Probamos el ordenador todo en uno de Acer: se complementa con módulos para teletrabajar mejor

Hoy en día en España es difícil concebir una casa sin al menos un ordenador. Ya sea para jugar, para consumir entretenimiento o para trabajar, prácticamente todos los españoles necesitamos un PC. Especialmente en la era del teletrabajo, donde las opciones principales ya no son las torres de sobremesa, sino los miniordenadores al estilo Mac mini o los portátiles. Acer quiere un trozo de este pastel con su Acer Aspire S32.

Aunque no están muy extendidos, hay una cierta comunidad de defensores de los ordenadores todo en uno. Este Acer Aspire S32 se postula no solo como un ordenador de este estilo, que integra una pantalla y un PC en el mismo factor de forma, sino que le dota de capacidades tremendamente interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es la de funcionar como monitor independiente para usar otro ordenador.

Acer ha apostado por la innovación y la fiabilidad en este S32, y no es para menos. Algunas de sus características más relevantes incluyen un completo sistema modular para acoplar y desacoplar accesorios de gran utilidad. ¿Pero es suficiente, teniendo en cuenta que debido a esto estamos ante un ordenador de 1.899 euros?

Un diseño espectacular

Puede que muchos no le den ninguna importancia al apartado estético de un ordenador que es, básicamente, un monitor en su mayoría. No estoy de acuerdo, ya que el espacio de trabajo debe estar determinado por una estética que un PC nunca debe romper. Acer ha conseguido algo muy difícil con este S32: que la elegancia del diseño y el ingenio vayan de la mano.

Se nota desde el mismo momento en el que posamos el S32 en el escritorio. Es indiscutible; la construcción y diseño de este PC all-in-one son sencillamente exquisitos. No solo tiene unos acabados de alta calidad, sino que el propio diseño es muy agradable a la vista. Se nota que está bien construido y que el apartado de la modularidad no ha afectado a su acabado final.

Acer Aspire S32. Manuel Fernández Omicrono

Y es que una de las cosas que personalmente he odiado siempre de los diseños modulares es que afectaban enormemente al factor de forma del dispositivo. El Acer Aspire S32 no sufre de ese problema; el lugar en el que va alojado el ordenador como tal no es demasiado grande y el conjunto en sí no es demasiado voluminoso. La modularidad está en puntos clave que desarrollaremos más adelante.

Parte del hecho de que este diseño no sea especialmente grande radica en su diagonal de pantalla. Recordemos que el S32 es, esencialmente, un ordenador con monitor independiente integrado, y como su nombre adelanta este es un PC con una pantalla de 32 pulgadas. No ocupa demasiado en la mesa, y gana el protagonismo justo en ella.

Acer Aspire S32. Manuel Fernández Omicrono

Los únicos puntos a destacar del diseño que no nos acaban de agradar están en el layout de puertos. Tanto los altavoces como los puertos y botones del S32 están ubicados justo debajo de la pantalla, en las zonas laterales de la peana. Nos parece una distribución un poco engorrosa para conectar ciertos dispositivos o cables, y aunque entendemos que el espacio es limitado, hubiéramos agradecido una accesibilidad algo mejor.

Ingenio e innovación

Por supuesto, ordenadores todo en uno hay muchísimos en el mercado, y sobre todo más económicos. ¿Qué tiene que decir el Acer Aspire S32 frente a ellos? Dos cuestiones muy claras: un diseño que abraza la modularidad y unas ideas harto interesantes.

El S32 es un PC de gama alta, pero pensado para la ofimática. Monta un procesador Intel Core i7-1360P de 13ª generación que hace uso de hasta 12 núcleos. Están potenciados por 16 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 1 TB SSD junto a otro almacenamiento de 1 TB, pero esta vez en HDD. La GPU es integrada, lógicamente, siendo esta una Intel Iris Xe. Es decir, nada de jugar a juegos pesados.

Módulos del Acer Aspire S32. Manuel Fernández Omicrono

Pero la modularidad es la gran protagonista. Se divide en dos puntos clave; en la parte de abajo de la peana y en la superior de la pantalla. En la peana, el Acer S32 esconde un panel táctil, similar al de un ordenador, que se acopla al PC y que se puede sacar fácilmente. Se puede usar completamente sacado, ya que es inalámbrico y además de integrar un lápiz, cuenta con USB-C.

La parte superior es la que más cariño recibe. La pantalla monta un conjunto de pines a los que se pueden acoplar varios accesorios. En nuestro caso, el Acer Aspire S32 incluía una útil lámpara de luz para pantallas y dos webcam, una con seguimiento de rostro y otra con haz de luz. El acople en todos los accesorios se hace de forma magnética.

