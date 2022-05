Así es la 'roomba' china que friega y se vacía sola: más barata que la original pero tiene un gran fallo

Los robots aspiradores han conseguido colarse en miles de hogares en España y convertirse en electrodomésticos imprescindibles para llevar a cabo las tareas de limpieza diaria. La Roomba de iRobot es la referencia, pero la evolución de los dispositivos actuales es abismal si se compara con las primeras unidades que salieron al mercado hace ya unos cuantos años y la competencia es más fuerte que nunca. Ahora incorporan una potencia de succión suficiente, accesorios para fregar el suelo y grandes dosis de inteligencia artificial.

Pero donde sin duda se ha conseguido una diferencia notable es en los sistemas de autovaciado que hace que nos olvidemos del depósito de suciedad durante un tiempo. Ejemplo de este último caso es el Yeedi Vac 2 Pro, 379,99 euros (sin estación de autovacío con lo que para tener el pack completo habría que sumar 200 euros más) que acaba de llegar al mercado español y que incluye todas estas funciones y algunas más.

Es un montante importante, pero sigue siendo algo más de 200 euros más barata que la Roomba de iRobot más asequible con torre de autovaciado o incluso de Roborock. En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos estado utilizando esta Yeedi Vac 2 Pro como caballo de batalla para la limpieza del suelo del día a día y hay tanto luces como algunas sombras.

Se cuela donde sea

Una de las particularidades del Yeedi Vac 2 Pro es que puede incluso colarse debajo del armario para limpiar. Al carecer de las clásicas protuberancias —casi como periscopios— de los robots aspiradores actuales es capaz de llegar donde otros se chocan.

Algo que sin duda se agradece pues esas zonas suelen convertirse en focos de suciedad y polvo que difícilmente pueden limpiarse sin mover muebles. El pequeño grosor también puede jugar a su favor para otros mueves como sofás o pasar por debajo de algunos obstáculos más complejos.

Yeedi Vac 2 Pro Izan González

Algo que, por otro lado, nos lleva ante uno de los grandes fallos del Yeedi. La joroba que emplean los otros robots aspiradores se dedica a evacuar el aire del espirado a una zona donde no entorpezca. Algo que el Vac 2 Pro hace por uno de los laterales. Esta salida de aire a una relativa velocidad y presión desplaza la suciedad a su paso creando un efecto quitanieves de suciedad que nunca termina de aspirar.

Y eso que uno de sus puntos fuertes es el cepillo circular de gran radio especialmente diseñado para acercar la suciedad a la zona central del dispositivo. Las cerdas que ha elegido la marca son una de las más largas que hemos visto llegando hasta a los rincones más complicados. Aunque se echa en falta un punto más de velocidad.

Salida de aire del Yeedi Vac 2 Pro Izan González

Dejando ese problema a un lado, los 3.000 pascales que anuncia Yeedi son suficientes para llevar a cabo su trabajo. Aunque da la sensación de un nivel de aspirado similar al Roborock S7 que tiene 2.500.

Lo que sí ha resultado muy positivo es un sistema de evasión de obstáculos como no lo habíamos visto nunca. No se lleva nada por delante ni aunque se cambien los muebles de sitio o haya cosas tiradas por el suelo.

También friega

Otra de las grandes funciones del Vac 2 Pro anunciadas por la marca es su accesorio de mopa vibrante que tiene como fin limpiar —con agua— el suelo. Tanto el robot de Yeedi como cualquiera de su competencia no admiten oficialmente añadir cualquier tipo de detergente o friegasuelos con el fin de no estropear el mecanismo.

El funcionamiento de fregado es muy bueno con una vibración que parece suficiente para levantar suciedad incrustada que no consigue aspirar ni arrastrar el cepillo. Lo que sí nos ha parecido escaso es el tanque donde se echa el agua. Para una casa de unos 50 metros cuadrados con un fregado intensivo se queda prácticamente vacío tras acabar.

Mopa del Yeedi Vac 2 Pro Izan González

Tampoco es un punto fuerte no poder elegir si se quiere o no fregar cuando el accesorio con el paño está colocado. Si está puesto, el robot aspirador fregará siempre ya que no puede levantar la mopa. Nuevamente, en otros aspiradores de su competencia el robot puede equipar el accesorio de fregado siempre y queda a elección del usuario si utilizarlo o no.

Sistema de vaciado

La base de carga del robot aspirador incorpora un sistema de autovaciado del depósito de suciedad. El funcionado se basa en unas pequeñas trampillas en la panza del robot que quedan abiertas una vez se coloca en la base. Después, se enciende un motor que aspira esa suciedad y se almacena en una bolsa de cartón al más puro estilo aspirador de mano.

Bolsa del sistema de vaciado del Yeedi Vac 2 Pro Izan González

La capacidad es suficiente y en los 30 días de prueba no ha habido que retirarla. El fabricante anuncia aproximadamente un mes de capacidad, pero depende mucho del nivel de generación de suciedad.

Algo extraño que ha ocurrido mientras se ha realizado la prueba es que, aleatoriamente, el sistema de autovaciado se encendía durante no más de dos segundos. Ha dado igual la hora —sustos nocturnos incluidos— e imaginamos que será algún problema de software que conecta el vaciado automático. La mejor solución es desconectarla de la corriente durante la noche. Aunque puede descargarse la batería.

El Yeedi Vac 2 Pro en su base de vaciado y carga Izan González

Un fallo incomprensible

La aplicación funciona como se espera gracias a su simpleza y a una interfaz muy intuitiva con los botones esenciales a mano. Sin duda un punto positivo para Yeedi que se complementa con un emparejamiento por QR —el robot lleva una cámara incorporada— muy sencillo.

El mayor de los problemas al nos hemos enfrentado es al diseño del escape de gases del sistema de succión. Algo imposible de solucionar mediante una actualización de software y que empobrece la experiencia de usuario. Tampoco ayuda que no permita no fregar cuando el accesorio de la mopa está acoplado, aunque es un problema menor para el día a día puesto que cambiarlo no lleva más de 20 segundos.

Yeedi Vac 2 Pro con el accesorio de fregado Izan González

El Yeedi Vac 2 Pro (desde 379,99 euros) tiene potencia de sobra para la limpieza del día a día y un sistema de navegación muy completo que evita obstáculos como pocos. Se podía decir que el mejor de los probados hasta el momento. Además, cabe señalar que sus ruedas motrices principales son todoterreno y no tendrán problema en sobrepasar algunos obstáculos como el clásico tendedero.

