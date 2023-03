Era 100 y Era 300: Sonos renueva un clásico y abraza el audio espacial con sus nuevos altavoces

Sonos ha presentado sus nuevos altavoces: el Era 100 y el Era 300, dos nuevos dispositivos muy rumoreados y que llegan para dar un salto de calidad en el ya potente catálogo de la compañía. La ambición es seria. Aspiran a cambiarlo todo, marcar un antes y un después. Eso sí, ambos tienen un enfoque muy diferente.

El Era 100 es la próxima generación del altavoz pequeño y versátil que se puede colocar en cualquier parte de la casa. Es el modelo que llega para jubilar a los Sonos One y One SL. Por su parte el Era 300 es un paso hacia adelante en la experiencia de usuario llegando abrazando el audio espacial y la tecnología Dolby Atmos más allá de las barras de sonido. Una forma de volcarse en esta nueva tecnología siendo el modelo para competir directamente contra el HomePod y al mismo tiempo el que llevará la experiencia de cine en casa a la excelencia.

Los nuevos altavoces cuentan además con una serie de nuevas funcionalidades no vistas hasta ahora en los equipos de Sonos para el hogar como la conectividad bluetooth o conexión auxiliar a través de puerto USB-C. Una forma de hacerlos más útiles y versátiles y poder llegar así a más usuarios. Con respecto al precio, el Era 100 llega por 279 euros (50 euros más que el One), mientras que el Era 300 lo hace por 499 euros, con lo que queda 100 euros por debajo del Sonos Five.

Era 300: hola sonido envolvente

El Era 300 es el más novedoso, potente y rompedor de los dos. Se trata de un gran altavoz (160 x 260 x 185 mm —algo menos que el Five—) que destaca en diseño, calidad de sonido y versatilidad de audio, siendo el primero —al margen las barras Sonos Arc y Sonos Beam— en integrar la tecnología Dolby Atmos con la que poder reproducir contenido en audio espacial.

El audio espacial, que se basa en Dolby Atmos, es una tecnología en la que el usuario es capaz de percibir la música envolviéndole y puede determinar a la perfección por dónde viene el audio desde diferentes puntos de la estancia. Es una sensación de escucha más profunda a la vez que refinada, parecida a la que se da con cine y series, pero llevada a la música.

Sonos Era 300 Chema Flores Omicrono

Para lograrlo, en su interior integra seis amplificadores digitales de clase D ajustados con precisión para la arquitectura acústica única del altavoz potencian su experiencia de sonido. Cuatro tweeters aseguran una reproducción fiel de frecuencias altas y medias, que se distribuyen en todas las direcciones para que el audio consiga esa inmersión de poner al usuario en el centro del sonido. Por último, cuenta con dos woofers para bajos que están inclinados hacia la izquierda y hacia la derecha para admitir la reproducción estéreo.

Para integrar esta distribución en el interior, el Era 300 dispone de un particular diseño que no deja indiferente. En la parte superior ha cambiado además la interfaz con la que el usuario se relaciona con la reproducción para hacerla más intuitiva. Igualmente sigue siendo posible relacionarse con el altavoz a través de los asistentes inteligentes como Alexa.

Sonos Era 300 Chema Flores Omicrono

A nivel de conexión, los nuevos Era son más abiertos. Trueplay ahora está disponible para iOS y Android, integra conexión Bluetooth pensando en que cualquiera que venga a casa pueda conectarse al altavoz sin necesidad de compartir la aplicación o la contraseña del WiFi e incluso se puede conectar a una salida de audio tradicional con un adaptador que Sonos vende por separado. De esta forma, será posible conectar directamente un tocadiscos sin necesidad de un Port.

Sin embargo, la verdadera magia del Era 300 es cuando se combina con una barra de sonido también compatible con Dolby Atmos. Como es habitual, será necesario emparejarlo con otro altavoz Era 300 para que ambos hagan de reproductores traseros de la Arc o la Beam de segunda generación. De este modo se podrá tener una experiencia de sonido hiperrealista 7.1.4., algo inalcanzable hasta ahora en Sonos.

Era 100: pequeño pero matón

El Era 100 es la renovación de un icono. El altavoz pequeño y versátil que colocar en cualquier habitación, estantería o rincón de casa. Heredero del One, se renueva con un diseño más elegante al tiempo que permite ser mucho más potente y con mayor fidelidad de sonido.

Su diseño estilizado engaña y parece más pequeño que el actual Sonos One, sin embargo, el nuevo era es más alto y profundo que los One (182,5x120x130,5 mm frente a 162x120x120 mm). Con esto la compañía ha conseguido presentar una nueva arquitectura acústica que permite tener una separación estéreo mayor para ofrecer el sonido con más detalle, al tiempo que puede tener woofer un 25% más grande para tener graves más nítidos y profundos.

Sonos Era 100 Chema Flores Omicrono

En concreto, en su interior se encuentra tres amplificadores digitales de clase D con la nueva disposición interna, dos tweeters angulados, y un woofer de rango medio pensando en las partes vocales y bajos.

Comparte con su modelo mayor la posibilidad de TruePlay con móviles Android, la nueva interfaz de interacción con nuevos botones para la reproducción y sonido, así como la salida de conexión de línea con el adaptador USB-C. Igualmente, pensando en ampliarse a más usuarios puede conectarse a través de conexión bluetooth, algo que hasta ahora estaba únicamente reservado para aquellos equipos como Roam o Move por su profundo enfoque portátil.

Trasera del Sonos Era 100 Chema Flores Omicrono

La gran diferencia con su hermano mayor es la imposibilidad de reproducir contenido en audio espacial. Seguirá siendo posible emparejarlo con otro Era 100 para que funcionen en estéreo e igualmente montar un sistema de cine en casa con ellos y una barra de sonido, pero el despliegue de sonido no será tan profundo, preciso y detallado como sucede con los Era 300.

Precio y disponibilidad

Aunque los Era 100 y Era 300 se han presentado hoy no llegarán a las tiendas de España y 25 países más hasta el 28 de marzo, donde lo harán a un precio de 279 y 499 euros, respectivamente. Ambos en las terminaciones negra o blanca.

El Era 300 vendrá a complementar el catálogo de la compañía ubicándose entre el Era 100 y el Sonos Five, sin embargo, el Era 100 jubilará del catálogo a los Sonos One y Sonos One SL, altavoces que estarán a la venta hasta agotar stock.