Módulo de lámpara acoplado en la parte superior. Manuel Fernández Omicrono

Este es, de lejos, el aspecto más positivo y destacable del S32. Nada de accesorios raros para acoplar los módulos, nada de botones, nada de pestañas. Simplemente los pines magnéticos se encargan del resto; posicionamos levemente las cámaras, la lámpara o el trackpad en su sitio y ¡cloc!. El dispositivo está completamente enganchado. Por cierto, no falta un sensor de huellas dactilares en la peana.

Lo mejor de todo es que una vez se acopla el módulo, comienza a funcionar directamente, sin necesidad de que se active ningún tipo de software. Por si fuera poco, cada uno de ellos tiene gestos táctiles para controlarlos y, además, se pueden cargar por separado vía USB-C. Y todos los módulos nos han gustado, sin excepción.

Lámpara de pantalla acoplada. Manuel Fernández Omicrono

La cámara con haz de luz tiene una resolución de 1440p y su anillo es completamente regulable con un pequeño 'tap' táctil en su parte superior. La otra cámara, 1080p, tiene seguimiento de rostro y compensa su falta de iluminación con una cortinilla que bloquea el sensor. La barra de luz es potente y se puede regular tanto su temperatura como su intensidad. Eso sin contar que vía software, todos los módulos son personalizables.

Pero el mejor módulo de todos (con diferencia) es el del trackpad. Sí, el ordeandor incluye teclado y ratón, pero el panel táctil es mucho más útil. Se puede usar por separado y se puede apagar y encender a placer. Además, incluye un lápiz táctil para poder hacer gestos y dibujar en él. A efectos prácticos, es una pequeñísima tableta de dibujo que también integra accesos directos.

Trackpad del Acer Aspire S32. Manuel Fernández Omicrono

También cabe destacar el empleo de los altavoces en este S32. Tiene dos altavoces en la parte central de la peana potenciados con DTS audio e incluso incluyen subwoofer. No vamos a dejar de recomendar en absoluto el uso de un buen equipo de audio dedicado pero de lejos salvará la papeleta a los que se conformen con un apartado auditivo decente.

Hablando de potencia, este S32 hace uso de Windows 11 como no podía ser de otra manera. Este ordenador no presume de una altísima potencia y en tareas muy exigentes como exportación de vídeo, quizás nos quedemos un poco cortos. Sin embargo, para temas de ofimática y navegación, el i7 de 13ª rinde más que suficiente.

Es también un monitor

Y vaya monitor. El ordenador dispone en sus puertos de una salida HDMI externa y de una entrada HDMI interna. Es decir, que se le puede conectar un ordenador al propio monitor y llevar la señal del propio Acer Aspire S32 a otra pantalla, para hacer básicamente trabajo multipantalla. Esto da muchísima versatilidad, y nos encanta. Dicha versatilidad también se presenta en los puertos, ya que este PC incluye detalles como una útil ranura para tarjetas SD.

Acer Aspire S32. Manuel Fernández Omicrono

Afortunadamente, Acer ha hecho los deberes con esta pantalla, ya que de nada sirve tener todas estas ventajas con un panel mediocre. Nada de eso; Acer ha incorporado un brutal panel QHD (2.560 x 1.440) a este ordenador, que además, está increíblemente calibrado en espacios de color. Es HDR y no, no tiene más que 60 Hz de tasa de refresco, pero no importa si no vas a jugar.

Aunque por defecto la pantalla viene un poco contrastada de más (algo fácilmente configurable), el panel es de muy alta calidad. De forma amateur, me dedico a la edición de fotografía y vídeo y necesito que mi pantalla esté bien calibrada y que admita un amplio espacio de color. Cualquier usuario que trabaje con archivos multimedia se verá gratamente satisfecho con la pantalla del Acer Aspire S32.

¿Me lo compro?

Como decimos, los ordenadores todo en uno están ganando enteros, sobre todo para los que no se quieren complicar la vida y sencillamente quieren un ordenador ya montado en la mesa que les funcione. Acer busca ofrecer algo distinto a los que quieren un plus en este sentido; que lejos de ser un simple all-in-one, tenga algo más que ofrecer.

Acer Aspire S32. Manuel Fernández Omicrono

Creemos que la etiqueta de precio de 1.899 euros puede ser un poco difícil de asumir para algunos. Pero no lo es tanto si lo planteamos desde la perspectiva de comprarse un iMac de Apple. Un ordenador que creemos inferior en prácticamente todos los apartados y que aunque es más barato (1.589 euros), queda ya muy por detrás en características.

Si eres un usuario que quiere un muy buen ordenador todo en uno y que te haga la vida más fácil, el Acer Aspire S32 da la talla y se constituye como una muy buena opción a compra. No obstante, depende de la gama a la que quieras acceder; si no necesitas otros añadidos, quizás deberías buscar en otra parte.

