Probamos la nueva freidora de aire de Xiaomi: es inteligente y cocina tus platos a la perfección

Cualquier hogar en España que cuente con una cocina mínimamente tecnológica tiene una freidora de aire, o por lo menos debería. Es el invento culinario de los últimos años, ya que permite preparar todo tipo de platos con una cantidad mínima de aceite y esfuerzo por parte del usuario. Xiaomi, que presume de tener un abultadísimo catálogo de dispositivos, tiene varias 'air fryers' a la venta y vuelve a redoblar su apuesta con su último modelo: la Xiaomi Air Fryer 6.5L, que aterriza en España.

Un modelo de grandes proporciones que, como su nombre indica, destaca por tener una capacidad bastante apañada de 6,5 litros. En comparación, la media suele estar entre los 3 y los 5 litros, al menos si hablamos de hogares con uno o dos miembros. Esta freidora de aire de Xiaomi tiene un objetivo claro: ser la opción para toda la familia, y para ello tiene muchos más argumentos que su capacidad.

Y es que a nivel personal, he tenido una relación de amor-odio con estos dispositivos por cuestiones que justamente esta Air Fryer 6.5L de Xiaomi pretende superar. Problemas que en más de una ocasión han hecho que conocidos míos acabasen devolviendo sus propias freidoras de aire al poco de comprarlas. ¿Ha conseguido Xiaomi superar estas asperezas con esta freidora de 129,99 euros?

El minimalismo por bandera

Una de las cosas que menos me gustan de las freidoras de aire ha sido siempre el diseño de las mismas. La mayoría de 'air fryer' siguen un mismo patrón; redondeadas, muchas veces con forma ovalada y en la mayoría de casos recargadas en lo estético. Xiaomi se quita todo esto de encima para ofrecer una freidora de aire sobria, minimalista y elegante. Y hay que reconocerlo; ha dado en el clavo.

Esta es una freidora de aire que encaja en cualquier rincón de la cocina. De hecho, la mejora, haciéndola más bonita. Mi cocina en concreto es pequeñita, y pensada para una sola persona. En un principio, la Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L no debería encajar. Nada de eso, ya que le da un toque moderno que hace que parezca que siempre ha tenido un hueco en ella.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. Manuel Jesús

Es un dispositivo elegante y sobre todo sobrio. Nada de colores extravagantes, nada de formas ahuevadas. Bordes curvos pero cuadrados, y sin los botones de modos de cocción ensuciando su estética. Xiaomi se ha limitado a poner un simple botón de encendido y una rueda que además de hacer las veces de pantalla, es el centro de control de la freidora de aire.

Si bien es cierto que este diseño muestra mucho más la suciedad que otros (al menos en el modelo blanco) nos congratula enormemente la apuesta de Xiaomi por el minimalismo tanto en esta Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L como en otros tantos productos. Eso sin contar que su construcción es soberbia, ya que no muestra signos de debilidad en ningún momento. No cruje, la cesta no bailotea... un 10 en este apartado.

Potente e inteligente

Cómo es de esperar, el tamaño de esta 'air fryer' de Xiaomi viene acompañado por unas especificaciones de alto nivel. La compañía china siempre tiene por bandera meter novedades únicas en sus productos, y esta freidora no es la excepción. Porque sí: esta es una freidora de aire inteligente.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. Manuel Jesús

Pero primero, los números. Disfrutamos de un rango de calor que va desde los 40 hasta los 220 grados centígrados, con control electrónico de temperatura y una potencia de 1.800 W. Cuenta con un sistema de circulación de aire en 360 grados, lo que evita que el usuario tenga que remover los alimentos y darles la vuelta para cocinarlos bien.

Otra de sus bondades es la tecnología NTC, que controla de forma precisa la temperatura para evitar cocinar más de la cuenta los ingredientes y que se quemen. Por otro lado, integra todo tipo de modos preestablecidos para diferentes platos y alimentos, con preajustes que pueden modificarse a placer de forma muy sencilla. En total, incluye hasta 12 de estos modos.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. Manuel Jesús

Así, esta freidora puede descongelar, secar, freír, hornea, asar o tostar, etcétera. Se puede deshidratar fruta en ella, hacer tartas, preparar yogur y bizcochos, entre otros muchos. No obstante, todo ello se complementa a la perfección con una serie de funciones inteligentes que han expandido mi uso de esta freidora hasta límites que no esperaba experimentar. Y es que usar esta 'air fryer' con el móvil es todo un gustazo.

