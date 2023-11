Qué es la regla de los 30 centímetros del router y cómo puede ayudarte a mejorar tu señal WiFi

Puede que nunca hayas escuchado hablar de ella, pero existe una norma llamada la regla de los 30 centímetros del router que se debe tener en cuenta para conectar los dispositivos cerca del router y mejorar la señal WiFi dentro del hogar. Este es uno de los métodos más eficaces para mejorar el alcance y no perder velocidad de conexión a internet.

La regla de los 30 centímetros es una norma bastante sencilla que se basa en tratar de evitar que uno de los dispositivos conectados del hogar reciba la totalidad de la señal de tu router y no le deje apenas ancho de banda a los demás. Lo más habitual hoy en día es que haya varios dispositivos conectados a la red WiFi del hogar, al menos la Smart TV y el teléfono móvil, pero también puede haber tablets, altavoces inteligentes, robots aspiradores, cámaras de seguridad, etcétera, y todos ello compiten los unos con los otros para hacer uso de la señal inalámbrica de internet.

Existen diferentes formas de organizar los dispositivos y así poder disfrutar de una conexión a internet estable. Una de ellas es la de cambiar el canal WiFi para usar aquel que se encuentre menos saturado, además de hacer uso de las bandas WiFi 2.4 GHz y 5 GHz para que cada aparato haga uso del que mejor que le convenga.

Pese a ello, en ocasiones no es suficiente, puesto que sigue habiendo equipos que acaparan una mayor parte de la red. Para que esto no suceda, se pone en práctica esta regla en la que se indica que los dispositivos conectados deben situarse a una distancia mínima de 30 centímetros del router, es decir, que no es adecuado que uno de tus dispositivos conectados a la red WiFi esté pegado al enrutador inalámbrico.

Una distancia mínima de 30 centímetros con el router

Los expertos en redes inalámbricas coinciden a la hora de asegurar que cuando un aparato conectado a la red WiFi se encuentra muy pegado al router, este acapara la mayor parte de la intensidad de la señal, lo que provocará que la señal se distribuya peor y de una manera menos uniforme, al dar origen a interferencias que afectarán a la velocidad del resto de dispositivos.

Lo que hay que tener en cuenta es que los 30 centímetros son una distancia mínima, ya que lo realmente aconsejable es que los dispositivos conectados a la red se encuentren más alejados del router para evitar las mencionadas interferencias. De hecho, hay determinados dispositivos, como sucede con las Smart TV, en las que se aconseja que se encuentren a una distancia de al menos 1,5 – 1,8 metros con respecto al enrutador inalámbrico, debiendo evitar el clásico error de colocar este dispositivo pegado a la televisión inteligente.

Otras recomendaciones para amplificar la señal WiFi

Existen diferentes formas de poder amplificar la señal WiFi en el hogar para conseguir que los dispositivos puedan disfrutar de una mejor conexión a la red, comenzando por elegir una ubicación adecuada para el router. Para poder disfrutar de la mejor cobertura inalámbrica se recomienda situarlo en el centro del área a cubrir, tratando de colocarlo en la parte más central de la vivienda. De esta manera se evitará que la señal tenga que recorrer mucha distancia o atraviese muchas paredes para llegar a su destino.

Sin embargo, en ocasiones no es suficiente con elegir una ubicación centrada, ya que hay diferentes obstáculos que pueden llegar a afectar al alcance de la señal, incluyendo el resto de dispositivos del hogar que pueden provocar interferencias, como sucede con los hornos microondas, los interfonos inalámbricos…. Es necesario, por tanto, buscar una ubicación apropiada, centrada, a una altura relativamente alta y libre de obstáculos a su alrededor para que consiga su máximo alcance.

Por otro lado, también hay que prestar atención a la colocación de las antenas del router. Aunque no todos ellos disponen de las mismas, aquellas que las incorporan ofrecen una ventaja adicional, ya que de esta manera ayudan a maximizar la cobertura WiFi que se emite por todo el hogar. En este sentido, los expertos recomiendan situar una en vertical y otra en horizontal, de forma que se consigue maximizar la emisión de la señal, un pequeño truco con el que, aunque no se apreciará una mayor velocidad de conexión, sí que mejorará la cobertura de la señal en la vivienda.

Entre las principales recomendaciones a considerar para la amplificación de la señal WiFi se encuentra la necesidad de mantener actualizado el firmware del router, un programa que se asegura que funcione lo mejor posible y que se encuentre debidamente protegido frente a los diferentes peligros que se encuentran en la red. Aunque en la actualidad es habitual que los routers se actualicen de forma automática, hay casos en los que resulta necesario hacerlo de manera manual.

Para amplificar la señal también es recomendable elegir entre las bandas WiFi de 2.4 GHz y 5 GHz para seleccionar la más adecuada para cada dispositivo y aprovechar al máximo la red. Mientras que la primera tiene un mayor rango y ofrece una menor velocidad de conexión, en la segunda sucede lo contrario, con un menor alcance y mayor velocidad. Por último, recuerda que siempre podrás recurrir al uso de repetidores WiFi, PLC o sistemas Mesh para ampliar la cobertura WiFi en tu hogar.

