Samsung presenta en la Gamescom su brutal monitor curvo Odyssey Ark y discos SSD

Samsung ha elegido el ambiente de fantasía que ofrece la feria Gamescom de Colonia, Alemania, para presentar sus novedades gaming, entre las que destacan un nuevo disco SSD y el primer monitor gaming curvo de 55 pulgadas y 1000R del mundo. Una combinación entre videojuegos y SmartTVs en productos que ya están disponibles en España.

[Samsung incorpora a sus Smart TV la posibilidad de jugar a la Xbox sin consola]

Andando entre elaborados cosplays y decorados, el visitante de la Gamescom de este año puede pasar por alto el stand de Samsung, que no refleja por fuera lo que se guarda en su interior. Un imponente monitor curvo da la bienvenida a todo aquel que se atreve a cruzar la entrada. El nuevo Odyssey Ark se puede utilizar en horizontal y vertical, con función multipantalla y desde diferentes mandos.

No es la única novedad. La marca coreana acompaña su panel curvo de 55 pulgadas con un nuevo disco SSD, que promete velocidades de hasta 7.450 MB/s. También hemos podido ver en acción varios monitores de menor tamaño, pero que heredan una tendencia nacida tras el auge del teletrabajo en la pandemia: combinar un monitor de trabajo o juego, con una SmartTV. La marca coreana juega con las dimensiones y los distintos usos que los aficionados y profesionales de los videojuegos le dan a sus pantallas para llevar su propuesta un poco más lejos.

Monitor Odyssey Ark

El nuevo Odyssey Ark capta todas las miradas cuando alguien se atreve a girar su pantalla y colocarlo en posición vertical, o lo que es lo mismo, en Modo Cabina. Sus 55 pulgadas se levantan sobre la cabeza del usuario como si de la pared de una cueva se tratara, obligando a este a reclinar un poco el asiento para poder ver con comodidad toda la pantalla y no forzar el cuello.

Explica Samsung durante la presentación que la idea nace de la experiencia de los actuales streamers de videojuegos, quienes utilizan entre 3 y 4 monitores durante las retransmisiones mientras juegan. Necesitan ver la partida, por supuesto, pero también el directo y los comentarios de los seguidores, entre otros detalles. Odyssey Ark nace para cubrir esas tres pantallas en una sola que sumerja al jugador.

La posición del Samsung Odyssey Ark se gira fácilmente M.S.R. Omicrono

Además de su tamaño y curvatura, este panel cuenta con una tasa de refresco de 165 Hz y un tiempo de respuesta de 1ms (GtG). Se gira con cierta facilidad y se puede inclinar y pivotar para que la vista completa sea más confortable. En horizontal se pueden colocar hasta cinco imágenes simultáneas, mientras que de pie, la pantalla coloca tres, una encima de la otra.

Para ello, la marca coreana ha unido en un solo producto el sistema Samsung Gaming Hub, plataforma para descubrir juegos en streaming como Xbox, Nvidia GeForce Now, Google Stadia, Utomik y Amazon Luna. A esto se une el sistema Smart TV de Tizen para poder combinar juegos y aplicaciones como canales de televisión o servicios como Netflix en su función multipantalla.

“La tecnología Quantum Matrix impulsada por Quantum Mini LED permite un control ultrafino y preciso de los LED empaquetados densamente con un procesamiento de 14 bits recientemente agregado”, explica la compañía. Esta tecnología consigue mejorar el nivel de negro y el contraste estático de un millón a uno.

También integra protección antideslumbrante y antirreflejo, para jugar o trabajar sin distracciones. El sonido, cinematográfico según Samsung, corre a cargo de altavoces en cada esquina y dos woofers centrales, lo que implica “un canal 2.2.2 de 60W con las notas más bajas de 45Hz de cualquier monitor o barra de sonido gaming”, explican.

La tasa de refresco del Odyssey Ark de Samsung lo hace ideal para gaming M.S.R. Omicrono

Odyssey Ark se controla mediante Ark Dial, un control remoto alimentado por energía solar exclusivo de este nuevo monitor. Con botones directos para ciertas funciones, en el centro cuenta con una rueda con la que desplazarse suavemente por las opciones y cambiar de posición las pantallas. Además de estar equipado con un panel solar, el Ark Dial también se puede cargar mediante una conexión USB-C.

