Estos tornillos ocultan las ranuras para el destornillador con un ingenioso sistema

Más de una vez hemos tenido que apretar un tornillo en nuestro hogar. Y tanto en España como en el resto del mundo hay usuarios que se quejan de que estos tornillos acaban quedando mal allá donde los ponemos, debido a las hendiduras donde posicionamos los destornilladores. Un nuevo diseño de tornillos acaba con eso.

El youtuber Andrew Klein ha presentado un curioso diseño de tornillo que tiene como finalidad acabar con las hendiduras donde ponemos el destornillador. Algo a priori absurdo, debido a que sin esa hendidura, básicamente no podemos atornillar los tornillos. He aquí la clave: las hendiduras se esconden.

El ingenioso diseño que Klein muestra en su vídeo de youtube permite que las hendiduras de los tornillos solo aparezcan cuando presionamos el destornillador hacia abajo y presionamos dicha hendidura para hacer el hueco. Si retiramos el destornillador, el tornillo pierde su hendidura.

Tornillos muy especiales

Vídeo de Andrew Klein. Manuel Fernández

El 'truco' detrás de estos tornillos realmente es simple. En la cabeza del tornillo Klein integra un mecanismo situado en el centro con un resorte que sitúa hacia arriba una pieza metálica que coincide a la perfección con la superficie metálica de la cabeza del tornillo. Así, si no usamos un destornillador, la hendidura queda taponada perfectamente, quedando a ras de la superficie del tornillo. Una hendidura de 3 puntas propietaria para una herramienta especial.

Es en el momento en el que presionamos con un destornillador o herramienta hacia abajo que activamos el mecanismo con el resorte y forma la hendidura para poner el destornillador y así poder apretarlo gracias al émbolo central. Sin embargo, cuando retiramos el destornillador, el mecanismo vuelve a posicionar la hendidura a ras de la cabeza del tornillo.

Herramienta especial de Klein. Andrew Klein Omicrono

Pero ¿para qué queremos estos tornillos? La idea es que estos tornillos quedan totalmente planos una vez los usamos, por lo que pueden servir para agregar un toque estético a nuestros muebles o a nuestras construcciones. La idea es que los tornillos que usemos en nuestra casa sean totalmente planos y no tengan esas feas hendiduras de destornillador a la vista, sirviendo como elementos decorativos.

Aún no tienen nombre

Klein, desgraciadamente, aún no ha llevado este diseño al mercado. De hecho, no está ni siquiera vendiéndolo. Primero quiere comprobar si realmente la idea puede salir rentable y genera interés por parte de los manufacturadores para poder realizar una producción en masa directa (repasando, además, el diseño con especialistas en la industria). Y no, no está promocionando dichos tornillos en servicios de micromecenazgo.

Tornillos. Andrew Klein Omicrono

Pero hay un problema: los costes. La maquinaria que permite realizar los cortes tan precisos de las hendiduras es muy cara, y sobre todo, el incluir esta clase de mecanismos encarece enormemente el proceso de producción de lo que son, al fin y al cabo, unos tornillos.

Pasamos de unas piezas de metal que se pueden fabricar en apenas segundos a una pieza que necesita un pequeño mecanismo en su interior por una función meramente estética. Por ende, es difícil pensar en una fecha de lanzamiento para estos tornillos, sobre todo teniendo en cuenta el precio que tendrán una vez lleguen al mercado.

