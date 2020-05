Netflix te invitará a darte de baja si no lo usas

Aunque no lo parezca, es bastante más común de lo que parece el olvidarse de que tienes una suscripción actva (sobre todo con todas las que hay). Hay usuarios que, por ejemplo, contratan Netflix y se olvidan de que lo están pagando mes a mes. Algo que obviamente a la firma de Reed Hastings le conviene.

No obstante, Netflix parece ser consciente de esto. Tal y como podemos leer en The Verge, Netflix está contactando con suscriptores del servicio que llevan sin usarlo al menos 2 años. En caso de ser un cliente completamente nuevo, Netflix reduce el tiempo en un año de inactividad.

Es cierto que este porcentaje es extremadamente ínfimo en comparación con los otros 183 millones de suscriptores, pero esta es una decisión que sorprende, ya que al final es Netflix la que sale beneficiada de esto.

Netflix te recordará que pagas

Reed Hastings, CEO de Netflix.

Las personas que llevan 1 año o 2 suscritas al servicio de Netflix y no lo usan representan aproximadamente el 0.4% de usuarios del total de 183 millones. Netflix está contactando con ellos para preguntarles si desean continuar pagando después de este período de inactividad o si por el contrario quieren seguir pagando.

En caso de ser cuentas totalmente abandonadas y en las que no haya forma de contactar con el suscriptor, Netflix comenzará una serie de cancelaciones a partir del día 1 de junio. Eddy Wu, director de innovación de contenidos, ha escrito en el blog de Netflix el por qué de esta decisión.

"Siempre hemos pensado que debería ser fácil registrarse y cancelar. Entonces, como siempre, cualquiera que cancele su cuenta y luego se reincorpore dentro de los próximos 10 meses, seguirá teniendo sus favoritos, perfiles, preferencias de visualización y detalles de cuenta tal y como los dejó".

Una decisión sorprendente

Netflix. @freestocks en Unsplash Omicrono

Actualmente si quieres cancelar tu cuenta de Netfix debes entrar manualmente para cancelarla. Algo que no siempre es posible; hay ocasiones en las que no nos sabemos nuestra contraseña o siquiera el correo asociado a dicha cuenta. Si un cliente no confirma las indicaciones necesarias para que puedan seguir suscritos, Netflix cancelará automáticamente sus suscripciones.

Esta decisión tiene varias ventajas. La primera es cubrirse legalmente; un usuario podría demandar a Netflix por no haberle recordado que estaba pagando una suscripción, habiendo provocado un desembolso de dinero considerable. Además, ofrece otra forma de cancelación a los usuarios que no puedan acceder a sus cuentas y quieran cancelarlas.

De nuevo, esta es una decisión sorprendente pero también esperable. Muchas de estas cuentas abandonadas suelen tener problemas de pagos y parte de las cancelaciones de las mismas tienen que ver con impagos prolongados en el tiempo.