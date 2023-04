Probamos el ordenador con dos pantallas de Lenovo: un desafío no apto para todo el mundo

Los ordenadores destinados a creadores de contenido y profesionales que quieren libertad de movimiento son donde más innovan los fabricantes, aportando flexibilidad, lápices para tomar notas o pantallas extra para dar más versatilidad a las tareas. Lenovo sigue esta línea de innovación con su ThinkBook Plus Gen 3, un portátil con una segunda pantalla al lado del teclado que ha captado todas las miradas mientras lo probábamos de viaje.

No ha habido ni una sola vez en la que no haya sacado el portátil de la mochila en la que no haya escuchado frases de sorpresa. El ThinkBook Plus Gen3 y sus dos pantallas generan constantemente preguntas como: ¿es cómodo?, ¿cómo lo usas? Esto es lo que vamos a responder en este artículo.

Con su pantalla principal de 17 pulgadas, la segunda lateral de 8 pulgadas, varios lápices y un potente rendimiento este portátil promete superar las jornadas de trabajo y ocio más exigentes. Todo integrado en un equipo ligero para sus características premium y con un precio que implica pensárselo con calma, desde 3.000 euros.

Diseño

Lo primero que capta la atención de todo el mundo al ver este ordenador es su tamaño, para después fijar su mirada en la pantalla que brilla al lado del teclado. Albergar este segundo panel implica que el resto del equipo crezca considerablemente hasta unas dimensiones de 17,9 mm de alto por 410 mm de ancho y 228 mm de profundidad.

A pesar del tamaño de este ordenador, es un equipo delgado (solo 17,9 mm) y poco pesado, menos de 2kg que en una mochila donde quepan sus 17 pulgadas no se nota al transportarlo. No es un ultraligero, pero para el ordenador qué es, Lenovo ha conseguido ajustar su tamaño bastante bien y los materiales le confieren un aspecto premium muy bueno que resiste bien la suciedad y huellas.

ThinkBook Plus Gen3 José Verdugo Omicrono

Los bordes parten de un espacio más delgado en el extremo más cercano al usuario y crecen hasta el extremo contrario donde se agrupan los principales conectores. En los laterales solo encontramos en el lado izquierdo un puerto USB-3 y el jack para auriculares. Por detrás, encontramos su arsenal en lo que a conectividad física se refiere: un puerto USB-C para la carga Thunderbolt, USB tipo C y HDMI, para accesorios de PC plug-and-play.

Al abrirlo es cuando se comprende el formato panorámico del equipo. Una pantalla de 17,3 pulgadas preside la parte frontal con bordes pequeños, mientras abajo comparten espacio el teclado y la segunda pantalla. Otro elemento a destacar es su webcam FHD (1080p) que hace buen trabajo para poder realizar videollamadas en cualquier momento, mientras el micrófono capta el sonido con claridad en dirección al usuario. Lenovo no se olvida del protector físico que tapa la cámara cuando no se quiere usar y refleja un punto rojo para con un solo vistazo comprobar que está protegida.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 José Verdugo

El teclado, como pasa con todos los Thinkbook, es una gozada en tacto y sonido suave, pero el tamaño no acompaña. Escribir largas horas no es lo más confortable al estar reducido a un lateral. Además, la mano derecha ha tocado involuntariamente más de una vez la pantalla lateral mientras intentaba escribir. El touchpad o Click Pad es grande, con formato 21:10, aunque la segunda pantalla también funciona a veces como ratón para la superior, pero no es lo más aconsejable. Pero pasemos a las dos protagonistas del ThinkBook Plus Gen 3.

Las pantallas

La pantalla táctil principal es una gozada para los amantes de los videojuegos y fotógrafos u otros profesionales. Es desde luego protagonista por su formato de 21:10 y por la resolución de 3.072 x 1.440 píxeles. En ella se navega con una frecuencia de refresco de 120 Hz y el brillo máximo de 400 nits.

