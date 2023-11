Probamos el Samsung Galaxy Watch 6: un mes con el reloj que planta cara al Apple Watch Ultra

Los relojes inteligentes forman parte de la vida de muchas personas en España, como una extensión de los móviles que cada vez más gente usa en sus muñecas para controlar su salud y actividad física. Samsung es junto a Apple, los reyes a batir con sus relojes cargados de sensores. Unos modelos premium que se han renovado este año en la sexta generación de Galaxy Watch y que hemos podido probar durante más de un mes.

Este año, Samsung ha presentado junto a sus nuevos móviles plegables, Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5, dos nuevos relojes: el Samsung Galaxy Watch 6 y el Samsung Galaxy Watch 6 Classic. El análisis del segundo modelo lo pueden leer en este otro artículo, mientras que el primero, el modelo estándar, se desgrana a continuación. Los cambios con respecto a la generación anterior, que también analizamos en su momento, son pocos aunque suficientes para mantener esa eterna rivalidad con los Apple Watch.

El Samsung Galaxy Watch 6 tiene un precio de partida de 319 euros para la variante de 40 mm sin LTE, el que analizamos a continuación. También es posible elegir el modelo con LTE por 369 euros, mientras que la versión de mayor tamaño de 44 mm tiene un precio de 349 sin LTE y 399 euros con LTE.

Diseño

El diseño se mantiene casi idéntico al del año pasado. Estamos ante un reloj elegante cuya carcasa de aluminio de líneas curvas une a la correa de silicona (blanca en este caso) con la esfera y la caja del reloj en negro. El único punto destacable son sus biseles levemente más delgados.

Sí, los biseles se han reducido, lo que da más espacio a una pantalla más grande. A este cambio le acompaña una batería más crecida y el nuevo chipset Exynos W930, detalles que abordaremos más adelante. Por suerte, este año he podido probar el modelo de 40 mm, en vez del de 44 mm que tuve que llevar en la muñeca durante un mes. Es fácil deducir que la experiencia, esta vez, ha sido más agradable, a pesar de que sigue siendo un tamaño grande para los relojes que yo acostumbro a llevar.

Samsung Galaxy Watch 6 Marta S.R.

La pantalla crece en esta versión de los 30,4 mm a los 33,3 mm. Al ojo es una diferencia casi imperceptible a menos que se comparen las dos generaciones juntas. Aún así, cualquier cambio que priorice poder ver más grandes los detalles de la pantalla, es de agradecer, sobre todo cuando las dimensiones externas y el peso no varían. La calidad de los iconos sigue siendo impresionante, hasta en días muy luminosos, gracias al panel SuperAMOLED como Modo Always On Display.

Otro detalle que ha cambiado, también sutil pero importante, ese mecanismo para quitar y poner nuevas correas. Para los más coquetos que quieren llevar cada día un estilo diferente, el nuevo sistema de correas One Click, promete ser más sencillo y rápido. Es importante, también, que este cambio no elimina la compatibilidad con las correas de 22 mm tradicionales. Se pueden seguir usando si se quiere reemplazar un modelo antiguo por este nuevo.

Uso diario

Samsung dice que el reloj es un 18% más rápido, lo cual es complicado de reconocer en el día a día. Lo que sí he vuelto a detectar es la dificultad para entenderme con la pantalla táctil, muy sensible o muy poco, el caso es que me sigue costando controlar el sistema con el dedo, como cuando quiero subir el volumen de la música al mismo tiempo que sigo caminando rápido. Aún así el control del ejercicio físico o la posibilidad de mandar audios y mensajes a través de apps como WhatsApp han sido las funciones que más he explotado en este tiempo.

Samsung Galaxy Watch 6 Marta S.R.

En lo que a sensores se refiere, repiten todos en esta nueva generación. Todavía integra el biosensor 3 en 1 que permite realizar análisis de frecuencia cardíaca, electrocardiogramas y composición corporal. También cuenta los pasos y mide saturación de oxígeno en sangre.

Igualmente es posible medir la presión arterial, aunque es necesario calibrar la función antes con un dispositivo médico que sea capaz de medir de forma más profesional la presión la primera vez. Sin olvidar el uso de GPS y todos estos parámetros para el registro de la actividad física y guardar las rutas que hacemos.

Temperatura y Sueño

En esta nueva generación de su reloj inteligente, Samsung ha dado mayor relevancia al sensor de temperatura. Este termómetro sirve para enriquecer el estudio del sueño, el cual ofrece este año más información, pero también permite medir la temperatura de toda clase de objetos.

