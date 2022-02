He probado el portátil más pequeño de Honor: es perfecto para trabajar pero olvídate de jugar

Honor regresó a España como marca independiente en 2021 y desde entonces la compañía ha buscado posicionarse en todos los frentes como una opción a tener en cuenta por los consumidores, como en el mundo de los smartphones plegables con el Magic V o en los portátiles, gracias al MagicBook x14, que es perfecto para trabajar en cualquier parte.

La marca china presentó en mayo del año pasado sus nuevos portátiles MagicBook X, que presumen de contar con un diseño más fino y ligero, y en el que el X14 es su modelo más pequeño y de precio razonable: cuesta 649 euros. Durante varias semanas he cambiado mi ordenador de trabajo por este modelo más básico de Honor que destaca principalmente por su buena relación entre calidad y precio, y por su pantalla.

El tamaño de un portátil es una de las características que más suelo mirar a la hora de decidirme por uno. Es cierto que las 15 pulgadas son la medida estándar para este tipo de ordenador, aun así, y teniendo en cuenta que es mi herramienta de trabajo, siempre me he inclinado más hacia modelos más reducidos porque suelen ser más ligeros y cómodos. Y en ese terreno, las 14 pulgadas son perfectas, ya que no renuncias a mucha pantalla.

Es muy ligero

El Honor MagicBook x14 es un portátil con un acabado en aleación de aluminio y un diseño de color gris oscuro para un aspecto minimalista bastante cuidado y que le da un toque elegante. Sin embargo, si hay algo que destaca de este modelo es que tiene un peso de sólo 1,38 kilogramos, por lo que es bastante ligero, delgado -con un grosor de 15,99 milímetros- y cómodo de llevar a cualquier parte, ya sea en la mochila o en la mano.

El Honor MagicBook x14 cerrado. Nacho Castañón Omicrono

En su zona inferior tiene unas bandas de goma que elevan el portátil visualmente, mientras que en conectividad va algo justo, sobre todo si eres de aquellos que conectan una variedad de periféricos. De hecho, en mi caso, con solo conectar un monitor a la salida HDMI y un ratón y teclado en los puertos USB, tan sólo me queda libre el jack de 3,5 mm para los auriculares con cable o un micrófono. También tiene una salida USB C para el cargador, pero no es Thunderbolt 4.

Hay otros dos elementos que caben señalar en este modelo. El primero de ellos es el lector de huellas, que se encuentra en el botón de encendido y que es realmente rápido y preciso. El otro, la webcam retráctil, que está oculta en una tecla en el teclado. Es cierto que esta ubicación es perfecta para guardar la privacidad sin tener que ponerle una pegatina, pero no es muy práctica ya que el ángulo muestra desde abajo hacia arriba y no puedes mover la cámara para centrar la imagen a tu gusto; algo poco útil si estás recibiendo entrenamientos online o en una conferencia, por ejemplo.

La webcam del Honor MagicBook x14. Nacho Castañón Omicrono

El teclado es bastante completo, cómodo de utilizar y es retroiluminado, aunque solamente tiene dos niveles de brillo que se pueden seleccionar directamente desde una tecla. Las teclas, por cierto, son suaves y nada ruidosas, algo que se agradece para no molestar a la gente de alrededor. Mientras que el TouchPad tiene un diseño alargado que ofrece una buena respuesta a los gestos y al clic. El portátil también tiene conectividad NFC para usar el sistema Honor MagicLink con el que enviar archivos o ver la pantalla de los móviles de la firma en la del ordenador.

Ideal para trabajar

El Honor MagicBook x14 es un portátil perfecto para trabajar, más allá de su movilidad. Su pantalla IPS LCD de 14 pulgadas, que tiene un gran marco inferior con el logo de la compañía y unos reducidos arriba y en los laterales, ofrece un formato 16:9 que es ideal para ver películas y su tamaño hace que redactar documentos o realizar diferentes tareas diarias sea algo cómodo.

Pantalla del Honor MagicBook x14. Nacho Castañón Omicrono

Un panel que tiene una resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles), un buen color y un brillo máximo de 250 nits, que es algo justo para exteriores. También está certificada por TÜV Rheinland, por lo que no cuenta con parpadeo y emite poca luz azul, y la bisagra se puede girar hasta 180 grados para una correcta visualización del contenido en diferentes situaciones. El Honor MagicBook x14 también incluye altavoces estéreos que están bien equilibrados, pero la experiencia es más completa si se utilizan auriculares.

El interior del Honor MagicBook x14 está liderado por un procesador Intel Core i5, que está acompañado únicamente por 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Una configuración que hacen que el portátil rinda perfectamente en las tareas de trabajo diarias o para navegar de forma intensa por internet. Eso sí, no esperes usarlo para juegos, a no ser que sean títulos poco exigentes, ya que aquellos de peso, como Fortnite, no ofrecen una buena experiencia gráfica ni jugable.

Honor MagicBook x14. Nacho Castañón Omicrono

El equipo llega con Windows 10, que se puede actualizar gratis a Windows 11, tiene Bluetooth y WiFi, y cuenta con refrigeración activa compuesta por un solo ventilador que no ofrece apenas ruido mientras se trabaja con él; a no ser que se le exija mucho al portátil. Tampoco es un ordenador que se caliente en exceso y no tiene nada de bloatware, es decir, aplicaciones preinstaladas poco útiles.

La autonomía es otro de los puntos a favor del Honor MagicBook x14. Tiene una batería de 56 Wh y un cargador USB C similar al de un móvil Android con carga rápida de 65 W que permite obtener el total de la pila en sólo 103 minutos. Durante las pruebas, y usando el portátil especialmente para trabajar, el equipo ha aguantado perfectamente la jornada completa y algo más; por lo que se puede utilizar sin problema en cualquier parte.

¿Me lo compro?

El Honor MagicBook x14 es un ordenador portátil destinado para trabajar y estudiar, y no para otras tareas, como el gaming. Un dispositivo que brilla por su buena relación entre calidad y precio (649 euros), y en el que la pantalla, su diseño elegante, la autonomía y el rendimiento son sus principales bazas.

Sin embargo, tener la webcam en el teclado no es la mejor opción para realizar videollamadas y el sonido no es tan potente y limpio como se desearía. Pero si se busca algo sencillo para trabajar, con este modelo es más que suficiente. Además, si se tiene un móvil Honor se le puede sacar más partido gracias a su función MagicLink para tener la pantalla del smartphone en la del portátil.

