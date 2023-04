El ridículo de un ruso al disparar un lanzamisiles: tiene tanto retroceso que el arma le da en la cara

Disparar un arma militar no es sencillo, como los lanzamisiles que usa el ejército de España, menos aún si no sabes cómo debes sujetarla. Esto es lo que le ha pasado a un famoso youtuber ruso que ha sido blanco de las burlas en internet por su desatino al disparar un amar antitanques AT4 y colgar el desastre en su canal de YouTube. "No puedo dejar de verlo y reírme" dicen algunos en las redes sociales.

Alexey Smirnov es un youtuber ruso, conocido en internet como Krupnokalibernyy Perepolok. Su contenido suele implicar mensajes de apoyo a la invasión militar en el territorio ocupado de Ucrania. Sin embargo, uno de sus últimos vídeos ha despertado las mofas de otros usuarios en las redes, por su torpeza a la hora de usar un lanzamisiles antitanque, AT4.

El vídeo, que otras personas han replicado por la red acompañado de burlas, muestra al ruso sujetando el arma y cayendo hacia atrás con fuerza nada más disparar empujado por el impacto del retroceso. Algunos comparten el momento con otros vídeos de soldados de la OTAN y Estados Unidos utilizando correctamente el arma.

Las burlas van desde "cuándo no te lees las instrucciones", hasta "tenemos mucha suerte de que sean tan tontos". Aunque la mayoría señala donde está el fallo del bloguero para haber recibido tal sacudida durante el disparo. El principal problema, para quién no está familiarizado con estas armas, está en no usar la empuñadura plegable a mitad del cañón.

Esta empuñadura delantera está unida con firmeza al lanzador. De esta forma, su función principal es ayudar a estabilizar el AT4 cuando se apunta y dispara, evitando que ocurra lo que se ve en el vídeo. Antes de disparar, el soldado se agarra al tope del hombro con la mano derecha, mientras que con la mano izquierda se aferra a la empuñadura delantera, una postura que el ruso no tiene. Como consecuencia el arma tira hacia atrás de Smirnov y este queda tirado en el suelo con un golpe en la cabeza.

El AT4, el arma que se puede ver en el vídeo requiere poco entrenamiento para us uso, tal y como indica el blog Defence. Su sencillez ha supuesto que Saab, la empresa que lo fabrica y vende, haya tenido un éxito de ventas considerable con esta pistola sin retroceso, que es una de las armas antitanque ligeras más comunes del mundo. Se trata de un modelo de la década de los 80, que pesa 7 kilogramos y que tiene un alcance de 400 a 1.000 metros dependiendo de cada modelo.

Ejércitos como el español cuentan también con armas propias de este tipo como el Alcotán-100, que se están enviando en apoyo al ejército de Ucrania. Cuenta con un alcance efectivo de 600 metros contra blancos puntuales y más de 1.000 contra blancos de área.

