Google Stadia cumple su primer año: ya prueba en iPhone y regala Destiny 2

Después de un año 2020 en el que el servicio de videojuegos por streaming se ha ido extendiendo poco a poco, con Nvidia y Google siendo los principales estandartes de este mercado. Google Stadia, la propuesta del equipo de Mountain View cumple su primer aniversario y para celebrarlo trae a España una serie de novedades muy importantes.

Novedades que se le reclamaban a la plataforma desde hace un tiempo. Un servidor es usuario del pack Founder's Edition, el pack inicial que sirvió como pruebas para muchos interesados, y uno de los problemas del servicio ha sido históricamente la falta de novedades usuales.

Google quiere acabar con esta tendencia con un aniversario repleto de mejoras a Google Stadia, incluyendo su esperadísima versión Base con la que podremos jugar sin coste alguno en la plataforma. Eso sí, adquiriendo los títulos. Aunque como veremos a continuación, los de Mountain View tienen una solución a este problema.

Stadia y Destiny gratis

Infografía del aniversario de Stadia Google Omicrono

Una de las (muchas) novedades que Stadia estrena con este aniversario es su versión gratuita: Stadia Base. Este servicio nos permitirá usar la plataforma de forma totalmente gratuita como ocurre con GeForce Now de Nvidia, pero con limitaciones. Tan solo necesitaremos una cuenta de Gmail para poder hacerla funcionar.

Una de los principales requisitos es que tendremos que comprar los juegos a los que querremos jugar, y tendremos una limitación de hasta 1080p a 60 fps. Para mejorar esta oferta, Google permite que todos los nuevos usuarios de Stadia reciban un mes de Stadia Pro con el que podrán acceder a 4K HDR a 60 fps y a una serie de títulos gratuitos para los usuarios Pro. Esta suscripción suele costar 9.99 euros al mes. También regalarán 10 euros de descuento en su primera compra.

Si no queremos comprar juegos por ahora y queremos probar la plataforma lo podremos hacer con Destiny 2: New Light, el cual será el primer título totalmente gratuito para todos los usuarios de Stadia, incluso si no tenemos mando. Para jugar, tendremos que usar este enlace y hacer click sobre el juego.

Más de 100 mejoras

El mando de Google Stadia Midnight Blue. Manuel Fernández Omicrono

Adicionalmente, Stadia saca pecho de incluir una grandísima cantidad de novedades en lo que llevamos de año. Algunas que llegan hoy son, por ejemplo, la conexión en streaming o la beta para compartir. La primera nos permite compartir nuestra pantalla en tiempo real con nuestros compañeros de equipo y la segunda nos deja crear un enlace dentro de un juego y compartirlo con otros jugadores para que estos entren a nuestra partida.

Elección de los espectadores es una función que sirve para que los espectadores que vean partidas de Google Stadia en YouTube voten decisiones dentro del juego. Podremos además compartir juegos con nuestra familia e incluso acceder a un modo para paneles táctiles. Por último, podremos jugar a Stadia con los datos de nuestra tarifa de Internet, algo que no recomendamos ya que puede consumir mucho ancho de banda.

Google Stadia.

Pero sin duda alguna, una de las novedades más importantes es que Stadia pronto llegará a iPhone. Sí, Apple afirmó que ni xCloud, el servicio de streaming de Microsoft ni Stadia llegarían a iOS pero Google anuncia que las pruebas públicas en iOS comenzarán en unas pocas semanas. Esta será la primera fase de su aplicación web para iOS, una solución para evitar las restricciones de Apple.

También llegarán algunas mejoras anunciadas en la presentación de Google Stadia como State Share, una forma de compartir nuestras partidas con nuestros amigos para que estos participen en ellas y se lanzará con Hitman 3.

Por último, si te decides a adquirir Cyberpunk 2077, el ambiciosísimo videojuego de CD Projekt, tendrás un regalo especial. Si lo has hecho, podrás obtener un Stadia Premiere Edition, el mismo pack que Google está regalando a sus suscriptores de YouTube Premium que incluye mando y Chromecast Ultra para ponerte a jugar.

Para acceder a este regalo tendrás que ir a este enlace, y durante la semana siguiente al lanzamiento del juego, recibirás un código y un correo. Siguiendo las instrucciones, recibirás dicho pack. Esto se aplicará cuando hagas un pedido anticipado o lo compres a partir del 10 de diciembre en Stadia.