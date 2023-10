Probamos el Sonos Move 2, el potente altavoz portátil que también llena de sonido toda tu casa

A principios de septiembre Sonos presentó el Move 2, su nuevo altavoz inalámbrico. Se trata de la renovación del Move de primera generación lanzado en 2019, un altavoz pionero —e icónico— para la empresa porque abrió la puerta a llevar la de calidad de sonido de Sonos fuera de casa. Una experiencia que ahora mejora con una mayor capacidad de inmersión en el contenido sin importar donde estemos, además lo hace sin tocar lo que funciona y mejorando otros puntos clave por el camino.

Hay que tener claro que el Sonos Move 2 no es un altavoz para todos. Está pensado para aquellos usuarios que aprecian la música, el buen sonido y lo quieren en todas partes. Esa es precisamente su magia. Se trata de un altavoz que en condiciones normales debería estar llenando tu salón, el comedor o cualquier otra estancia de casa, pero que si te conviene te lo puedes llevar un domingo a la paella con tus amigos que vas a tener una experiencia de música similar. No importa dónde estés, el Sonos Move 2 va a sonar bien.

En estas altas exigencias de sonido, también lo es su precio. Llega al mercado por 499 euros, un reflejo de que estamos hablando de un altavoz de gama alta y fuertes prestaciones. Por ponerlo en contexto, es lo mismo que cuestan los Era 300, altavoces de alta gama que ofrecen una experiencia envolvente de altísimo nivel.

Sonido y portabilidad

El punto clave del Move 2, donde se encuentra el verdadero motivo para amarlo, es en la combinación de rendimiento sonoro y su capacidad para hacerlo en cualquier parte. En condiciones normales, cuando escuchas el Move 2 pensarías que se trata de un altavoz de cable, que tiene que estar fijo en una estancia. Y no. El Move 2 dispone de una arquitectura interna que le permite ofrecer un sonido estéreo de alta fidelidad en cualquier parte.

En concreto el nuevo modelo incorpora ahora un doble tweeter para ofrecer un sonido estéreo que da la sensación de envolver al usuario sin importar el entorno. Su desempeño le permite diferenciar voz e instrumentos con gran nitidez para llegar a sumergirnos en la música sin tener que estar centrados en ella.

Lo consigue gracias al sistema TruePlay automático que, gracias a los micrófonos, analiza la acústica y la posición en el espacio en el que se encuentra para adaptar y optimizar la salida de los altavoces a donde este, con la idea de que los usuarios lo escuchen lo mejor posible.

Además, un detalle interesante del diseño interno del dispositivo son las guías de onda personalizadas que controlan la dirección y dispersión de las frecuencias, creando un escenario sonoro más amplio y equilibrado. De este modo, el Move 2 combina la pareja de tweeters con tres amplificadores de clase D y un potente woofer medio sin distorsión para ofrecer una versatilidad y rango de frecuencias inconcebible en un altavoz compacto y portátil.

El Move 2 mantiene el factor forma de la generación anterior —sólo cambia a la nueva interfaz vista en los Era—. Una base de goma que le permite colocarlo con comodidad en cualquier parte, al mismo tiempo que se puede colocar en casa sobre la base y así tenerlo fijo hasta que nos queramos ir de excursión. Así como el asa trasera que permite cargarlo con comodidad y mover los 3 kilos de peso sin complicaciones. Es un altavoz contundente, pero también es resistente a golpes, a la exposición solar y a la lluvia. Un todoterreno que lo aguanta todo para seguir reproduciendo música sin parar.

Y esa es precisamente una de las mejoras de la nueva generación, la autonomía. Ahora tenemos una batería que dura 24 horas de reproducción de música, que se puede cargar a través de USB-C y que también puede servir de powerbank para móviles y accesorios. Una forma de ser todavía más útiles en escapadas y acampadas.

Para salir... y para casa

Aunque el Move 2 está pensado para llevar de escapada, el uso principal que le he dado ha sido en casa. Es un altavoz versátil pensado para mover en cuanto queramos, pero que la mayoría del tiempo va a rendir excelentemente bien en el hogar. Y es por ello por lo que aquí dispone de todo lo que esperarías de un altavoz Sonos de gama alta.

Como no puede ser de otra manera se conecta a la WiFi de casa para entenderse con el resto de altavoces que tengamos de la marca, se vincula con el asistente de Amazon y con los servicios de música que prefiramos. Además, tiene conexión bluetooth y por primera vez entrada de línea en la parte trasera con la idea de poder enchufar el Move a un tocadiscos o a un ordenador con un cable auxiliar el adaptador tipo C correspondiente.

La idea de Sonos es que su altavoz sea sencillo de utilizar. La aplicación es tremendamente fácil de emparejar, casi mágica, quedando configurado en apenas segundo tras sacar de la caja. La reproducción de contenido lo podremos hacer desde la app propia, Alexa, desde el móvil, con AirPlay o a través de los nuevos controles táctiles que hace más intuitivo la gestión del volumen y pasar canción.

Pensando en que el Move 2 dure el máximo tiempo posible, Sonos vende un kit de batería de repuesto que permite desatornillarla en la parte inferior y sustituirla por una nueva para mejorar la autonomía cuando vaya cayendo por el uso intenso. Este kit cuesta 89 euros y, aunque está fabricado con materiales reciclados y consume un 30% menos de energía que el modelo anterior, el dispositivo que menos contamina es el que dura más años.

¿Me lo compro?

El Sonos Move 2 es uno de los mejores altavoces que he probado jamás. Suena bien, es cómodo, práctico, versátil y además cuenta con un factor estético que le hace tanto fácil de colocar en casa como llevar a cualquier parte. Es la opción más indicada si lo que buscas es un altavoz de alto rendimiento que puedas mover por cualquier parte de la casa y llevar a escapadas y excursiones.

En mi caso particular, donde más ha sonado es en la cocina, en el comedor o en el baño, lo he ido moviendo por casa a conveniencia. Asimismo lo he llevado a comidas con amigos, paellas de domingo y a excursiones con las que pasar el día en casa, siempre ha rendido con un nivel altísimo. Eso sí, no es un altavoz pensado para llevar encima. Los 3 kilos hacen que el Move esté enfocado a llegar a un lugar y dejarlo fijo. Si lo que queremos es algo de extrema portabilidad, será mejor hacerse con el Roam.

En suma, el Move 2 es un acierto seguro si apreciamos la calidad de sonido en cualquier parte y buscamos un altavoz que aporte algo más. El Move 2 es especial, es único y un compra con la que acertar seguro.

