He cambiado mi portátil por este mini ordenador de 550 euros: no necesito nada más para trabajar

Una de las principales dudas que surgen a la hora de comprar un ordenador es si apostar por un portátil o por uno de sobremesa. En mi caso, siempre lo he tenido claro: me inclinaba por los primeros por aquello de poder llevarlos a cualquier parte y, no lo voy a negar, por su precio, ya que suelen ser más baratos. Sin embargo, la Covid-19 ha hecho que en España regrese el teletrabajo y durante estas semanas en casa he cambiado mi portátil por un mini PC de Huawei, y lo cierto es que ahora no necesito más para trabajar.

Uno de los principales inconvenientes de los ordenadores de sobremesa es que son unos dispositivos fijos con un gran tamaño, por lo que es necesario contar con un buen escritorio; que sumado a la necesidad de utilizar periféricos, como una pantalla, teclado o ratón, hace que se pierda espacio en la mesa para otras tareas. Esto no ocurre con el Huawei MateStation S, el mini PC con el que he podido trabajar durante semanas y que cuesta 549 euros.

Se trata de un PC de sobremesa compacto que se puede colocar en cualquier parte, ya que pesa sólo 4,2 kilogramos y mide 31 centímetros de alto, 9 centímetros de ancho y 29 centímetros de largo. Unas medidas que hacen que moverlo de sitio sea cómodo y que el escritorio quede con espacio suficiente para añadir más objetos. En mi caso, por ejemplo, tengo hueco para dos monitores -uno de ellos forma parte de Huawei MateStation S-, un teclado, un ratón, la Nintendo Switch y otros pequeños dispositivos.

Un diseño cuidado

Volviendo al Huawei MateStation S, cabe destacar que su diseño es bastante simple y está cuidado, con una carcasa de color negro que pega con cualquier cuarto. En su parte frontal dispone de unas líneas que tratan de simular el rastro que dejan las estrellas en el firmamento, según la propia compañía china, y que no cabe duda le dan un toque especial. Una zona en la que se encuentran el botón de encendido, un puerto USB A, un puerto USB C y un jack de 3,5 milímetros para conectar auriculares de cable.

Parte frontal del Huawei MateStation S. Nacho Castañón Omicrono

En la parte trasera se encuentran el resto de entradas, desde más puertos de sonido hasta una salida HDMI, cuatro USB A -siendo dos de ellos 3.2 Gen1-, uno VGA, un puerto de serie y otro para conectar un cable Ethernet para tener internet. En ese aspecto, el Huawei MateStation S es bastante completo y en mi caso he podido conectar todos los periféricos que suelo utilizar en mi jornada laboral.

Este mini PC está fabricado para colocarse de pie, pero siempre se puede poner en horizontal por el lado en el que no se encuentra la ranura de disipación de calor. Un ordenador que está ideado para trabajar, ya sea en una oficina o en casa, por lo que no se ha diseñado con la idea de que sea algo llamativo, sino más bien práctico. Y lo han conseguido.

Tiene NFC

El motor del Huawei MateStation S es el procesador AMD Ryzen 5 4600G de seis núcleos con doce hilos a 3,7 GHz de base. Un chip que está acompañado por 8 GB de RAM DDR4 a 3.2000 MHZ y 256 GB de memoria interna, que puede resultar algo escasa. De hecho, en mi caso he descargado la aplicación de Epic Games, un juego y un par de programas para trabajar, y apenas me queda espacio para más. En cuanto a la alimentación, la fuente interna es de sólo 300 W y el PC tiene WiFi y Bluetooth 5.0.

HIuawei MateStation S junto con el monitor. Nacho Castañón Omicrono

El rendimiento de este PC es sobresaliente si se usa para trabajar, ya que no da ningún problema, es cómodo y su ventilador no hace nada de ruido. Sin embargo, no está pensado para jugar, al menos a títulos de gran peso como Fortnite. En juegos no muy exigentes rinde bien, pero no es un inconveniente ya que no es un equipo que se haya desarrollado pensando en el gaming.

El Huawei MateStation S viene con Windows 10, pero se puede actualizar a Windows 11, algo que en este caso hemos hecho sin problema de ningún tipo. Otro detalle interesante de este PC es que en su zona superior luce una pegatina NFC que sirve para que la pantalla del teléfono móvil se vea en el escritorio de Windows, aunque sólo funciona con los smartphones Huawei y que es útil para mirar WhatsApp o Instagram, por ejemplo.

Con un monitor

El Huawei MateStation S también se puede adquirir junto con un monitor, que por separado cuesta 119 euros y que tiene un diseño bastante simple. Su montaje se realiza en apenas pocos minutos y el soporte es bastante resistente, permitiendo inclinar la pantalla en vertical al gusto. En cuanto a la conectividad, incluye solamente una salida HDMI y otra VGA, que son suficientes.

El monitor junto con el Huawei MateStation S. Nacho Castañón Omicrono

Se echa en falta que el monitor tenga unos altavoces integrados, pero yo por lo general siempre trabajo con auriculares, por lo que no es algo que me moleste en exceso. La pantalla es de 23,8 pulgadas, apenas tiene marcos y ofrece una resolución de 1080p y un brillo de 250 nits; que como resultado da una buena imagen.

Huawei MateStation S incluye dos periféricos de serie: un teclado y un ratón. En este caso solamente hemos podido probar el segundo de ellos, que es bastante básico pero que cumple perfectamente con su cometido; y más teniendo en cuenta al público al que va dirigido el ordenador.

¿Me lo compro?

El Huawei MateStation S es un ordenador de sobremesa básico con el que no necesitas nada más para trabajar. Un mini PC que apenas ocupa espacio en el escritorio, que se puede mover a otro lugar cómodamente y que ofrece un buen rendimiento para realizar las tareas de trabajo diarias.

Su diseño es simple y bonito, y está repleto de conexiones. Aun así, también brilla por su funcionamiento, que es completamente silencioso, y por ofrecer una variedad de paquetes que incluyen periféricos gratis. Por todo ello, el Huawei MateStation S se convierte en una interesante opción para tener en casa o en la oficina a un precio asequible.

