Probamos el Lenovo Smart Paper: el cuaderno electrónico que quiere jubilar a tu libreta

Adiós a las limitaciones del papel, los libros electrónicos ya no se conforman con ser una puerta a una gran biblioteca en el bolsillo, ahora también compiten con las tablets para sustituir a las clásicas libretas de papel o las anotaciones en los libros. Con Smart Paper, Lenovo presenta al rival del Kindle Scribe que Amazon presentó en España en 2022, un dispositivo ligero para estudiantes, los lectores más puntillosos y toda clase de profesionales.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido conocer este dispositivo y poner a prueba la destreza de su lápiz electrónico sobre la pantalla de tinta electrónica. El Lenovo Smart Paper se lanzará a las tiendas en agosto de este año por un precio de 449 euros, el mismo precio que el elegido por Amazon para su Kindle, la competición está servida.

Hace tiempo que no escribo más de dos líneas de texto en papel, salvo algún esquema cuando un reportaje se me resiste, el resto de anotaciones acaban en correos o documentos en el móvil. Pero, al deslizar el lápiz por el Smart Paper de Lenovo ha sido como retroceder en el tiempo y volver a aquellos días en los que el papel y los bolígrafos eran parte de mi día a día.

Lo mejor del papel

El trazado en el dispositivo de Lenovo se marca según el grosor y la textura elegidas sin necesidad de hacer presión sobre la pantalla. La tecnología elegida por la compañía ha sido la E-Ink (tinta electrónica) con un tamaño de 10,3 pulgadas, una resolución de 1.872 x 1.404 píxeles y hasta 26 niveles de brillo. Además de los dos colores que tiene la luz frontal antirreflejos para poder leer en entornos luminosos o alargar la vida de la batería con menos brillo.

Lenovo Smart Paper Marta S.R. Omicrono

El tamaño del dispositivo es un punto intermedio entre un cuaderno grande de estudio y una agenda pequeña o libreta para tomar notas. La combinación de los 195 x 226 x 5,5 mm con el peso de 408 gramos hace que sea fácil guardar en un bolso o mochila y poder llevarlo a todas partes.

Este tipo de libros electrónicos están pensados, en primer lugar, para los lectores más puros que necesitan pintar y tomar notas en los márgenes de los textos, pero no quieren cargar con una pila de libros en la mano. No obstante, modelos como este de Lenovo no se conforman sólo con este uso más pasivo del lector frente a un libro y, a través de sus diferentes características, aspira a ser una alternativa atractiva para un buen número de profesionales o apasionados de múltiples materias.

Plantilla de fútbol en el Lenovo Smart Paper Marta S.R. Omicrono

Lenovo incorpora 74 plantillas de diferentes temáticas que permiten al usuario trabajar en partituras de música, diferentes cuadrículas o planos deportivos para que los entrenadores dibujen sus jugadas. También cuenta con grabadora de voz para recoger una clase o reunión y después repasar las notas o completarlas mientras se escucha, sin necesidad de sacar el teléfono móvil. Eso sí, no encontré forma de transcribir esa reunión sobre la que luego añadir notas. Esta podría ser una muy buena funcionalidad futura.

Sistema y lápiz

El sistema y sus funciones se dominan en poco tiempo, es sencillo e intuitivo hasta dominar los diferentes trazos, tamaños y texturas que se pueden recrear con el lápiz electrónico. Al ser un producto recién sacado de la caja para la demostración y habiendo tenido solo unos minutos para explotarlo, la opción de garabatear sobre una novela o libro no ha sido posible. Lo que sí hemos comprobado lo fácil que se ve y pinta sobre él, aunque hay que tener en cuenta que las pantallas de tinta electrónica no reflejan a un gran nivel de detalle las fotografías.

La compatibilidad con el lápiz electrónico ofrece hasta 4.096 puntos de presión y reconoce la inclinación del trazo con una latencia de 25 milisegundos. El lápiz se guarda magnéticamente en el lateral de la carcasa para no perderlo y se mantiene activo con tecnología de resonancia electromagnética para no tener que enchufarlo a un cargador.

Lenovo Smart Paper Marta S.R. Omicrono

Su batería de 3500 mAh permite leer hasta 8.500 páginas seguidas. Se conecta por WiFi y Bluetooth para acceder entre otras cosas a servicios en la nube donde se pueden guardar archivos. Además, es posible sincronizar los datos del móvil y el PC mediante la aplicación Lenovo Smart Paper. Incluso permite consultar el correo y el calendario y la calculadora para depender lo menos posible de otros equipos.

Para guardar libros y notas casi sin límite su memoria alcanza los 50 GB, suficiente para guardar más de 50.000 páginas de notas, según Lenovo. Existen bibliotecas online públicas y gratuitas para descargar libros electrónicos, además de diversas tiendas donde adquirir las últimas publicaciones.

¿Me lo compro?

Sin el peso de cuadernos y libros, estos modelos de ereaders abren la puerta a nuevas opciones para quienes no terminan de acostumbrarse a tomar notas en las tablets más convencionales. El de Lenovo es un dispositivo que promete dar juego a muchos usuarios con diferentes intereses.

Lenovo Smart Paper Marta S.R. Omicrono

Su coste es de 449 euros, el mismo precio que el modelo de Amazon, el cual se acerca en 20 euros al precio del iPad más barato. Su fecha de lanzamiento será en agosto, aún sin indicar el día exacto.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan