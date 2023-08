He probado el nuevo convertible premium de HP: tiene luces y sombras, pero es ideal para viajar

Dado que la pandemia se ha dado prácticamente por finalizada para la sociedad tanto en España como en el resto del mundo, los viajes de trabajo se están volviendo una constante. Esto está haciendo que el trabajo móvil, o el trabajo on the go sea algo cada vez más común, provocando que muchos usuarios necesiten en sus vidas ordenadores de alta potencia o convertibles pensados específicamente para tal fin. Es lo que propone HP con su convertible HP Spectre x360.

Este ordenador portátil promete lo mejor de los ultrabooks y lo mejor de los convertibles Windows en un cuerpo compacto y bien construido. Es un producto pensado para lo que quieren tener o bien un ordenador con pantalla táctil o bien una tablet Windows con teclado incorporado al que le puedas dar la vuelta. Todo ello potenciado por un diseño y unos acabados tremendamente estéticos.

Eso sí, a un precio. Y es que tanto los modelos de 14 como los modelos de 16 pulgadas tienen un precio de 1.999 euros en España, y por nuestras manos ha pasado el modelo pequeño, el de 14. Ha sido mi ordenador portátil de trabajo durante unas pocas semanas y ha estado en mi mochila viajando durante todo este tiempo. ¿Merecerá la pena?

Un diseño peculiar

Desde hace años, HP ha estado dotando a sus dispositivos de una estética claramente diferenciada. La compañía se aleja de lo que normalmente hacen otros fabricantes, incorporando decisiones de diseño que para algunos son acertadas y para otros no lo son tanto. Este Spectre x360 no es una excepción en ambos sentidos.

Lo primero de lo que nos damos cuenta a la hora de sujetar este ordenador portátil es su construcción. Es innegable que este portátil se siente bien rematado y de calidad. Grita 'premium' por todos sus poros, y su chasis metalizado nos devuelve una sensación muy clara: este ordenador es un tanque que aguantará lo que le echen, lo cual lo hace ideal para viajes.

HP Spectre x360 Manuel Fernández Omicrono

Esto, por otro lado, contrasta con su diseño. Entramos en materia de gustos, lógicamente, y en este sentido este es un tema completamente subjetivo. No obstante, HP ha optado por un acercamiento más peculiar, fuera de lo común. Bordes redondeados, similares a los de un ordenador algo más antiguo o una relación de aspecto 3:2 en la pantalla son solo algunos ejemplos.

Otras decisiones de diseño nos parecen llamativas, y quizás estas no gustarán a muchos. Por ejemplo, los puertos USB de este ordenador están ubicados en posiciones algo extrañas. Algunos de los cantos del ordenador en las esquinas son literalmente planos, formando un contraste con los bordes del chasis. Es en estos bordes donde se encuentran ciertos puertos importantes, uno de ellos dedicado a la carga del portátil.

HP Spectre x360 Manuel Fernández Omicrono

Para muestra, un botón. Los puertos USB-C del lado derecho quedan demasiado juntos y en una posición algo antinatural. En el lado izquierdo, uno de estos cantos planos alberga el jack de 3,5 milímetros, situándose junto al puerto USB SuperSpeed Type A de 10 Gbps. La posición de todos estos puertos no se siente demasiado natural, e incluso en el modo tableta, el hecho de que estén esquinados no acaba de convencernos, sintiendo que HP ha priorizado el diseño sobre la utilidad.

Estas decisiones tan peculiares, sin embargo, no han permeado de forma negativa en otros aspectos del portátil. La pantalla de relación 3:2 encaja bien en la estética del Spectre x360, y detalles como el panel táctil o el botón lector de huellas están bien ubicados a nuestro parecer. En definitiva, este es un ordenador cuyo diseño presenta luces y sombras, pero que es indudablemente premium a la hora de usarlo.

Una pantalla con potencial

En la mayoría de casos, la pantalla de un portátil sirve únicamente para visualizar contenido y lo que es el sistema operativo del dispositivo. En el caso del Spectre de HP no es así; la pantalla cobra un apartado protagónico, ya que es completamente táctil y se puede usar como el panel de una tablet.

HP Spectre x360 Manuel Fernández Omicrono

Por ende, lo hemos probado en ambos escenarios. Pero primero, un repaso a sus características, ya que este es un panel de 13,5 pulgadas en formato 3:2 y que cuenta con una resolución Full HD y acabado de Corning Gorilla Glass NBT para un efecto antirreflectante. Dispone de una relación de contraste en la pantalla de 1.000.000:1 y un ratio de pantalla-cuerpo del 90%.

