Un Chromecast Ultra y un mando de Google Stadia gratis si pagas por YouTube

¿Eres suscriptor de YouTube Premium, la variante de pago de la plataforma de Google? Entonces tenemos buenas noticias para ti. Sin coste alguno, puedes llevarte a casa un Chromecast Ultra y un mando de Google Stadia. Esta es una oferta que, sorprendentemente, Google ha llevado incluso a España.

Por supuesto este regalo tiene unos cuantos contras. No vale para todo el mundo, por lo que incluso si te haces miembro ahora mismo de YouTube Premium, no te llevarás la oferta. El principal escollo de esta promoción es que debes ser miembro de YouTube Premium al menos desde el día 6 de noviembre.

No se cuentan cuentas en períodos de pruebas, cuentas abiertas en Turquía o en la India y no cuentan las suscripciones creadas después de esa fecha. Si cumples esos requisitos, puedes llevarte todo este pack valorado en 100 euros.

Un pack de Stadia gratis

Mando de Google Stadia Founders Edition. Manuel Fernández

El pack que nos llevamos a casa es el Premiere Edition, con el que obtenemos un Chromecast Ultra valorado en 50 euros y un mando de Google Stadia en color blanco. Este pack conjunto vale 99 euros en la tienda de Google, y si queremos jugar a Stadia en nuestro televisor, necesitaremos el Chromecast para poder hacerlo.

La oferta está limitada a Alemania, Canadá, Francia, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos. Tienes que ir a este enlace y, si cumples los requisitos, solicitar el pack y llevarlo a la cesta de la tienda de Google. Es completamente legal y funciona, siempre y cuando cumplas, de nuevo, con las condiciones ya mencionadas.

El Chromecast, si bien es una opción ligeramente peor al nuevo Chromecast TV de Google, nos permitirá enviar contenido a nuestro televisor en resolución 4K y, por supuesto, jugar a Stadia. Además, el mando no sólo nos permitirá jugar a Stadia en el televisor, sino además en el móvil si tenemos un dispositivo Android compatible.

Por otra parte, este mando es una maravilla si queremos jugar en otras plataformas. Es compatible con Steam, y podremos usarlo para jugar a algunos juegos de PC siempre que lo conectemos de forma cableada al ordenador.

¿Demasiado generoso?

Caja de la Founder's Edition con el mando de Google Stadia. Manuel Fernández

Llama mucho la atención que Google realice un regalo tan generoso, incluso aunque estemos en pleno mes de Black Friday. Desde luego es una estrategia muy agresiva para incentivar un servicio que no acaba de despegar y que ha tenido serias dificultades para hacer frente a GeForce Now o xCloud, algunas de sus competidoras. Otra teoría es que quieran eliminar el stock de los packs Premiere no vendidos.

Sea como fuere, reclama tu regalo si has sido suscriptor de YouTube Premium. Además, puedes aprovechar las ofertas y promociones para conseguir Stadia Pro gratis y probar el servicio de Google con sus juegos gratuitos.