Los mejores auriculares para entrenar son de Apple y tienen sensor de frecuencia cardíaca: probamos los Powerbeats Pro 2

El mercado de auriculares inalámbricos no para de crecer. Ante la variedad de opciones en diseño, audio y precio, ha llegado Apple para ofrecer a los deportistas una funcionalidad única: un monitor de frecuencia cardíaca directamente en la oreja. Lo hace con los Powerbeats Pro 2 de Beats, su marca orientada a todas las plataformas.

Un sistema de monitorización de frecuencia cardíaca que se convierte en el gran reclamo de sus auriculares y que llega para ser clave para deportistas exigentes, pues permite tener datos en tiempo real sobre salud y rendimiento sin necesidad de ir con un reloj inteligente.

Además de esta innovación, los Powerbeats Pro 2 aspiran a ser el referente deportivo acompañando con una avanzada sujeción en la oreja, una gran batería, calidad de sonido y resistencia frente las condiciones de entrenamiento más duras.

Están disponibles en España por 299,95 euros y en EL ESPAÑOL - Omicrono los hemos probado durante varias semanas para comprobar de primera mano si merecen la pena y si son interesantes más allá del ámbito deportivo.

Monitor cardíaco como reclamo

Si los Powerbeats Pro se habían colocado como uno de los auriculares predilectos para los deportistas de alto nivel, la nueva versión dispara sus posibilidades con un sensor de frecuencia cardíaca ideal para entrenar como reclamo principal.

Los sensores, al igual que sucede con el sistema del Apple Watch, está colocado en el auricular de tal forma que queda pegado a la piel para ofrecer datos en tiempo real sobre el rendimiento en los entrenamientos.

Sensor de los Powerbeats Pro 2 Chema Flores Omicrono

El sistema de seguimiento ubicado en la oreja es capaz de medir el flujo sanguíneo más de 100 veces por minuto, analizando la luz reflejada para calcular así la frecuencia cardíaca en tiempo real. Permite trasladar los datos no sólo al teléfono, sino también a las principales aplicaciones de fitness, pudiendo analizar así el rendimiento una vez hayamos entrenado.

La tecnología que emplea la compañía es la que ha sido desarrollada durante años para el Apple Watch. La clave está en que Apple ha logrado reducir la arquitectura técnica a una dieciseisava parte de su tamaño original para poder integrar los sensores en el auricular.

Uno de los detalles más importantes de estos sensores es dónde están ubicados. Y es que si en los auriculares es necesario un buen ajuste para disfrutar del sonido, en este además es esencial para obtener lecturas precisas de frecuencia cardíaca.

Apple explica que como parte del estudio para encontrar la posición idónea se han realizado más de 1.500 horas de pruebas, con entorno a mil deportistas y en diferentes modalidades deportivas, condiciones climáticas y diferentes intensidades. El órdago es claro: que puedan con todo.

Powerbeats Pro 2 Chema Flores Omicrono

Lo cierto es que en los entrenamientos realizados ha demostrado una alta precisión y la fiabilidad que esperas de un dispositivo de Apple. Permite dejar en casa el Apple Watch, si lo que queremos es olvidarnos de llevar un reloj en la muñeca, algo que puede ser particularmente útil en ejercicios que exijan ponerse calleras o muñequeras.

Sobre la compatibilidad con Android e iOS, y aunque es compatible con todos los sistemas, hay diferencias entre ellos. Los usuarios que tengan un iPhone pueden acceder al monitor de frecuencia cardíaca en la opción Ajustes del dispositivo, mientras que los usuarios de Android pueden acceder al monitor de frecuencia cardíaca en la app Beats. Además, también pueden usarse con algunos equipos de fitness que se encuentran en gimnasios comerciales.

Aún así, este sensor de frecuencia cardíaca es opcional y el usuario que no lo desee lo podrá desactivar.

Mejor diseño

Otra de las grandes mejoras de la nueva versión de los Powerbeats Pro 2 es su diseño. No sólo mejora en resistencia o sujeción en la oreja, sino que también son considerablemente más compactos que la generación anterior.

Da igual que salgas a correr, que hagas ejercicios de alta intensidad o hasta double unders, estos auriculares no se moverán nada de tu oreja. Para ello aprovechan los nuevos enganches rediseñados que disponen de una aleación ultraligera de níquel y titanio, reconocida en el diseño de materiales por su excepcional memoria de forma y flexibilidad, así como su resistencia al sudor y al agua (IPX4).