Si alguna vez te has preguntado a qué temperatura está tu mesa de escritorio, ahora puedes comprobarlo con el reloj. Si no le ves la necesidad a esta función, tampoco vas muy desencaminado. Termo Check es una aplicación de terceros que Samsung ha integrado en su repertorio para darle más trabajo a su termómetro de muñeca. Se lanzó a mediados de año, también para los relojes Galaxy Watch 5 del año pasado.

Samsung Galaxy Watch 6 Marta S.R.

Puedo contar con los dedos de las manos las veces que he usado la app Thermo Check y en todas ellas ha sido forzada por el hecho de tener que probarlo para este análisis.

Salvo para temas de salud muy puntuales, no es más que una anécdota la posibilidad de medir la temperatura del té que estás a punto de tomar.

Como decíamos, este termómetro puede ser más útil para analizar el cuerpo humano. En el caso de las mujeres, debería ayudar a controlar el periodo menstrual, pero el tiempo que he estado usando el reloj no es suficiente para ver resultados significativos. En lo que a la calidad del sueño se refiere, no tengo claro cómo interpretar esos datos y es necesario que el reloj esté muy cerca de la piel toda la noche, lo que hace que deje marca y acabe siendo incómodo.

Samsung Galaxy Watch 6 Marta S.R.

En caso de fiebre, puede ser de ayuda con un aviso temprano si el propio enfermo no detecta el dolor y malestar que suele acompañar una subida de temperatura. Aún así, no hay que dar por firme lo que diga el Galaxy y siempre es recomendable consultar termómetros 'tradicionales' y después ir al médico, si es posible.

Reloj para usuarios Samsung

El sistema operativo llega cargado de pequeñas mejoras, aunque no principalmente destacables. Muchas de las novedades ya se encuentran en dispositivos de la competencia, pero siguen siendo una evolución para mantener al día los smartwatch y que sean de mayor ayuda. Por ejemplo, en la función de Emergencia SOS ahora tus contactos pueden recibir alertas sobre tu ubicación exacta.

Samsung Galaxy Watch 6 Marta S.R.

Por supuesto, sigue siendo mejor contar con un teléfono inteligente de Samsung, todo queda en familia con su ecosistema. Tengas el teléfono que tengas vas a necesitar instalar estas aplicaciones: Samsung Galaxy Wearable, Samsung Health y Samsung Pay/Wallet, además de tener una cuenta de Samsung.

Algunas aplicaciones son exclusivas de los teléfonos Samsung, como la app Samsung Health Monitor, que sirve para leer los electrocardiogramas y las notificaciones pasivas de ritmo cardíaco irregular, además de la aplicación Camera Controller para hacer fotos a distancia.

Batería

El tamaño de la batería de los relojes más pequeños pasa de 241 mAh a 300 mAh y de 361 mAh a 425 mAh en los tamaños más grandes. Este es un punto sensible, pues su medición depende de muchos factores según se use. Si se hace un entrenamiento intenso, se usa mucho la pantalla o algunas aplicaciones la carga de la batería va menguando.

Samsung Galaxy Watch 6 Marta S.R.

El resultado, es que hagas uno u otros deportes, la mayoría de usuarios se verán obligados a cargar el reloj a diario, algunos más sedentarios, podrán alargarlo a los dos días. El cargador es USB-C lo que significa que ese pequeño cable con el dispositivo imantado se puede llevar en el bolso y unirlo al móvil cuando se necesite para recargar el reloj. También se puede unir al ordenador o a un cargador con USB-C si se tiene, porque, recordemos que Samsung ha dejado de incluirlos con los teléfonos móviles y la mayoría de cargadores usan USB A

¿Me lo compro?

Este año, la renovación de los smartwatch de Samsung ha sido suave pero decisiva para seguir compitiendo en los mejores puestos y mantener a sus usuarios dentro de su ecosistema, frente a la nueva generación de Apple Watch que integra un nuevo chips y más funciones.

Samsung Galaxy Watch 6 Marta S.R.

Para los usuarios de Android, es una buena noticia que manteniendo el mismo tamaño, Samsung renueve sus relojes de gama alta con más pantalla y batería. Frente a mejoras de software y nuevas métricas de salud, este crecimiento en diseño es clave para que el cliente no tenga que elegir entre comodidad y tecnología.

No obstante, sigue siendo un modelo pensado para que solo los usuarios de Samsung puedan explotar todas las opciones que ofrece. El resto deben asumir esta perdida de compatibilidad y seguir disfrutando de un gran reloj, hasta que puedan o quieran pasarse a un teléfono de la marca.

