Probamos el robot de Rowenta que desinfecta, seca y plancha la ropa por sí mismo

Así es el robot de planchado Care for You de Rowenta. Nacho Castañón Omicrono

Uno de los objetivos de la tecnología es hacer la vida del ser humano más sencilla y práctica, incluso con las tareas domésticas; y posiblemente no hay una más tediosa que la de planchar. Aunque LG tiene un armario capaz de realizar esta acción y supermercados como Aldi y Lidl cuentan con sus propias máquinas; ahora llega a España un robot de Rowenta que plancha, desinfecta y seca la ropa de forma autónoma.

Uno de los problemas a los que se enfrentan las personas a la hora de planchar es la falta de tiempo. Entre semana, debido al trabajo y al cansancio físico, es complicado sacar un rato para realizar esta tarea, por lo que normalmente se tiende a acumular mucha ropa para alisarla durante el fin de semana. Sin embargo, con 'Care For You' (499 euros), el nuevo robot de planchado de Rowenta, el tiempo nunca más será un contratiempo.

Una máquina que utiliza el poder natural del vapor para eliminar las arrugas en apenas 10 minutos y con la que el usuario únicamente se debe preocupar por colocar la ropa en su interior y pulsar los botones del mando. En EL ESPAÑOL - Omicrono acudimos a una demostración en Madrid para probar 'Care for You' de Rowenta, un robot que plancha, desinfecta y seca tu ropa de forma autónoma mientras tú dedicas el tiempo a otras cosas, como tomar tranquilamente un café, leer un libro o ver las noticias.

Plancha en 10 minutos

'Care for You' de Rowenta es un robot que permite delegar completamente la tarea de planchado y cuidado diario de la ropa. Al contrario de la técnica clásica, con esta máquina el usuario no necesita realizar ningún tipo de esfuerzo, ya que su funcionamiento es bastante sencillo. Solamente hay que introducir hasta tres prendas en su interior y seleccionar el programa adecuado en función de lo que se desee.

El robot de planchado de Rowenta en funcionamiento. Nacho Castañón Omicrono

Antes de detallar cómo se utiliza, es importante conocer que este robot de planchado es compatible con todo tipo de tejidos, incluso aquellos más delicados, como pueden ser la seda o la lana. Pero también se pueden introducir desde peluches de niños hasta cojines, almohadas, fundas nórdicas, plumíferos y más elementos.

El robot incluye perchas especiales que son resistentes y diferentes: unas clásicas para camisas o camisetas y otras con pinzas para los pantalones. También es posible utilizar aquellas que se tienen guardadas en casa. Para su funcionamiento, primero se debe bajar la falda de tela, que se desliza cómodamente apretando dos botones en su zona superior, e introducir la ropa o los elementos que se quieran alisar.

Así es el mando del robot de planchado de Rowenta. Nacho Castañón Omicrono

En la ropa se pueden colocar unos pesos, también incluidos, que hacen que crezca la tensión en la prenda y ayudan a que la forma de planchado sea más eficaz. Tras ello, basta con volver a subir la falda y, con el mando, encender el robot y elegir si se quiere planchar, desinfectar o secar. Una vez hecho, se aprieta el botón de comenzar y solamente queda esperar. Cuando el proceso termina, la máquina emite un ligero pitido. Lo cierto es que el resultado es sorprendente: salen sin arrugas.

No hay problema en usar prendas delicadas, ya que el vapor de la máquina es suave y seguro; por lo que no se dañan en ningún momento. Otro interesante detalle es que durante su funcionamiento el robot de planchado no es ruidoso, sino que se escucha un ligero ruido blanco que no molesta. Una vez que se termina de utilizar, la máquina se puede replegar hasta la mitad para que ocupe menos espacio y guardarla cómodamente en cualquier lugar de casa.

La zona para colocar las pesas y el mando. Nacho Castañón Omicrono

El robot puede planchar, eliminando las arrugas en apenas 10 minutos (pudiendo aumentar el tiempo si se desea), secar y desinfectar las prendas en 40 minutos. El mando es bastante sencillo, ya que apenas cuenta con el botón de encendido, otro para iniciar y detener la máquina, los dedicados a cada uno de los tres programas y otros dos para aumentar o bajar el tiempo que se desee.

Elimina virus y bacterias

La compañía asegura que su robot es capaz de eliminar hasta el 99,99% de virus, bacterias y gérmenes, así como los malos olores que permanecen en la ropa, como puede ser el humo del tabaco o de la comida frita; y todo ello sin productos químicos. Incluso afirman que es un producto perfecto para abrigos, chaquetas y prendas delicadas.

'Care for You' de Rowenta tiene un diseño un tanto futurista en el que en la base se encuentra una pequeña pantalla digital, que resulta intuitiva y fácil de leer, y que indica el tiempo que le queda para terminar o si se necesita agua. Encima de ella se sitúan unos indicativos LED que se iluminan con el programa seleccionado.

Así es la pantalla del robot de Rowenta. Nacho Castañón Omicrono

El robot de planchado posee una potencia de 3.100 W, una salida de vapor de hasta 65 gramos por minuto, un peso de 17 kilogramos y unas medidas de 160 centímetros de alto (92 cm cuando se pliega), 78 cm de ancho y 33 cm de profundo. Por lo que es una máquina grande.

También incorpora 'Blue Technology' que consigue que durante el ciclo de secado o planchado se mantengan el nivel de temperatura y humedad en el interior para asegurar un mejor resultado. La máquina cuenta con un depósito de agua extraíble con capacidad de 2 litros para una autonomía de hasta 6 ciclos de vaporización de 10 minutos y se puede transportar cómodamente gracias a sus cuatro ruedas que giran 360 grados.

¿Me lo compro?

'Care For You' de Rowenta es una buena solución para aquellos a los que la tarea de planchar les suponga mucha pereza y estén dispuestos a pagar los 499 euros que cuesta. Su principal atractivo es que es una máquina bastante sencilla de utilizar y que no requiere de ningún esfuerzo por parte del ser humano. Bajas la tela, colocas la ropa, subes la tela y con el mando enciendes, seleccionas el programa y lo inicias. No hay que hacer nada más.

Como mucho, hay estar pendiente de si tiene agua en el depósito, aunque es algo que se puede ver en la propia pantalla de la máquina. También se puede utilizar perfectamente en la noche porque apenas emite ruido, por lo que no molesta. Además de planchar, también destaca por su capacidad para desinfectar y secar todo tipo de tejidos de forma automática, hasta peluches o cojines. Incluso puede eliminar, supuestamente, el 99,99% de los virus, bacterias y gérmenes que se acumulan en los tejidos.

Te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan