He probado el aire acondicionado portátil español que enfría grandes espacios gastando menos

Con las olas de calor que han asolado España este verano, ha llegado también una era dorada para los aires acondicionados. Estos dispositivos han resultado ser la salvación de muchos ciudadanos, que se han puesto frente a ellos para paliar el sofoco de este verano infernal. Pero más aún, están resurgiendo los aires acondicionados portátiles, y un servidor ha tenido su primera experiencia con uno de ellos.

Más concretamente, con el aire acondicionado portátil Artic-22 de la empresa española de mobiliario Mc Haus. Un aire que se puede encontrar en España por un precio de 255 euros, y que no solo me ha salvado de ola de calor, sino del horroroso terral que se ha vivido en mi localidad, Málaga. ¿Habrá podido hacer frente este Artic-22 de Mc Haus a los más de 40 grados a la sombra en algunas zonas de Andalucía?

En este dispositivo, Mc Haus apuesta por un diseño cuidado y, sobre todo, por una amplia capacidad de climatización. Y es que aire acondicionado portátil y climatizador presume de tener, entre otras ventajas, 2.268 frigorías (9.000 BTU/h) para enfriar habitaciones de hasta 22 metros cuadrados, además de otras funciones y una clase A de eficiencia energética.

¿Un aire portátil?

Si bien había investigado sobre estos aparatos, nunca había usado uno como tal, por lo que ésta ha sido mi primera experiencia. La idea detrás del Artic-22 es poder obtener las ventajas de un aire acondicionado portátil pero rebajando el peso en la factura de la luz. Mc Haus asegura que este Artic-22, al igual que el resto de modelos de la serie, consumen la mitad de energía que un aire acondicionado convencional.

El objetivo con este Artic-22 es muy sencillo: conseguir tener aire frío en cualquier habitación. Si bien el sistema de tubo que usa hace que moverlo pueda ser algo engorroso en ciertas ocasiones, este aire acondicionado está equipado con cuatro ruedas multidireccionales para transportarlo fácilmente. Solo hay que instalar el tubo con el adaptador que viene incluido en la ventana, donde expulsará el aire caliente, conectarlo al Artic-22 y que comience a funcionar. El mecanismo en el tubo, por cierto, es bastante intuitivo.

Mc Haus Artic-22. Manuel Fernández Omicrono

Si bien la experiencia de instalación teniendo en cuenta que soy un novato no ha sido especialmente dramática, uno de los primeros puntos a aclarar es que creemos que el manual de instrucciones, para alguien no entendido, puede ser algo parco en información. Es simple y conciso, pero quizás alguien que no sepa nada de estos aparatos pueda verse limitado con las instrucciones de instalación.

Bonito, pero ¿poco resistente?

El Artic-22 no es un dispositivo increíblemente voluminoso. Pesa 30 kilos, tiene un ancho de 34 centímetros y una longitud de 44, y está fabricado en plástico. Es tremendamente sobrio: un panel físico en la parte delantera superior, justo por encima de las rejillas de ventilación y un cuerpo físico trasero que incluye unas asas para el transporte, unos anclajes para el cable de alimentación, el anclaje del tubo y el depósito de drenaje.

Mc Haus Artic-22 y su tubo conectado. Manuel Fernández Omicrono

Lo que pretende el Artic-22 es no destacar en tu hogar. Y lo consigue: agradezco el estilo moderno y estilizado de su cuerpo, ya que en caso de tener un cierto código de estética en el salón de tu casa, este aire acondicionado se integrará perfectamente con él para parecer un mueble más.

Aunque el diseño nos gusta, este Artic-22 peca de no tener un tacto especialmente premium. El cuerpo ya presenta unos pocos arañazos al poco del uso y la sensación a la mano, sobre todo a la hora de transportarlo o moverlo, no es la mejor del mundo. Se nota que Mc Haus ha apostado por la estética y la potencia, como veremos a continuación, pero nos hubiera gustado más un poco más de mimo en los materiales de construcción.

Completo y potente

El aire acondicionado portátil incluye el accesorio para las ventanas, que se puede acoplar tanto vertical como horizontal dependiendo de la ventana, el tubo extensible de 40 a 120 centímetros, los accesorios para anclar el tubo y, sobre todo, al Artic-22 y un mando a distancia que se siente bastante robusto.

En cuanto a características, este aire viene bastante completo. Su potencia es de 220-240V, cuenta con una pantalla digital que muestra los parámetros y la temperatura y botones pulsables para gestionar el aire. Monta 3 modos: refrigerar, deshumidificar y ventilar, y el sistema se encarga, mediante el tubo, de expulsar el aire caliente hacia el exterior de la vivienda.

Mc Haus Artic-22 y su mando. Manuel Fernández Omicrono

El depósito de condensación que se genera en el proceso de enfriamiento permite acumular hasta 360 mililitros de líquidos. El Artic-22 te avisa cuando tienes que drenarlo, lo que es tan simple como abrir un pequeño compartimento trasero. Además, dispone de 3 velocidades y de un temporizador, todo configurable desde el mando a distancia incluido.

Respecto al uso, el Artic-22 cumple con nota. Es potente y sobre todo rápido, ya que se encarga de enfriar una habitación en tan solo unos pocos segundos. Mi salón, de hecho, es un poco más grande de los 22 metros cuadrados que Mc Haus recomienda para este dispositivo y ha conseguido enfriar prácticamente toda la estancia. Incluso con muebles de por medio, ha conseguido generar ese ambiente fresco tan satisfactorio de los aires acondicionados convencionales.

Mc Haus Artic-22. Manuel Fernández Omicrono

Lo mismo ocurre con las funciones de ventilar y deshumidificar. Funcionan a la perfección, y nada más usarlas se nota prácticamente al momento en la habitación. El aire fresco que expulsa es muy directo e intenso, y funciona a las mil maravillas. Se ha encargado de acabar con el terral de mi salón en pocos minutos.

En lo que a su funcionamiento se refiere, el aire solo tiene unas pocas pegas. La primera es que el ruido es ciertamente considerable. admite un nivel de presión sonora de 65 decibelios, pero una vez encendido y pasados unos instantes desde que se pone en marcha, el Artic-22 consigue destacar en la habitación. Nada que no se resuelva después de usar el aparato durante varios minutos de manera continuada.

La segunda es que el mando, siendo útil, es un poco tosco y se siente igual de 'poco' premium que el resto del cuerpo del aire. Responde bien y eso es lo que importa, pero nos hubiera gustado un diseño algo más estilizado en el mando. Si bien la eficacia del aire dependerá de cuestiones como su posición o su instalación, el Artic-22 ha demostrado que puede con una habitación de 22 metros cuadrados... y un poco más.

¿Me lo compro?

No por escoger un aire acondicionado relativamente económico tenemos que renunciar a ciertos elementos que hacen de un aire acondicionado algo valioso, sobre todo cuando el verano se vuelve tan sofocante como el de este año. El Artic-22 pretende todo eso a un precio razonable de 255 euros y que, además, nos permite ahorrar en nuestra factura eléctrica.

Mc Haus Artic-22. Manuel Fernández Omicrono

Si no quieres depender de un aire acondicionado fijo en tu pared y sabes que vas a querer aprovecharlo en otros lugares de tu casa, el Artic-22 de Mc Haus es una opción más que valiosa, especialmente si requieres de una cierta potencia para enfriar tu hogar en los peores días.