Ya está disponible para precompra en España desde el 24 de agosto hasta el próximo 11 de septiembre, por 2.999 €. Aquellos usuarios que se adelanten al 11 de septiembre obtendrán de regalo un volante Logitech G291 valorado en 399€, además de la instalación premium gratuita, pues este monitor por su tamaño requiere una instalación más compleja y se aconseja que se realice entre dos personas.

Monitores G70B y G65B

Siguiendo esta combinación entre gaming y Smart TVs, que ya hemos visto en otras ocasiones en las gamas de Samsung destinadas al teletrabajo, los nuevos Odyssey G70B y G65B incorporan tanto la Samsung Smart Platform como Samsung Gaming Hub.

El G70B está disponible en 28 y 32 pulgadas, con resolución de 3.840 x 2.160 píxeles, tasa de refresco de 144Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms, mientras que el G65B se ofrece en 27 y 32 pulgadas y está equipado con una tasa de refresco de 240Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG).

Los monitores que Samsung ha presentado en la Gamescom M.S.R. Omicrono

Ambos cuentan con un monitor de un micrófono de voz de campo lejano muy sensible, para poder dar comandos de voz a Bixby o Amazon Alexa e interactuar con el asistente inteligente de Samsung incluso cuando el monitor está apagado gracias a la función Always On Voice.

Es la nueva iniciativa de Samsung para unir dos opciones de ocio en un solo producto de consumo, para quienes no tengan espacio para comprar un televisor y otro monitor para la competición. Estarán disponibles a partir del cuarto trimestre de este año, pero no se especifican los precios.

SSD 990 Pro

En último lugar, pero no menos importante, la compañía coreana ha anunciado una nueva unidad SSD NVMe de alto rendimiento basada en PCIe 4.0, con la que actualizar los ordenadores de trabajo o destinados a cargar con los juegos más exigentes. El nuevo SSD Samsung 990 Pro aterriza con tres versiones diferentes de capacidad de almacenamiento y mejora el rendimiento aleatorio con respecto a su predecesor, el SSD 980 Pro.

Se comercializará con 1 TB de almacenamiento, como ocurría con anterioridad, pero olvidándose de los 250 y 500 GB, en su lugar, Samsung sube hasta los 2 TB y 4 TB. Depende de qué versión se escoja, se contará con una DRAM y durabilidad diferente. El modelo más pequeño de 1 TB cuenta con 1 GB LPDDR4, mientras que los siguientes aumentan respectivamente con 2 GB y 4 GB de DRAM. Por otro lado, se podrá partir de escribir en 600 TB, hasta en 1.200 TB y 2.400 TB.

El SSD 990 PRO de Samsung Samsung Omicrono

Esta nueva edición mejora en hasta un 55% el rendimiento aleatorio. La tecnología NMVe llegó al mundo gaming para cargar los juegos con mayor rapidez cuando los ordenadores y consolas ya no podían ofrecen mejores cifras de rendimiento.

Construido sobre una arquitectura de bajo consumo, el controlador rediseñado de Samsung mejora drásticamente la eficiencia energética de la SSD hasta en un 50% en comparación con el 980 PRO. La SSD ofrece velocidades de lectura y escritura secuencial de hasta 7.450 megabytes por segundo (MB/s) y 6.900 MB/s, respectivamente, mientras que las velocidades de lectura y escritura aleatorias llegan a hasta 1.400 K y 1.550 K IOPS2, respectivamente.

[Nacho Monge (Samsung): "Los españoles quieren televisores grandes y las 75 pulgadas son el ejemplo"]

La tecnología Dynamic Thermal Guard de Samsung garantiza además que la temperatura de la unidad se mantenga en el rango óptimo. A esto se suma el recubrimiento de níquel en el controlador y una etiqueta de difusión de calor para gestionar mejor las subidas de temperatura y no tener que frenar el rendimiento ante sobrecalentamientos.

Asegura Samsung que su nuevo disco SSD no es solo un producto para los aficionados a este mundo de partidas y combates. El 990 PRO de Samsung también es una excelente solución para actualizar portátiles y ordenadores de sobremesa, así como para construir tu propio PC, proporcionando un aumento significativo del rendimiento mientras usa menos energía para una mayor duración de la batería y una mejor gestión térmica.

El 990 PRO estará disponible en todo el mundo a partir de octubre con precios de 211,99 € para el modelo de 1TB y 387,99 € para el de 2TB. La versión con capacidad de 4 TB no llegará hasta el próximo año.

También le puede interesar:

Sigue los temas que te interesan