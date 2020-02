Di adiós a lavar y a planchar: estos electrodomésticos son la próxima revolución de casa

Uno de los objetivos de la tecnología es hacernos la vida más fácil. Tareas como lavar y planchar son necesarias a la par de tediosas, y el mantenimiento del hogar en muchas ocasiones es una parte pendiente de nuestro día a día por lo aburridas que son.

Existen dispositivos y electrodomésticos destinados a hacernos la vida más fácil en este sentido. No los clásicos aparatos ingeniosos que ves en historias de Instagram y que luego no encuentras por ningún lado; hablamos de productos que existen y que puedes buscar para hacerte la vida más fácil.

Desde armarios que secan tu ropa hasta una máquina que plancha, dobla y perfuma tus prendas para que no tengas que mover un solo dedo, la domótica actual conseguirá que no tengas que poner esfuerzo en esas tareas que tanto detestas y necesitas hacer.

Samsung AirDresser

Samsung AirDresser sin ropa. Samsung

De este aparato hablamos hace pocas semanas en Omicrono y es una de las propuestas más curiosas de Samsung para la domótica y el hogar. En esencia, es un armario en el que podremos colocar ropa para que se desinfecte, limpie y seque tu ropa sin que tengas que hacer nada.

En él tendremos compartimentos para colgar la ropa además distintos sitios para dejar otras prendas como zapatos, bufandas, etcétera. Habrá 3 "Air Hangers" en los cuáles colgaremos la ropa que se valdrán del sistema "Jet Air", que usará chorros de aire para eliminar el polvo.

El llamado Samsung AirDresser usará vapor aumentando la temperatura y matando bacterias, virus y alérgenos varios. El filtro desodorizante descompondrá las partículas causantes de los malos olores (tabaco, sudor, etcétera) que culminará en un proceso de autolimpieza que desinfectará y deshumidificará el AirDresser, por lo que no tendremos que realizar un mantenimiento exhaustivo en él. Tampoco se necesitará un suministro de agua o drenaje; el AirDresser se valdrá de 2 contenedores portátiles ne la base del armario.

Samsung AirDresser Samsung

Además, se puede ocultar en una habitación sin que parezca un electrodoméstico para que, además, haga las veces de guardarropa. Desgraciadamente este AirDresser por ahora no se vende en España, pero sí en Reino Unido a un precio de 999 euros. Es de esperar que Samsung lo traiga a nuestro país, por lo que habrá que ser pacientes.

LG Styler

LG Styler. LG

LG tiene su propia versión de esta idea: el LG Styler. Este dispositivo sigue un concepto muy similar; un armario inteligente que cumple otra función además de limpiar y desinfectar: quitar las arrugas para que la prenda quede como si se hubiera planchado.

Este Styler tiene la capacidad de desinfectar y, además, planchar hasta 5 prendas de ropa a la vez. Usa un sistema de vapor de alta penetración junto a unos ganchos móviles para eliminar lo máximo posible las arrugas de la ropa. Al igual que el AirDresser de Samsung, elimina las bacterias y desinfecta la ropa gracias a estos vapores.

No solo ropa; podremos poner ahí juguetes como peluches y otro tipo de ropa, como la ropa deportiva (la más proclive a estar infectada de bacterias) o las prendas de nuestra cama. Por si fuera poco, también seca las prendas, por lo que no tendremos que esperar a que se sequen en un tendedor. Como añadido, el LG Styler tiene un compartimento para guardar los pantalones y formarles la raya quitando por el camino las arrugas.

LG Styler. LG

Como ocurre con el AirDresser, por ahora el dispositivo no se encuentra a la venta en nuestro país, pero tiene un coste de unos 1.299 dólares. Como es habitual, tendremos que esperar un poco para poder tenerlo en nuestras casas.

FoldiMate

Finalizamos con FoldiMate, una máquina que se encarga quizás de la tarea más tediosa que ocupa todo nuestro compendio de quehaceres diarios: planchar y doblar la ropa. Este aparato se encarga de todo ello y no solo eso, sino que encima perfuma las prendas.

El proceso es tan simple como ves en el vídeo; metes la ropa en una cinta con 3 ganchos. Una vez la enganchas lo suficiente como para que no se caiga, esta cinta se "come" la ropa y en un compartimento inferior va acumulando la ropa en lotes. Ya de por sí la tarea que realiza nos facilita mucho la vida, pero además no tenemos que estar recogiendo cada prenda una vez se dobla, sino que la recibimos en lotes ya doblados.

Esta es una solución ideal no sólo para los más vagos de la casa (como un servidor), sino que soluciona el clásico problema de tener que recoger y doblar la ropa en unas horas difíciles al ser un proceso relativamente largo. Simplemente encendemos la máquina, hacemos que se "trague" la ropa, y listo.

Desgraciadamente, este dispositivo no está disponible en Europa... por ahora. Se espera que llegue a nuestro continente gracias a un acuerdo entre el fabricante y BSH Home Appliances Group, propietario de marcas como Bosch y Siemens, para que se comercialice en nuestros terrenos. Costará unos 860 euros y se venderá a finales de año, por ahora, solo en Estados Unidos.