La freidora presume de conectividad WiFi y compatibilidad total con la aplicación Xiaomi Home y el asistente de Google. Además de poder controlar la freidora con el móvil, podremos recibir notificaciones sobre procesos completados, preparar recetas personalizadas y realizar programaciones de hasta 24 horas. Por si fuera poco, la aplicación integra más de 100 recetas online a través de la app que incluyen pasos a seguir.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. Manuel Jesús

Aunque la aplicación es la gran aliada de esta Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L, el control de esta también puede ser manual. Y creemos que la solución es muy ingeniosa, ya que todo el control se basa en la pantalla LCD frontal, que a su vez, es un dial giratorio. Su uso es súper sencillo; al girar, se seleccionan las opciones y pulsando sobre la pantalla, se selecciona la opción. El control es increíblemente intuitivo y fácil de utilizar.

Es un hecho: la experiencia de uso de esta freidora es excelente. Además de ser fácil y accesible, da todas las opciones al usuario de un plumazo, sin que tenga que complicarse la vida. Atrás quedaron los días en los que tenía que buscar como un loco en Internet las combinaciones sobre temperaturas y tiempos; es tan fácil como seguir la receta o poner los alimentos en la cesta y listo, ponerla a funcionar.

Adiós a los problemas

De nada sirve tener todas estas funciones si la freidora funciona mal. Ya vaticinamos que no es el caso de esta freidora de aire, pero deseo recalcar algunos de los problemas más graves que me he topado con otros modelos más convencionales, y que han hecho que algunos hayan acabado cogiendo polvo en mi cocina.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. Manuel Jesús

Muchos son conocidos; falta de distribución en el calor, la necesidad de remover los alimentos a mitad de cocción o los restos que se pegan a la cesta son solo algunos de ellos. En caso de usar una freidora de aire con controles manuales, esto es todavía peor, porque la información sobre el proceso de cocinado es prácticamente nula. Esta freidora de aire de Xiaomi pasa por alto de todos estos asuntos y los soluciona.

No solo es que funcione de maravilla y todos los alimentos salgan perfectamente cocinados. Es que en su afán de hacer la cocina más sencilla, se evita cuestiones como la de tener que voltear los alimentos a mitad de cocción. Todo queda perfectamente hecho, mostrando que la tecnología de 360 grados funciona como debe, y la compenetración con el smartphone hace que no tenga que estar atento a lo que se está cocinando.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. Manuel Jesús

Pero sin duda su aspecto más positivo es precisamente el que peor llevan otros modelos: la cesta. Está confeccionada en un revestimiento antiadherente PTFE que además de hacer que la limpieza sea mucho más fácil, evita que los restos se queden incrustados. Además, es fácil de sacar y muy manejable pese a su tamaño. Eso sí, su mayor virtud es su diseño interior.

Xiaomi incluye con esta freidora una parrilla de metal que se pone justo encima de los topes que encajan la base de metal en la cesta. Nada de mecanismos raros; simplemente es cuestión de encajar la base de la cesta y si así se requiere, poner encima la parrilla, sin tener que tomar pasos innecesarios. Una parrilla que hace que cocinar sin grasa sea todavía más fácil.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. Manuel Jesús

En general, todo lo que he cocinado estos días en esta freidora ha salido fenomenal. Aplaudimos la función de desengrase a alta temperatura, ya que tanto la grasa como el resto de aceite se filtra hasta en un 196%. En el modo grill, la grasa y el aceite se pueden reducir hasta en un 88,3%, en palabras de Xiaomi.

Mi función favorita de la freidora de aire de Xiaomi es el calentamiento post cocinado. Después de cocinar los alimentos, la máquina entra en un modo que mantiene calientes los platos 30 minutos, por lo que es posible cocinar alimentos y dejarlos calientes mientras se preparan otros ingredientes.

¿Me la compro?

Obviamente, la Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L es más cara que los modelos más convencionales presentes en el mercado. No es justo comparar esta freidora, que se puede encontrar alrededor de los 130 euros en España, con modelos que ronden los 50 o 60 euros. Sin embargo, es la opción adecuada para los que quieren alejarse de los problemas más comunes que presentan estas freidoras de aire baratas.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. Manuel Jesús

Es una compra tremendamente recomendada, tanto para los que quieren introducirse en este mundillo como para los que ya son unos expertos y quieren subir de nivel. Un producto que se ha vuelto un imprescindible en mi cocina y que hará las delicias de los más exigentes en esta clase de dispositivos.

