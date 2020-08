El nuevo móvil de dos pantallas de LG es el más original hasta ahora: la segunda pantalla gira

Desde hace unos meses se lleva rumoreando la existencia de un nuevo móvil de dos pantallas de LG: el LG Wing. Un dispositivo que no se limitaría a ser una copia del próximo móvil de Microsoft o un refrito de su dispositivo doble pantalla, sino que le daría la vuelta al asunto... literalmente. Ya que la segunda pantalla de este dispositivo se giraría.

A principios de año pudimos ver este dispositivo que aún no es oficial; de hecho ni su nombre lo es, es un título en código. Este diseño giratorio podría estar muy cerca, ya que Android Authority asegura tener un vídeo en exclusiva del aparato siendo usado en su tarea más lógica: servir como GPS para un coche.

En el vídeo que mostraremos a continuación, el móvil de dos pantallas de LG se usa con la pantalla giratoria en vertical y con la pantalla estándar recta para ser usada como navegador GPS, usando controles multimedia en la pantalla horizontal.

El móvil de dos pantallas

En el vídeo de Android Authority podemos ver el dispositivo siendo totalmente funcional. No parece falso, ya que el dispositivo se asemeja sobremanera a las maquetas ya vistas anteriormente. En el cuerpo del teléfono podemos ver lo que parece una ccesorio específico del dispositivo, quizás oficial de LG, y el LG Wing completamente operativo y con una UI específica.

En el vídeo podemos ver la navegación a través de una app de mapas y por el otro lado una llamada entrante ejecutándose en la segunda pantalla sin que por ello se pare la navegación. Tal y como podemos ver, la interfaz ya es operativa, por lo que si el vídeo es verdadero LG tiene prácticamente acabado su móvil con dos pantallas.

Hay detalles a tener en cuenta que notamos inmediatamente. Para empezar, no vemos en el smartphone ningún tipo de corte en la pantalla, siquiera un notch. No hay ni agujero en pantalla, ni notch tipo gota... ¿sería este además el primer dispositivo de la marca en incorporar una cámara bajo la pantalla? Aunque lo más lógico sería pensar que en un movimiento no muy acertado, LG habría decidido poner la cámara en la pantalla secundaria.

Una idea del pasado

Motorola Flipout Motorola Omicrono

Lo interesante de este concepto no es solo que haya claros indicios de que el smartphone sea real, sino que no es ni mucho menos algo nuevo. En los principios de la telefonía cuando no había una serie de 'normas' no escritas que ataban a los fabricantes (todo pantalla, grandes baterías...) la imaginación dio lugar a ideas muy similares, como el Motorola Flipout. Un smartphone literalmente con pantalla giratoria.

Nokia 7705 Twist Nokia Omicrono

E incluso fuera de los smartphones. Nokia es ampliamente conocida por atreverse quizás demasiado con sus diseños, dando lugar a dispositivos tan estrambóticos como el Nokia 7705 Twist, una versión algo menos inteligente que la propuesta de Motorola. Por lo tanto, lo que ha hecho LG es adaptar un intento del pasado por ofrecer algo nuevo adaptado a los nuevos tiempos.

Dado que el dispositivo parece funcional y tiene ya software preinstalado (de ser real el vídeo, ya que hay que cogerlo con pinzas) podría aparecer pronto por los mercados españoles o internacionales. Habrá que esperar.