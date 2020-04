Ya podemos ver los directos de Instagram desde cualquier navegador

El confinamiento está provocando que algunos artistas (o simplemente usuarios normales de Internet) estén dándolo todo para entretener a las personas en estos momentos de supremo aburrimiento hogareño. Por ende los directos de Instagram se han convertido en algo habitual.

Hasta ahora estábamos atados a la app oficial móvil para ver estos directos, y no siempre es cómodo ver estos directos desde el móvil. Instagram ha habilitado Instagram Live en navegadores web de escritorio. Así podremos ver nuestros directos de Instagram favoritos desde el ordenador.

El soporte para ver contenido en vivo en web llega en un momento en el que se necesita matar al aburrimiento como sea posible, y su adaptación a la interfaz web nos permite incluso realizar comentarios, lo que facilita nuestra interacción en los directos.

Los directos de Instagram en navegadores

Captura de pantalla de un directo en Instagram. Android Police

No esperes que la versión web traiga una interfaz absolutamente renovada con un estilo a lo Twitch; nada más lejos de la realidad. Sigue siendo mucho mejor ver los directos en la app móvil (sobre todo en la de iOS), pero la gran diferencia radica en los comentarios. En Instagram Live para smartphone, los comentarios se desplazan a través de una ventana transparente, en la parte inferior del vídeo.

Esto comentarios pueden obstruir lo que estamos viendo, y dificultar la atención vídeo y al chat a la vez. La interfaz web soluciona este problema, ya que los comentarios se mueven en una ventana de desplazamiento lateral, así que no hay ningún elemento que nos distraiga del directo que estamos presenciando. Solo por esto ya merece la pena ver el directo en el navegador.

Redes sociales en iPhone @stereophototyp en Unsplash

Eso sí, hay pegas. La interfaz se nos antoja algo pequeña, y el formato está claramente pensado para smartphones, y queda un espacio sobrante bastante prominente en la pantalla. Si tenéis una pantalla especialmente grande (por ejemplo, un televisor o un monitor de más de 30 pulgadas) la visualización se hace un poco extraña. No obstante, esto tampoco es dramático; en caso de que no puedas ver lo que ocurre, siempre puedes hacer zoom en la página para verlo todo más grande, aunque no es la opción más ideal.

Pero, de nuevo, es más cómodo así. El proceso es exactamente el mismo; se nos notifica sobre el directo y nosotros vamos a verlo. No tenemos que instalar nada, ni realizar ningún tipo de proceso extraño. La característica llega hoy mismo, y quizás tendremos que esperar unas pocas horas para que se active, pero debería estar disponible para todo el mundo sin demasiada demora.