Esta pantalla tiene múltiples ventajas, pero un gran 'pero'. De base, este panel nos ha gustado en lo que a funcionamiento se refiere. Los colores son precisos, nos gusta el calibrado de la imagen y además el táctil responde muy bien. Incluso en formato tablet, la pantalla ha sido capaz de dar una buena experiencia de uso, con una responsividad táctil notable.

HP Spectre x360 Manuel Fernández Omicrono

El gran 'pero' radica en su brillo y sus ángulos de visión. Creemos que el brillo, de base, es insuficiente para entornos muy soleados, lo cual hace que sea complicado usar en condiciones de luz muy intensas. Sin embargo, con luz incidiendo directamente en el panel, es difícil distinguir qué hay en pantalla, incluso con el brillo al máximo. A esto se le suma unos ángulos de visión bastante mejorables.

¿Esto arruina por completo la experiencia? No necesariamente. Este ordenador se usará normalmente en entornos cerrados, sin demasiada incidencia de luz directa. Pero en casos en los que haya que trabajar con el portátil en días duros de verano y similares, su uso se verá claramente empañado. Este es un punto claramente a mejorar que esperemos se solucione en futuras versiones.

Un convertible suficiente

¿Qué tal se las arregla este Spectre x360 en el día a día? Es un ordenador portátil que está potenciado con Windows 11 y que presume de tener buenas características de hardware, como 32 GB de memoria RAM y 2 TB de memoria SSD, así como un procesador Intel de última generación.

Cuenta, además, con acelerómetro, brújula electrónica, giroscopio, sensor térmico por infrarrojos, lector de huellas dactilares y una cámara infrarrojos de 5 megapíxeles con obturador y reducción de ruido vía IA. El procesador elegido es un Intel Core i7-1355U y una gráfica integrada Intel Iris X, que dan vida ente otras cosas a los puertos USB-C Thunderbolt 4 con transmisión de datos de 40 GBps.

HP Spectre x360 Manuel Fernández Omicrono

En general, estamos satisfechos con el rendimiento de este portátil. Su uso en tablet corre a cargo directamente de Windows 11 y de sus funciones dedicadas a ello, y el rendimiento general tanto en modo tableta como en modo portátil ha sido más que suficiente. Es en tareas más exigentes, como edición de vídeo o de fotografía profesional donde se dan los pocos tirones de rendimiento que da el Spectre x360.

El portátil se desenvuelve bien en las tareas del día a día y solo nos hemos encontrado pequeños problemas de rendimiento puntuales a la hora de usar los sistemas de reconocimiento biométrico del dispositivo, como la cámara con Windows Hello o el lector de huellas principal. Lógicamente, esto es fácilmente solucionable con una buena dosis de optimización por parte de HP.

HP Spectre x360 Manuel Fernández Omicrono

Por otro lado está el teclado. El teclado no nos ha disgustado en absoluto; cuenta con teclas bien rematadas y con buena separación, que además tienen un recorrido lo suficientemente corto como para que se sienta bien escribir en él, incluso durante bastante rato. Y además, está retroilumunidado, perfecto para trabajar en sitios oscuros o en altas horas de la noche.

Sin embargo, el punto más fuerte de este portátil, al menos en el apartado de la usabilidad, está en el audio. Cuatro altavoces firmados por Bang & Olufsen que dan una experiencia auditiva de primer nivel, y que permitirán escuchar música, películas o series incluso sin auriculares. Alto, claro y nítido en matices; todo un acierto meter este añadido por parte de HP.

HP Spectre x360 Manuel Fernández Omicrono

Mención especial a la batería, otro de los grandes beneficios de este Spectre x360. Batería de 66 Wh, de 4 celdas y que disponen de carga rápida vía USB-C de hasta 65 W. Sobre el papel, HP promete hasta 13 horas de uso y si bien nosotros no hemos alcanzado tal cifra, sí que hemos superado de forma holgada las 9 e incluso las 10 horas con un uso medio. Si forzamos demasiado el portátil, lógicamente, acaba sufriendo más de la cuenta.

¿Me lo compro?

Este Spectre x360 es un convertible con puntos a mejorar y otros que sobresalen. Por ejemplo, luce una construcción muy sólida y robusta, pero adolece de decisiones de diseño que no nos acaban de convencer. La pantalla podría estar mejor rematada, pero responde bien al táctil, siendo más que suficiente para cualquier usuario.

HP Spectre x360 Manuel Fernández Omicrono

Aún con todo, esta es una gran opción en el mercado de los convertibles en España, si no se quiere pasar por opciones económicas como los Chromebook de Google. A pesar de sus carencias, creemos que este es un buen portátil que podrá satisfacer a los que confíen en él.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan