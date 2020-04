La nueva app de Facebook para gaming que competirá contra Twitch y YouTube

El pastel del gaming es jugoso, y todo el mundo quiere un trozo de él. Twitch maneja con mano dura este mercado, especialmente el referente al mundo del streaming. Pero tal y como cuentan el The New York Times y El Androide Libre, Facebook tendrá su propia app gaming para intentar competir contra los grandes.

Según informa el medio estadounidense, esta app permitirá realizar streamings para, incluso, jugar a algunos juegos de la plataforma. De hecho, esta app aún no se ha lanzado; queda que la apruebe Apple, pero afortunadamente ya la tenemos disponible en Android.

Con esta app se podrán establecer streaming pero traerá ventajas para los que opten por esta plataforma, como jugar en pleno directo en línea con otros jugadores. Otra de las ventajas de la app de Facebook será que podremos acceder a sus directos sin depender de app de ningún tipo, ya que se podrán ver desde Facebook.

La app de Facebook para el gaming

Facebook Gaming The New York Times

La gran mayoría de apps a las que quiere intentar tumbar esta alternativa de Facebook, como Twitch o Mixer, se nutren a base de la publicidad. Solo nos libraremos de ella si nos suscribimos mediante métodos de pago a los canales que sigamos; en Twitch, por ejemplo, podemos suscribirnos a usuarios de forma gratuita mediante Twitch Prime, que se consigue con Amazon Prime.

En este caso no habrá publicidad, y la app se financiará con el programa 'Level Up'. Este consistirá en un sistema de monetización que funcionará de forma muy similar al ya famoso "partner" de YouTube. Los creadores de contenido conseguirán cobrar a medida que las visitas a sus streamings crezcan, aunque no se han dado detalles acerca de cómo funcionará este sistema.

Facebook Gaming Álvarez del Vayo El Androide Libre

No obstante, Facebook pretende atacar el mercado móvil, pero no el de la web. Es decir, la emisión de realizará en dispositivos móviles y aunque obviamente estará disponible en PC, no será ni de lejos lo prioritario. Es lógico, los usuarios consumimos mucho más las redes sociales mediante nuestro smartphone.

Este nuevo movimiento por parte de Facebook no es nuevo; pretende acabar con YouTube Gaming, Twitch y Mixer, líderes en un sector que como ya hemos visto genera mucho dinero y mueve a millones de personas en todo el mundo. Y aunque Facebook tenga mucho alcance, está lejos de alcanzar el liderazgo de sus competidoras.

App de Facebook Gaming. Álvarez del Vayo El Androide Libre

Porque sí, ya tiene un servicio de Facebook Gaming que si bien cuenta con millones de usuarios a nivel global, se queda corta frente a Twitch o incluso YouTube Gaming. El problema es que Facebook, tal y como vemos reflejado en Streamlabs, el servicio de Zuckerberg está por debajo incluso de YouTube Gaming. Un servicio que, recordemos, perdió su propia app y no está pasando por su mejor momento.