El nuevo televisor de Samsung es perfecto para tu terraza

'The Terrace', el nuevo televisor de Samsung para exteriores.

El confinamiento y la pandemia están sacando nuestro lado más ingenioso, ya que cada día se presentan nuevas formas de hacer esta cuarentena más amena. Nuestro jardín se ha convertido en nuestro espacio de "libertad", y se ha ideado una forma de hacerlo todavía más así: un televisor de Samsung para exteriores.

'The Terrace' es un televisor que llega justo en el momento en el que su concepto por fin tiene sentido. Hay pocas personas que ponen un televisor en su parte exterior por muchas razones; falta de brillo, suciedad, bichos, etcétera. Samsung asegura que este televisor soluciona todos estos problemas.

Este televisor, anunciado hoy mismo, es el último miembro de la familia "lifestyle" de Samsung, que incluye otros televiusores como el Serif o el Frame. Entre sus características incluye resistencia al agua y al polvo además de tener un brillo máximo de 2.000 nits.

El televisor para tu jardín

'The Terrace' en un jardín. Samsung Omicrono

No hablamos de un dispositivo barato en absoluto. Se venderá en 3 modelos, de 55, 65 y 75 pulgadas. Costarán respectivamente 3.455, 4.999 y 6.499 dólares, por lo que ya nos vamos al sector más 'premium' de los televisores de consumo. De hecho, estos costes llaman poderosamente la atención, ya que este es un televisor QLED 4K, no 8K.

El coste no reside en la calidad de imagen, sino en su capacidad para ponerse en un jardín. Los televisores actuales están diseñados y fabricados pensando en un interior, como un salón o una habitación y no para exteriores. En estas condiciones un televisor no tardaría en romperse por multitud de motivos.

Pueden entrar bichos (sobre todo si es un jardín medianamente amplio), puede caerle agua de lluvia o piscina muy fácilmente y el polvo que se suele generar en el ambiente puede, o bien provocar daños en la pantalla o inutilizar el dispositivo por completo. Esta 'The Terrace' está específicamente preparada para que estos problemas no ocurran.

Elegante y resistente

'The Terrace' en una terraza. Samsung Omicrono

Samsung destaca que incluso con esta resistencia, el 'Terrace' sigue siendo bastante elegante. Tiene unos bordes muy reducidos, y gracias a su receptor HDBaseT incorporado simplemente necesita un cable CA y una toma de corriente para funcionar, lo que facilita enormemente la instalación del dispositivo en exteriores. Cuenta con todas las tecnologías y características que esperamos de las mejores gamas de televisores QLED de Samsung.

El panel tiene un recubrimiento antirreflectante, cuenta con la tecnología de Full Array Local Dimming y tiene los clásicos modos ambientales para mostrar ilustraciones o fotos. Junto a la 'Terrace', Samsung pesenta una barra de sonido con el mismo nombre que también cuenta con resistencia IP55, cancelación de distorsión y tecnologías de mejora de audio para un audio "potente y nítido".

Como curiosidad, Samsung lanzará este modelo en una versión profesional aa finales del año 2020. El modelo para consumo se lanzará hoy en Estados Unido y Canadá, y llegará a otros países como Australia, Nueva Zelanda o Alemania también a finales de este año. Si buscabas un televisor para tu terraza o jardín, no busques más (y prepara la cartera...).