Fotografías y demás contenidos se ven con detalle, y colores vivos en un tamaño que da para desplegar un escritorio completo de tareas. Ni que decir, que el sistema de altavoces calibrados por Harman/Kardon, que además disponen de soporte para sonido Dolby Atmos, son el mejor acompañante de este panel para ver películas de viaje.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 José Verdugo

A un lado, la novedad, la pantalla secundaria LCD, con resolución de 800 x 1.280 píxeles, tiene menos brillo y calidad, pero sirve como suplemento a la más grande por lo que no se requiere más. Es una apuesta diferente que tiene sus pros y sus contras.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no todo el mundo es diestro y la pantalla en el lateral contrario resulta menos cómoda para los zurdos. No obstante, ese no es nuestro caso y hemos podido disfrutar de su posición y tamaño. El uso que más le hemos podido dar a esta segunda pantalla es como espacio para colocar programas que no necesitan tanta atención, como WhatsApp, Twitter, e incluso perder el tiempo viendo TikTok.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 José Verdugo

Pero este panel tiene otros usos, por ejemplo, como teclado numérico para hacer cuentas que el resto de portátiles han desechado al reducir el peso de sus equipos. También como blog de notas, los dos lápices electrónicos (uno más grueso que otro) que incorpora sirven para apuntar cualquier detalle en una reunión para los que prefieren el efecto de la escritura manual a la mecanografía y después se pueden subir a OneNote.

Por último, pero no por ello menos importante, el panel secundario ejerce como tableta gráfica para dibujantes o a la hora de retocar una imagen con el lápiz. Otros ordenadores apuestan por doblar la pantalla hasta colocarla como un caballete, pero Lenovo ofrece una configuración que muchos creadores utilizan, la pantalla grande y de calidad frente a los ojos y el lápiz y superficie sensible en la mesa.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 José Verdugo

No ha sido todo un camino de rosas, la sensibilidad de la segunda pantalla no es muy alta y cerrar o abrir programas con el dedo no siempre ha sido fácil. Pero los principales problemas son de software por lo que se pueden mejorar con el tiempo.

El sistema operativo no acompañaba, las barras de tareas de ambas pantallas se vuelven algo locas cuando se pasa el cursor de una a otra y en según qué ocasiones es incluso difícil recuperar la del panel inferior.

Por no hablar de la idea de integrar un tercer monitor en el escritorio, aquí Windows 11 no contaba con suficientes combinaciones para repartir el trabajo entre las tres. Tampoco a la hora de vincular el móvil con la aplicación de Motorola ha sido posible, pero sí con la app de Microsoft, por lo que otra alternativa es guardar el teléfono en el bolso y verlo en esta pantalla lateral.

Rendimiento y autonomía

El rendimiento de este equipo reposa sobre los nuevos procesadores Intel Core de 12ª generación con microarquitectura Alder Lake, junto a una tarjeta gráfica Intel Iris Xe, una equipación destinada a ocupar el corazón de los ordenadores más exigentes tanto gaming como de trabajo. le facilitan la tarea los 32 GB de memoria RAM, en formato LPDDR5, y 1 TB de SSD.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 José Verdugo

La experiencia ha sido fluida en cada una de las tareas que le hemos dado, desde jugar durante horas hasta perdernos en un número indefinido de ventanas y programas para trabajar. En ese tiempo, los 70 Whr de batería dan un buen servicio, pero el rendimiento y uso de varias pantallas suponen un peso que merma sus capacidades con fuerza.

Durante el tiempo que hemos usado este portátil como equipo principal para trabajo y ocio, la batería nos ha durado algo más de una hora aproximadamente cuando se le saca todo el partido al ordenador jugando a videojuegos. En este caso, el portátil se calienta pero no excesivamente lo que para un ultrafino como este es un punto muy positivo. Tampoco el sistema de ventilación se nota en exceso.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 José Verdugo

A la hora de trabajar, teniendo en cuenta que como periodista tendemos a tener un gran número de ventanas con información, otros programas de edición de imágenes, el sistema cumple con hasta 6 horas. Lo bueno es que con la carga de 100 W en poco más de una hora está de nuevo dispuesto a seguir jugando.

¿Me lo compro?

La apuesta es arriesgada, pero interesante. El Lenovo ThinkBook Plus Gen3 no es un ordenador para cualquiera, su alto precio exige que se le vaya a sacar el máximo partido. Tiene mucho que ofrecer, de eso no hay duda, pero también hay que tener algo de paciencia para acostumbrarse a esta nueva modalidad con pantalla lateral.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 José Verdugo

Para ilustradores, fotógrafos y otro tipo de profesionales los dos lápices y el juego entre ambas pantallas puede ser la forma de integrar en un mismo equipo todo su material de trabajo y poder llevarlos a donde quieran.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan