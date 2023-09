Sonos renueva Move: su altavoz inalámbrico ahora tiene sonido estéreo y batería de 24 horas

Desde hace más de 20 años Sonos es sinónimo de sonido de alta calidad en el hogar. Sus altavoces y barras de sonido se han convertido en una de las mejores opciones de aquellos usuarios de España que buscan alta fidelidad inteligente para su salón, cocina o dormitorio. Los Era 100 y Era 300 son sus modelos más recientes, sin embargo, en 2019 presentó Move, su primer altavoz completamente inalámbrico. Ahora, 4 años después, llega la renovación del icónico equipo: Move 2.

El nuevo Move 2 busca mejorar la experiencia de uso de la anterior generación manteniendo su aspecto. El principal cambio del nuevo dispositivo está en el interior con una arquitectura acústica totalmente renovada que ahora incluye tweeters dobles para ofrecer un sistema estéreo envolvente pensando en el audio espacial y sentir así que la música nos rodea en cualquier parte.

Otra de las grandes mejoras del Move es su batería. Ahora cuenta con una autonomía de 24 horas de duración (más del doble de las actuales 11 horas) y un nuevo puerto USB-C que sirve también de powerbank, es decir, podremos cargar el smartphone u otros dispositivos desde el altavoz.

Altavoz Sonos Move 2. Sonos Omicrono

Estas mejoras y el impacto de la inflación también han hecho que el Move 2 suba de precio. Ahora asciende a 499 euros, 50 euros más que la versión original, y 300 euros más que el Sonos Roam, el altavoz más portátil manejable de la compañía.

Sonido espacial, en cualquier parte

El principal reclamo del Move 2 es el sonido estéreo para audio espacial. Una forma única de llevar la sensación de abrazo de la música envolvente a cualquier parte, para ello, es clave la función de Trueplay automática que ya estaba presente en el modelo anterior. Lo que hace es reconocer el entorno y dónde está situado el oyente para adaptar el audio a él. Un nivel de escucha que crece si emparejamos dos Move 2, pues el detalle de sonido será de altísimo nivel.

Altavoz Sonos Move 2. Sonos Omicrono

En el interior del Move, además de la pareja de tweeters —que permiten ese sonido estéreo envolvente—, el Move 2 incorpora tres amplificadores de clase D, para permitir una potente experiencia de sonido, así como dispone de un woofer medio para tener unos bajos profundos. Un detalle interesante del diseño interno son las guías de onda personalizadas que controlan la dirección y dispersión de las frecuencias, creando un escenario sonoro más amplio y equilibrado. Asimismo también incorpora un conjunto de micrófonos de campo lejano para hacer posible la función Trueplay y para poder convocar a Alexa.

Como es marca de la casa, el Move 2 se integra con el resto de altavoces Sonos que tengamos en el hogar. Es decir, desde la aplicación podremos reproducir la misma música en varios altavoces a la vez, pasar las canciones de uno a otro —del salón al patio, por ejemplo— de forma que el trabajo entre los altavoces Sonos que tengamos sea tan preciso como siempre.

Altavoz Sonos Move 2. Sonos Omicrono

Igual que el anterior modelo, no sólo funciona bajo un emparejamiento WiFi, sino que se podrá establecer una vinculación bluetooth con el dispositivo que deseemos. De este modo no sólo se puede usar en cualquier parte, sino que no será necesario dar la contraseña de la red WiFi de casa a un invitado si desea poner su música. Asimismo sigue siendo compatible con AirPlay 2 y con cientos de servicios de streaming como Spotify, Apple Music, Tidal o YouTube Music.

Un diseño conocido, renovado

A primera vista el Sonos Move 2 puede parecer igual que el modelo anterior, sin embargo, basta con fijarse bien para descubrir que no. Basta con mirar la parte superior para ver que incorpora el sistema de control táctil que introdujo en los Era 100 y Era 300, una pequeña hendidura en la que podemos deslizar el dedo para subir y bajar el volumen así como mantiene los botones de reproducir, adelantar, retrasar y silenciar al asistente.

Altavoz Sonos Move 2. Sonos Omicrono

Eso sí, sigue manteniendo los dos puntos fuertes de su diseño para poder llevarlo a cualquier parte o mantenerlo en casa. Por un lado sigue apostando por la base magnética de carga inalámbrica (de 45 W) y el asa trasera para cargar los 3 kilos que pesa el altavoz —lo mismo que su predecesor—.

El Move 2 mantiene también ese diseño robusto que le permite durar durante años pensado para resistir golpes, caídas, radiación solar, arena, suciedad, salpicaduras o lluvia. El maltrato que sea. Cuenta con certificación IP56 y está concebido para resistir lo que se le eche y adaptarse a cualquier condición externa.

Altavoz Sonos Move 2. Sonos Omicrono

Pensando en la adaptación, uno de los detalles más interesantes del altavoz es su nueva conexión USB-C, no sólo porque ahora pueda servir para cargar otros dispositivos, sino también porque gracias a un adaptador de línea, se pueden conectar tocadiscos, del mismo modo que en los Era 300.

Con respecto a la terminación del Move 2, estará disponible en tres colores: negro, blanco y oliva, todos con un acabado Mate buscando la máxima resistencia y evitando el desgaste propio de arañazos y golpes que se le pueda dar en el transporte.

