Twitch se prepara contra YouTube: tendrá programas propios

Hasta ahora, Twitch ha sido reconocida por ser la plataforma de streaming de videojuegos más grande del mundo. Es la rival de YouTube por excelencia, y si quiere hacer frente al gigante de Google tendrá que salir de su zona de confort y no limitarse a lo que sabe hacer. Por ello, según informa Bloomberg, Twitch estaría preparando nuevos formatos, con programas de entrevistas y citas.

Parte del motivo de esta decisión sería la pandemia del coronavirus; el uso y consumo de Twitch se ha visto incrementado poderosamente, y es razonable pensar que el mismo formato de directos pueda cansar a sus usuarios. Twitch tendría planeado financiar series originales que tendrían como peculiaridad que estarían hechas sin guión, y serían en directo.

Además de ser interactivas, estas series se emitirían 2 o 3 veces por semana. Los géneros que Twitch baraja para estas series son entrevistas, programas dedicados a videojuegos, deportes, música y en general una variedad de temas propia de los 'reality shows' tan populares en Estados Unidos.

La reinvención de Twitch

Por supuesto esta cuestión no se limita a un simple motivo de expansión de géneros; gracias a este cambio Twitch podría ampliar considerablemente su audiencia, especialmente en estos tiempos de cuarentena. Además, no sería tan problemático grabar estos programas en plena cuarentena, ya que precisamente la naturaleza de sus directos reside en hacerlos desde un hogar o estudio en casa.

La audiencia de Twitch ha ascendido a unas más de 1.200 millones de horas en el último mes, algo completamente inusitado. Según la nota interna a la que ha tenido acceso Bloomberg, Twitch querría aprovechar este 'boom' atrayendo a más grupos, concretamente entusiastas de videojuegos de entre 18 y 24 años y en general cualquier persona, también dentro de ese rango de edades, que esté interesado en cualquier género.

No serían programas baratos; se plantearían unos gastos de entre 50.000 y 250.000 dólares por semana que irían a financiar directamnte estas series, que durarían de 4 a 10 horas. Puede parecer una cantidad de dinero casi indecente, pero recordemos que hablamos de Twitch, una firma ya nutrida en beneficios que además es propiedad de Amazon.

Numerosas ventajas

Este cambio brindaría a Twitch la oportunidad de mejorar en varios apartados. Atraería a varias potenciales estrellas que sin duda catapultarían (todavía más) su popularidad, y dado que la guerra del streaming está ya establecida, dichos formatos le darían una clara superioridad a Twitch. Esta es una oportunidad para impulsar la interactividad entre su plataforma y sus usuarios bastante importante.

La clave estaría en la interactividad de las series. Netflix ha tenido mucho éxito con algunas de sus obras interactivas como 'Black Mirror: Bandersnatch'. YouTube directamente está pensando en copiar esta misma idea, con algunas ideas en este área.

No se saben más detalles, más allá de que Twitch no planea añadir 'escape rooms'. Algo que, según la nota interna, sería completamente incompatible con Twitch. No obstante, no parece ser necesario; las series interactivas, de llegar a Twitch, supondrían un auténtico "bombazo" para la compañía y en especial para sus consumidores.