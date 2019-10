El nuevo purificador de Dyson destruye cancerígenos presentes en tu hogar

El formaldehído es un compuesto que hasta no hace mucho era muy usado en todo tipo de productos, desde pinturas a champús para bebés; sin embargo, es ahora que somos realmente conscientes del peligro que puede supone.

En 2014 se descubrió que el formaldehído podía ser causante de cáncer, y poco a poco está siendo abandonado por los fabricantes.

Pero eso no significa que no tengas restos de formaldehído en casa; puede estar presente en barnices, pinturas, limpiadores y otros productos similares. A temperatura ambiente, este es un gas incoloro y que no huele, por lo que su detección es difícil sin aparatos especializados.

El nuevo purificador de Dyson va a por los cancerígenos

Ahora Dyson ha presentado un purificador de aire que está especializado en eliminar este compuesto químico de nuestros hogares. Es la evolución de la gama Pure, lanzada en 2018 y capaz de atrapar contaminantes que normalmente no vemos.

Lo interesante es que el nuevo Dyson Pure Cryptomic no se conforma simplemente con atrapar el formaldehído y otros posibles contaminantes. Esa estrategia puede tener éxito inicialmente, pero tarde o temprano tendrás que cambiar filtros y potencialmente, exponerte al compuesto.

Dyson

Por eso, el Pure Cryptomic no atrapa y almacena el formaldehído, sino que es capaz de descomponerlo en dióxido de carbono y agua, gracias a un nuevo panel catalizador compuesto de miles de millones de túneles diseñados para atrapar el compuesto. Esta superficie rica en oxígeno produce la reacción química que rompe la cadena y produce CO2 y H2O.

Por supuesto, el segundo compuesto es inocuo, pero el primero no lo es; sin embargo, Dyson afirma que, a lo largo de un día, respiraremos unas 20.000 veces menos dióxido de carbono que lo que un ratón es capaz de expulsar en la respiración. Y en todo caso, sería mejor que respirar un posible cancerígeno.

Dyson

Estos purificadores siguen contando con los mismos filtros implementados en los Pure, por lo que también son capaces de capturar el 99,97% de los alérgenos, de un tamaño de hasta 0,3 micras. Son capaces de atrapar bacterias, polen y esporas; y un nuevo filtro de carbono también captura olores.

La nueva gama Pure Cryptomic está compuesta de cuatro modelos; dos colores de Pure Cool (649,99 dólares) y otros dos de Pure Hot+Cool (749,99 dólares). Estos últimos son capaces de funcionar como calefactores. Los datos de lanzamiento para España deberían conocerse pronto.