Incorpora una variedad de cinco tamaños de silicona para que queden ajustados completamente a cualquier oreja, y también disponen de una botonera física en cada auricular, algo que se agradece para evitar contactos involuntarios mientras hacemos deporte.

Powerbeats Pro 2 Chema Flores Omicrono

Además, son increíblemente ligeros, pensados para llevarlos todo el día en la oreja y que no molesten durante los entrenamientos. Son solo 8,7 gramos por auricular, lo que aligera en un 20% el peso total de la generación anterior.

Igualmente, también se ha reducido tanto el tamaño como el peso del estuche que ha pasado a ser un 33% más compacto que el original, con solo 69 gramos. Eso no impide tener hasta 45 horas de autonomía con el estuche de carga, ni incorporar carga inalámbrica por primera vez.

Una oda al audio

Una cosa esperable de unos auriculares deportivos es que sean cómodos, ligeros, livianos y fáciles de llevar para entrenar. Sin embargo, uno de los detalles más llamativos de estos Powerbeats Pro 2 es lo bien que suenan. Tanto que querrás llevarlos puestos todo el día en tu jornada habitual.

La compañía ha logrado elevar la experiencia de sonido que tienen los AirPods Pro 2 para ofrecer un rendimiento de alto nivel con el que aprovechar Apple Music y exprimir al máximo sus bondades de audio.

Para lograrlo se basan en el chip H2 de Apple, el mismo que llevan los AirPods Pro 2. Este procesador no sólo le permite tener un perfil de sonido mejorado, sino acceder a capacidades de ajustes de audio en tiempo real o a una cancelación de ruido que se encuentra entre las mejores del mercado.

La arquitectura acústica personalizada ofrece sonido equilibrado con un rango dinámico capaz de acertar en el punto justo de agudos, medios y graves. Especialmente estos últimos, pues la nueva disposición del sistema de ventilación mejora los graves y reduce la presión para disfrutar de una mayor comodidad.

Powerbeats Pro 2 Chema Flores Omicrono

Uno de los trucos de la arquitectura acústica está en la disposición de los drivers. Se basan en unos controladores de doble capa que logran minimizar la distorsión y que además alineados con la almohadilla de cada auricular para despachar así un sonido óptimo.

Disponen de sistema de ecualización adaptativa que usa los micrófonos avanzados orientados hacia dentro, con lo que comprueba el ajuste y el sellado de los auriculares en todo momento. ¿La idea con esto? Tener siempre sonido nítido y personalizado.

Igualmente, al llevar el H2, disponemos de audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza, una experiencia sin igual que permite tener una sensación envolvente con contenido Dolby Atmos tanto en música como en películas y series.

Si escuchas música con ellos, en ningún momento piensas que estás ante unos auriculares deportivos. Son buenísimos.

Powerbeats Pro 2 Chema Flores Omicrono

El otro punto fuerte en su rendimiento es la cancelación activa de ruido. Da igual cómo esté de inspirado el DJ del gimnasio, podrás aislarte por completo y así contar repeticiones sin perderte. Tu entrenamiento y tú. No necesitas nada más.

Aún así, también hacen gala de la excelente tecnología de sonido ambiente de Apple, con una transparencia sin rival. Bastará con hacer una pulsación larga sobre el auricular para correr sin riesgo por la ciudad o enterarnos del tráfico si vamos en bici.

¿Me los compro?

Los Powerbeats Pro 2 son uno de los mejores auriculares que se pueden comprar. Sus 299,95 euros lo dejan claro: van directos a competir entre la gama alta y así rinden en experiencia de sonido, cancelación de ruido activa, transparencia y calidad de llamadas. Sin embargo, van mucho más allá.

A esto, que es exigible a cualquier auricular de gama alta, añaden la mejor experiencia que se pueda tener en unos auriculares deportivos. Por construcción y diseño, son cómodos, ergonómicos y ligeros. Puedes llevarlos durante el entreno y mucho más allá.

Powerbeats Pro 2 Chema Flores Omicrono

Por otro lado, ofrecen algo que nadie más tiene en el mercado: un monitor de frecuencia cardíaca. Es clave para aquellos deportistas que quieren seguir sus entrenos con datos precisos y concretos y sin la necesidad de llevar un reloj o pulsera inteligente.

En suma, los Powerbeats Pro 2 son uno de los mejores auriculares que podemos comprar ahora mismo. Son tan buenos como ambiciosos. Ofrecen una experiencia de audio excelente, y son especialmente recomendables si los queremos para entrenar y llevar un estricto seguimiento de cómo rendimos en carrera, en el gimnasio o en el WOD del día en Crossfit.