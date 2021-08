Una llave maestra para burlar a los sistemas de reconocimiento facial

El reconocimiento facial se está imponiendo como uno de los sistema de seguridad más populares. En España está en móviles, aeropuertos, empresas y programas de vigilancia de defensa nacional, pero no es infalible. Investigadores de Israel se han propuesto demostrar los problemas que presenta esta tecnología mediante una "llave maestra".

Un proyecto de la Universidad de Tel Aviv en Israel ha dado con la clave para eludir a un gran porcentaje de estos programas de reconocimiento facial. El equipo a cargo del proyecto explica que ha creado una cara maestra parecida a todas las demás con la que engañar a los programas de identificación.

Una cara virtual para parecerse a todas las caras del mundo o por lo menos en aquellos aspectos en los que más se fijan los algoritmos de inteligencia artificial en los que se basan estos sistemas de seguridad. La tecnología resultante, aseguran, ha conseguido pasar las pruebas de reconocimiento en un 20 o 40 por ciento.

Una cara muy común

No todos los sistemas de reconocimiento facial son iguales, su fortaleza depende tanto de la riqueza de sus algoritmos como de la tecnología que suministra la imagen. Si cuenta con escaneado en 3D gracias a sensores o si utiliza solo una cámara como la de la mayoría de los móviles.

Esas diferencias marcan la dificultad de burlar o no al programa, pero en líneas generales, estos investigadores han encontrado puntos débiles bastante comunes. Una serie de factores en los que se fijan la gran mayoría de sistemas. Cuantas más coincidencias encuentran en esa lista de factores, más fácil es desbloquear la seguridad.

Por eso, se han visto casos en los que familiares muy parecidos podían desbloquear el teléfono de otro, cuando esta tecnología estaba dando sus primeros pasos en la industria del móvil. De ahí que los investigadores hayan apostado por crear una cara que se parezca a todas las demás para burlar a la inteligencia artificial, por muy descabellado que esto parezca. Una idea que también se ha utilizado antes en huellas dactilares maestras.

Crear una cara virtual maestra que comparta un número de detalles clave con todas las demás. Para cualquier persona esto es difícil de imaginar, pero la tecnología ha demostrado ser capaz. Los investigadores, utilizaron un StyleGAN (red neuronal) para generar los rostros y luego un algoritmo evolutivo y una red neuronal para optimizar y predecir su éxito.

Por último, sometieron su cara maestra a los principales sistemas de reconocimiento facial que existen Dlib, FaceNet y SphereFace.El autor principal, Ron Shmelkin, le dijo a Motherboard que usaban estos sistemas porque son capaces de reconocer "características semánticas de alto nivel" de las caras que son más sofisticadas que el color de la piel o los efectos de iluminación.

Según su informe, fueron capaces de eludir la seguridad en un 20% de las veces, con algunos consiguieron hasta un 40% de acierto. Es una cifra alta si se tiene en cuenta que los sistemas más débiles son los que suelen proteger la privacidad de los dispositivos de millones de usuarios. Móviles y ordenadores donde se guardan datos empresariales o bancarios que en malas manos pueden ser un gran problema.

Objetivo: concienciar

El equipo israelita no ha creado esta herramienta para atacar sistemas de seguridad ni facilitar el trabajo a los piratas informáticos, su objetivo es concienciar a la sociedad. Quieren que se reconozca que los sistemas de reconocimiento facial no son tan seguros y se usen en conjunto con otras alternativas que refuercen la verificación de identidades, no depender exclusivamente de este método de protección.

"Estamos interesados en seguir explorando la posibilidad de utilizar las caras maestras generadas por nuestro método para ayudar a proteger los sistemas de reconocimiento facial existentes de tales ataques", dijo Shmelkin a Motherboard.

La advertencia es actual y futura, pues la tecnología va evolucionando y se mejoran sus capacidades, pero eso no significa que haya que confiarse. Muchos sistemas de reconocimiento facial utilizan ahora técnicas para evitar engaños similares, cuentan con sensores en 3D y estudian el movimiento de la cara para verificar que son rostros reales.

No obstante, el equipo asegura que se podría dotar de movimiento y mayor realismo a esta cara maestra para seguir sorteando los controles de seguridad de muchos de estos programas. Además, no hay que olvidar que la inteligencia artificial suele presentar sesgos raciales y de edad, debilidades que también se pueden aprovechar para evitar su control.

