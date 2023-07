Un mes con el último reloj inteligente de Xiaomi: tan cómodo que te olvidas de que lo llevas puesto

De un tiempo a esta parte, parece haberse instalado una tendencia en la que los relojes inteligentes buscan ser tan ligeros y cómodos como las pulseras de actividad, y estas quieren ofrecer algunas de las prestaciones de sus 'hermanos mayores'. La gracia está en encontrar el punto intermedio entre ambos wearables y eso es lo que persigue Xiaomi en España desde hace tiempo, algo que se hace evidente con modelos como el Redmi Watch 3, el más reciente de sus relojes inteligentes.

Si por algo se caracteriza la marca china es por la excelente relación calidad-precio de sus productos y, por lo que hemos podido comprobar, la tercera generación de relojes Redmi no es una excepción. Y es que pocos (o ninguno) ofrecen una gran pantalla OLED, GPS integrado y un ajuste cómodo y ligero como los del Redmi Watch 3 por menos de 100 euros. Ahora mismo, se puede encontrar de oferta en Amazon por 96,39 euros, un 20% más barato que su precio inicial.

Nada desentona en este completísimo reloj inteligente y muy pocas cosas se echan en falta, si acaso la conexión NFC para realizar pagos. Un detalle menor teniendo en cuenta todo lo demás que tiene que ofrecer este smartwatch con vocación de superventas.

Diseño y sistema

Aunque el Redmi Watch 3 es un reloj inteligente barato, el espejo en el que se ha querido mirar a la hora de elegir diseño no es otro que el del Apple Watch. De ahí la gran pantalla AMOLED de 1,75 pulgadas con resolución de 341 PPI, con un formato cuadrado y las esquinas redondeadas, además un marco gris que imita el metal. A diferencia del reloj de los de Cupertino, el de Xiaomi renuncia a la manija y apuesta por un único botón en el borde derecho, y sus materiales no son tan premium, pero desde luego parece más caro de lo que cuesta.

En la parte inferior tampoco hay cristal ni cerámica, ni falta que hace: sólo están las conexiones metálicas para cargar la batería. El ajuste de la correa de silicona negra es sencillo y rápido, y tiene suficientes niveles como para adaptarse a muñecas de distinto grosor, tanto de hombre como de mujer. Y este es uno de los grandes aciertos del reloj, que es bastante ligero (37 gramos), compacto y muy cómodo de llevar. Tanto que a veces te olvidas de que lo llevas puesto y no molesta si lo quieres llevar por la noche para monitorizar el sueño. Su resistencia al agua de hasta 5 atmósferas también te permitirá llevarlo sin problemas en la ducha o mientras te das un chapuzón en la piscina.

La gran pantalla del Redmi Watch 3 I.M. Omicrono

El brillo máximo de 600 nits es más que suficiente para poder ver la pantalla en la mayor parte de las circunstancias, incluso en exteriores y con luz del sol directa. No dispone de función de brillo automático, pero tampoco la he echado de menos: con ajustarlo en un 60%, la legibilidad era la ideal en la mayoría de situaciones, tanto de día como de noche o en entornos oscuros.

En lo que respecta a las esferas, la app Mi Fitness ofrece una amplísima gama para elegir la que más te guste o la que mejor se adapte a cada circunstancia. Yo me suelo decantar por las que ofrecen un diseño limpio y con la hora bien grande, pero también hay muchas que muestran toda la información de la actividad diaria en pantalla. También se agradece el modo Always-On, con 4 esferas específicas, y la opción de activar automáticamente la pantalla al levantar la muñeca o apagarla cubriendo el reloj con la palma de la mano.

El cierre de la correa de silicona es cómodo y sencillo I.M. Omicrono

En el tiempo que lo he podido probar, el Redmi Watch 3 ha funcionado como la seda con su sistema operativo propio, sin retrasos ni molestos 'cuelgues' de ningún tipo. Navegar por los menús es sencillo e intuitivo, y las sensaciones en general han sido muy buenas, también en la respuesta táctil.

Además de las funciones deportivas y de salud, de las que hablaremos a continuación, incluye otras muy útiles, como hacer y recibir llamadas gracias a su altavoz y micro incorporados o controlar la reproducción de música, siempre a través de Bluetooth. También hay detalles como utilizar el botón como el disparador de la cámara del móvil, la conexión con el asistente de voz Alexa y uno que he utilizado más de una y dos veces, la búsqueda del teléfono emparejado mediante un tono de llamada. Es una pena que no incluya conexión NFC para realizar pagos sin contacto, pero no se puede tener todo, y menos por ese precio.

Deporte y salud

Los smartwatches siguen ampliando su catálogo de actividades deportivas y las funciones relacionadas con la salud, hasta un punto que resulta incluso abrumador. Como el deporte no es lo mío, no he podido sacarle todo el partido a su gran variedad de modos y disciplinas, más allá de caminar, senderismo y correr al aire libre. En cualquier caso, viene muy bien tener el GPS integrado, que no es increíblemente preciso pero sí ofrece una guía bastante fiable sobre la ruta que has seguido.

Lo que me parece más útil son las funciones relacionadas con la salud, como la monitorización de la frecuencia cardiaca o el nivel de oxígeno de la sangre. Esta última debe iniciarse manualmente y no puede monitorizar de forma continua, pero ofrece una gran precisión y es bastante rápida. Tampoco falta la monitorización del sueño, que Xiaomi describe como científica, aplicaciones para gestionar el estrés o ejercicios respiratorios, que se agradecen en una época en la que la verdadera pandemia es la ansiedad.

La gran variedad de widgets del Redmi Watch 3 I.M. Omicrono

Todo se gestiona a las mil maravillas desde el propio reloj o desde la aplicación Mi Fitness, que permite algunos ajustes adicionales y ver gráficos históricos sobre la actividad deportiva o los datos de salud.

Lo que me ha sorprendido muy gratamente es su autonomía. La batería de 289 mAh del Redmi Watch 3 da mucho de sí, gracias al algoritmo de duración de la batería optimizado y al chip de baja potencia que monta. Xiaomi habla de 12 días, pero si cuidas el nivel de brillo y no haces un uso intensivo de funciones como las llamadas o los modos deportivos, puedes llegar tranquilamente a las dos semanas sin necesidad de cargar. Cuando se agota la batería, la carga completa se consigue en apenas hora y media, otro dato positivo a tener en cuenta.

¿Me lo compro?

El mercado de los relojes y las pulseras inteligentes está muy reñido y Xiaomi quiere afianzarse en el tercer puesto por detrás de Apple y Samsung gracias a productos como este Redmi Watch 3, que a todas luces es un gran smartwatch.

Empezando por su enorme pantalla OLED, siguiendo por su diseño similar al del Apple Watch y acabando con una batería de gran rendimiento, pocas cosas se echan en falta, sobre todo teniendo en cuenta que no se trata de un reloj de gama alta. Sus únicas pegas son quizá la falta de brillo automático y la conexión NFC, pero son ausencias menores y comprensibles.

Lo que puede terminar de convencer a quienes estén dudando si decantarse por este reloj es su reducido precio, increíblemente competitivo. Por los 96,93 euros que cuesta actualmente en Amazon probablemente no encuentres nada mejor.

También te puede interesar:

Sigue los temas que te interesan