Este portátil te durará toda la vida: lo puedes reparar tú y usar los mejores procesadores Ryzen

Hoy en día, el derecho a reparar brilla por su ausencia en la tecnología. Aunque usuarios en España y en Europa han reclamado su libertad para poder seguir reutilizando sus productos y decir adiós a la obsolescencia programada, a las empresas esto les da igual. Pero no a todas, ya que existen firmas como Framework, que ofrecen un tipo de portátil personalizable y totalmente reparable.

Los ordenadores portátiles de Framework destacan por ser dispositivos que no son solo increíblemente fáciles de reparar, sino que se pueden mejorar con piezas nuevas sin tener que cambiar el portátil por completo. Por si fuera poco, sus chasis modulares hacen de esta tarea algo relativamente sencillo incluso para usuarios con poca experiencia.

Ahora, la compañía ha lanzado una versión de 16 pulgadas de su portátil Framework, esta vez con lo último en procesadores y gráficas de AMD. Y es que este nuevo dispositivo mantiene las bondades de sus predecesores pero con lo último en hardware.

Un portátil personalizable

Framework comienza su historia con ordenadores portátiles compactos y sencillos, con modelos de 13 pulgadas que tenían como principal punto de venta su apartado modular y su reparabilidad. La industria está empeñada en fabricar hardware poco amigable con el usuario medio, forzándolo a pasar por el servicio técnico y en muchos casos, con recomendaciones de sustituir sus productos por otros nuevos con apenas unos años de uso.

Framework quería acabar con esto. El chasis de uno de sus primeros portátiles, el Framework de 13 pulgadas era brutalmente sencillo de desmontar, y las opciones de personalización permitían cambiar cualquier parte del dispositivo para hacerlo único. Pantalla, teclado, altavoces... Posteriormente, Framework ha lanzado otros modelos, como un Chromebook que también disfruta de esa modularidad.

El Framework Laptop 16 apunta directamente a usuarios de corte más exigente, ya sean gamers o creadores de contenido. Este portátil tendrá varias ediciones a la venta; una que viene en un cuerpo preconstruido sobre un chasis de aleación de magnesio tixomoldeado o en un kit 'DIY' (Do It Yourself) para que el dueño se lo pueda montar de forma sencilla en casa.

Toda la parte superior está acabada en aluminio reciclado postindustrial, al menos en un 75% y la parte inferior está compuesta en un 90% de aleación de magnesio y aluminio reciclado también postindustrial. De hecho, todo el ordenador usa hasta un 35% de plásticos reciclados, por lo que también es un portátil concienciado con el medioambiente.

Chasis modular del Framework laptop. Framework Omicrono

El portátil está coronado por un panel de 16 pulgadas en 2.560 x 1.600 y que admite hasta 165 Hz de tasa de refresco, junto a AMD FreeSync. Tiene un brillo de 500 nits y el espacio de color ocupa el 100% de la gama DCI-P3. Todo ello junto a una cámara Full HD con micrófono dual en el borde superior, incluyendo un interruptor para taparlo todo de forma directa.

La clave está en las opciones. El Laptop 16 incluye procesadores Ryzen de última generación, ya sean los Ryzen 7 7840HS o 7940HS, capaces en el mejor de los casos de llegar a altísimas cuotas de rendimiento. Las soluciones térmicas integradas que incluyen hasta dos ventiladores de 75 milímetros, interfaz térmica de metal líquido y tres heatpipes ha sido desarrollado en colaboración con Cooler Master.

Por otro lado está la gráfica. De nuevo, dos versiones; una con una Radeon 780M también firmada por AMD y otra vaiante bastante más potente, una Radeon RX 7700S con hasta 32 unidades de cómputo. Esta unidad gráfica cuenta incluso con su propio disipador, así como un nuevo sistema para una instalación más fácil. Por otro lado, es posible integrar una batería de 85 Wh y soporta WiFi 6E así como Bluetooth 5.2. No falta un lector de huellas dactilares.

La lista sigue, ya que en cuanto a puertos y conectividad también vamos sobrados. Tres ranuras para tarjetas de expansión PCIe con compatibilidad con USB Thunderbolt 4, USB-C con PowerDelivery y DisplayPort. También se puede optar por centrar el teclado, que ofrece retroiluminación RGB o moverlo hacia un lado para acomodar un teclado numérico lateral.

Chasis del Framework Framework Omicrono

Es posible, incluso, reposicionar el trackpad con la ayuda de espaciadores. En cuanto a audio, usa un sistema de sonido de 4 altavoces con amplificador inteligente. Por último, todos aquellos que reserven el portátil con el módulo de gráficos GPU Radeon en sus pedidos anticipados recibirán gratis el videojuego Starfield en su edición Premium Edition.

