ser un proyector en vez de un televisor.

Este proyector se caracteriza por varias cosas: la primera es que es un dispositivo de lujo, y así lo atestiguan algunas de sus características. La segunda es que su tiro es ultra corto, lo que limita su uso casi de forma exclusiva a una habitación, por ejemplo.

La idea de The Premiere es fomentar la experiencia #LifeUnstoppable, que busca que los usuarios nos quedemos en casa haciendo uso del ecosistema domótico de Samsung, y así conformar una serie de dispositivos específicos para cada situación.

Un proyector de lujo

Estamos ante un proyector de gama alta, con especificaciones altas pero diseño minimalista. Tiene una calidad de imagen 4K UHD, y es el primer proyector con certificación HDR10+ del mundo, lo que debería darnos un mejor color y un contraste mucho más profundo a la imagen.

Este es un proyector de tiro "ultracorto" según Samsung, ya que se puede colocar directamente frente a una pared o pantalla sin por ello perder imagen. Samsung busca que podamos usar este proyector como nuestro televisor fijo, sin que tengamos que montar una parafernalia demasiado acusada para montar el dispositivo y poder disfrutar así de nuestro contenido favorito.

Este, además, pretende ser una solución todo en uno, ya que tiene altavoces integrados junto a unos potentes subwoofers que deberían darnos una gran calidad de audio. En parte porque monta Acoustic Beam, una tecnología de sonido envolvente virtual que ya ha demostrado dar muy buenos resultados.

Precio y disponibilidad

Desgraciadamente, Samsung no ha dado precio sobre este proyector, aunque como el resto de dispositivos ya mencionados debería tener un coste propio de un producto de lujo. Samsung tiende a esto, otorgando a sus aparatos de acabados premium y características de gama alta.

Tendremos 2 modelos: el LSP9T que tendrá capacidad para ofrecer una imagen de 130 pulgadas y un brillo máximo de hasta 2.800 lúmenes ANSI y otro más económico, el LSP7T que bajará la proyección a 120 pulgadas, aunque sobre este modelo Samsung no ha dado muchos más detalles.

Afortunadamente este The Premiere llegará a España y a otros países, aunque no hay una fecha exacta actualmente para dicho lanzamiento. Así, Samsung consolida todavía más su apuesta por la vida en el hogar, algo especialmente importante en los tiempos que corren.