El Parlamento Europeo pide prohibir el reconocimiento facial en lugares públicos y con usos policiales

Europa quiere regular la tecnología de reconocimiento facial por inteligencia artificial (que ya se usa en España) y ya ha dado los primeros pasos para ello. Esta semana, el Parlamento Europeo ha adoptado una resolución no vinculante con una abrumadora mayoría a favor solicitando la prohibición del uso de reconocimiento facial con fines policiales y en lugares públicos que puedan exponer a civiles.

Así lo ha hecho respaldando un texto sobre el uso del reconocimiento facial en lugares públicos y por parte de entidades relacionadas con las autoridades policíacas. Esta ha sido aprobada este pasado martes 5 de octubre, después de numerosas advertencias de los organismos relacionados con la privacidad de ONGs de todo el mundo, la ONU e incluso la Unión Europea.

Esta resolución viene dada debido a los riesgos que suponen los usos indebidos de estas tecnologías con fines policíacos y destinados a lugares públicos. Peligros de los que han estado advirtiendo todos estos organismos desde hace meses.

El reconocimiento facial, regulado

Unión Europea

Este texto (no vinculante por ahora) ha sido aprobado por los eurodiputados del Parlamento Europeo, y con su visto bueno, han pedido a la Comisión Europea que instaure "una prohibición de cualquier procesamiento de datos biométricos, incluidas imágenes faciales, con fines policiales que conduzcan a una vigilancia masiva en espacios de acceso público".

Además de esto, pidieron también la prohibición de las bases de datos privadas con datos de reconocimientos faciales. El Parlamento, además de todo esto, también ha apoyado la iniciativa de la Comisión Europea para su proyecto de ley de inteligencia artificial, que estipula que los sistemas de puntuación social (como el instaurado en China) estén totalmente prohibidos en el continente.

Reconocimiento facial Thales Omicrono

Uno de los eurodiputados que más ha apoyado esta medida, Patrick Breyer (MEP) ha asegurado que esta votación es "un avance histórico para evitar un futuro distópico al estilo chino de la vigilancia masiva biométrica en Europa".

Por otra parte, Vitanov Petar, otro de los eurodiputados a favor de la resolución, aseguró lo siguiente: "La IA no es peligrosa solo cuando la usan gobiernos autocráticos, donde la tecnología fluye sin importar quién la use o para qué fines. Las buenas intenciones no justifican los medios", aseguró en la votación.

Cámaras de seguridad simell1968 | Pixabay

Solo hay una excepción en la norma que permita el uso de tecnología de reconocimiento facial en lugares públicos o para fines policiales, y es la de combatir "delitos graves". Estos se engloban en las categorías de terrorismo, secuestro de niños o la prevención de estos mismos delitos identificando a su posible autor.

Sus orígenes

Hay que aclarar que Europa no ha sido la primera en tener intención de regular dicha tecnología. San Francisco, en Estados Unidos, ya fue pionera en establecer en 2019 esta misma prohibición, para evitar que la policía y otras agencias gubernamentales tuvieran acceso a estos métodos de vigilancia. Posteriormente, otras ciudades como Portland, Boston o Minneapolis le siguieron.

Clinface

La propuesta ya tocó la excepción de los delitos graves cuando fue presentada en abril. Ahora, la excepción incluye la obligatoriedad de establecer autorizaciones específicas para aplicar la tecnología de reconocimiento facial en estos casos. Algunos eurodiputados ya han expresado su negativa a esta excepción, argumentando que esta será una laguna para que algunas autoridades realicen ejercicios de vigilancia masiva.

Una de las primeras voces en expresar su preocupación por esta tecnología fue Michelle Bachelet, responsable de la división de derechos humanos de la ONU. Aseguró el mes pasado que estábamos ante un "nivel sin precedentes de vigilancia en todo el mundo por parte de actores estatales y privados", insistiendo en que esta situación era "incompatible" con los derechos humanos.

Toda esta iniciativa ya fue respaldada por los organismos de control de la privacidad de la UE, explicando que esta prohibición "es el punto de partida necesario si queremos preservar nuestras libertades y crear un marco legal centrado en el ser humano para la IA". Le siguió la iniciativa #ReclaimYourVoice, impulsada por ONGs y figuras defensoras de la privacidad de los usuarios.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan