El móvil con pantalla giratoria de LG llegará este mismo mes

Mientras que en España veíamos cómo el futuro de los smartphones iba tomando su propio rumbo hacia los smartphones plegables como el Samsung Galaxy Z Fold2 o el Microsoft Surface Duo, en bambalinas se rumoreaba un curioso móvil con pantalla giratoria: el LG Wing.

Este dispositivo que se ha estado rumoreando desde hace semanas parecía ser ese clásico prototipo que nunca ve la luz y qu esimplemente queda bien en renders filtrados. Ya no es así: LG ha confirmado que lanzará un smartphone al mercado que cumple con la descripción del Wing.

Así lo ha publicado en un breve adelanto por YouTube, asegurando que tienen preparado un evento para el día 14 de septiembre dejando entrever que hablamos de su próximo móvil con pantalla giratoria.

El LG Wing llegará en septiembre

El brevísimo teaser simplemente muestra lo que parece serun concepto de smartphone con pantalla giratoria. No se explica mucho más allá de ver la misma silueta que hemos visto en renders oficiales del LG Wing. No obstante, dado que es un dispositivo especialmente característico, es difícil pensar que no sea el LG Wing.

LG ha confirmado, además, que este nuevo smartphone forma parte de su proyecto "Explorer", el cual incluiurá una serie de dispositivos innovadores de los cuales el LG Wing será el primero. Este proyecto se caracteriza por ser una "categoría" en el portfolio de LG, lo que podría insinuar que esta doble pantalla se vea en otros productos de la compañía coreana.

Otra vuelta de tuerca

Este Wing buscará principalmente diferenciarse de los smartphones plegables que prometen ser el futuro de la telefonía actual. Las últimas versiones de estos dispositivos, como el Samsung Galaxy Z Fold2 o el Galaxy Z Flip, son versiones maduras de un concepto que solo ahora ha comenzado a nacer. LG quiere darle la vuelta, literalmente.

La idea de este Wing es ofrecer las mismas capacidades de multitarea y multimedia que los otros plegables pero con un concepto completamente distinto. Se suma, además, a las soluciones de LG para añadir doble pantalla a algunos de sus smartphones, como el LG V60 o el LG Velvet.

No se sabe mucho más del aparato; se sabe que usará Qualcomm en su interior, pero no se sabe si optará por el Snapdragon 765G (el mismo que el del Velvet) o si por el contrario optará por un Snapdragon 865, el tope de línea más alto de la firma americana. Sea como fuere, será un concepto completamente innovador; la cuestión ahora es si sabrá hacerse un hueco en el mercado entre los mejores.