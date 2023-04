Así es Patriot, el potente sistema que acaba de recibir Ucrania para blindar su espacio aéreo

Actualmente, la comunidad internacional está sumergida en un movimiento de apoyo militarista a Ucrania, dotando al país de armamento para poder superar la invasión de Rusia que se inició a principios del año pasado. España, Estados Unidos y Alemania son algunos de los países que conforman la larga lista de potencias que han entregado armas al ejército ucraniano, y poco a poco los pedidos van llegando al campo de batalla. Entre ellos, Ucrania ha confirmado la llegada de los sistemas de defensa Patriot provenientes de Alemania, Estados Unidos y Países Bajos.

Así lo ha confirmado Oleksii Reznikov, ministro de Defensa de Ucrania, mostrando en su perfil de Twitter una foto de los sistemas Patriot en suelo ucraniano. "Patriots para patriotas", ha asegurado el ministro, mientras aprovechaba el suceso para agradecer la colaboración a sus "compañeros" del trío de potencias aliadas de Ucrania.

No obstante, Rezkinov ha aprovechado el momento para recordar que las peticiones a estos países sobre estos sistemas Patriot se remontan a agosto de 2021, meses antes de que comenzase la guerra en febrero del año siguiente. También ha querido destacar el trabajo de Zelenski para recibir este armamento, asegurando que sus socios "han cumplido su palabra".

Los Patriot se encuentran en Ucrania

Las autoridades de Alemania ya habían confirmado la llegada de estos sistemas de defensa Patriot. Aunque la entrega de este tipo de armamento supone un importantísimo salto cualitativo para el arsenal del ejército ucraniano, el número de unidades recibidas es pequeño.

El portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yurii Ignat, explicó el pasado 13 de marzo en el servicio televisivo nacional de noticias que las defensas aéreas ucranianas eran capaces de derribar misiles de crucero, pero no podían interceptar los misiles balísticos rusos debido a las grandes velocidades que alcanzan.

Ensayo de lanzamiento de misiles Patriot Ejército de Tierra

Altos ejecutivos militares de Ucrania han confirmado que debido a que estas unidades son escasas pero de suma importancia, el país no se arriesgará a desplegarlos cerca de la zona de combate, ya que corren el riesgo de ser destruidos por las tropas rusas. No obstante, hay que recordar que Ucrania no puede usar estas armas para disparar a aviones enemigos en el espacio aéreo ruso, ya que Ucrania necesitaría en este caso el beneplácito de sus aliados.

Sistemas muy avanzados

Este tipo de armamento defensivo, que está presente en España a través del Ejército de Tierra, se ha consolidado como uno de los escudos antiaéreos más probados por historial de operaciones y, con sus respectivas actualizaciones, de los más avanzados desde el punto de vista tecnológico.

Misiles patriot en Ucrania.

El sistema de defensa aérea Patriot basa su funcionamiento en el lanzamiento de misiles interceptores tierra-aire especialmente diseñados para derribar amenazas de forma rápida y prácticamente autónoma. En servicio en Estados Unidos desde los años 80, se ha convertido en la espina dorsal de la Army gracias a que puede transportarse fácilmente en camiones a cualquier parte del mundo. Creando escudos muy flexibles en lugares remotos como bases militares itinerantes.

Las piezas clave de las que compone el escudo son una estación de control, una planta de suministro de energía, un radar especialmente creado para Patriot y, por último, entre 6 y 8 lanzadores de misiles; por cada batería desplegada. Todos ellos incorporados en vehículos de alta movilidad.

Escudo antimisiles Patriot

El sistema comienza con la detección de un objetivo por parte del radar que lo rastrea pormenorizadamente para calcular la trayectoria y la velocidad. El siguiente paso es comunicar la amenaza al centro de mando donde habrá un operador humano o bien un ordenador que ejecute la orden de disparo. La información sobre el seguimiento pasa al misil interceptor y, 3 segundos después, ya estará viajando a 5 veces la velocidad del sonido rumbo a abatir la amenaza.

Una de las últimas versiones del sistema es el Patriot PAC-3 (Patriot Advanced Capability 3). Comenzó su andadura operacional a principios de este siglo y tuvo un papel relevante en la Guerra de Irak dentro de las filas estadounidenses. Asimismo, supuso un gran éxito internacional con compras de países como Corea del Sur, Taiwán, Países Bajos o Emiratos Árabes Unidos.

Además de las 5 veces la velocidad del sonido como máxima, los misiles interceptores del Patriot PAC-3 disponen de un radar propio capaz de detectar al objetivo y dirigirse a él de forma autónoma. En cuanto al sistema de propulsión, cuenta con un cohete de una única etapa con un mecanismo que controla la actitud para realizar maniobras de vuelo.

Guerra Rusia -Ucrania

