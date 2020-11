Fortnite vuelve al iPhone: así se saltará las medidas de Apple con otros juegos

Ya da igual si accedes a la App Store desde España o desde cualquier otro sitio: Fortnite no está disponible. Apple expulsó a esta y otras aplicaciones desarrolladas por Epic Games después de considerar que vulneraba las reglas de la tienda de apps.

Concretamente, después de una actualización Fornite empezó a ofrecer compras a través de un sistema alternativo al de la App Store, en el que el pago se realizaba directamente a Epic Games. Todas las aplicaciones para iOS están obligadas a usar el sistema de pagos oficial, con el que Apple se lleva una parte de todas las transacciones.

La pelea entre Apple y Epic Games aún continúa en un proceso legal que se prevé largo y complejo, y que puede tener consecuencias importantes para ambas compañías; pero mientras tanto, Fortnite puede volver al iPhone de una manera inesperada.

Fortnite en el iPhone

Según ha revelado la BBC, la clave está en el próximo lanzamiento de GeForce Now para navegadores web, lo que permitirá ejecutar Fortnite y otros videojuegos desde la nube sin necesidad de instalar ninguna aplicación.

GeForce Now permite jugar en una variedad de dispositivos Nvidia Omicrono

GeForce Now, ofrecido por Nvidia, es un sistema de juegos en la nube parecido a xCloud o a Stadia, y por lo tanto, el videojuego no se ejecuta en el dispositivo sino en unos servidores a los que el usuario se conecta. La gran diferencia es que GeForce Now sólo funciona con los juegos que ya hemos comprado en otras plataformas como Steam, y que hayan llegado a un acuerdo con Nvidia.

GeForce Now ya está disponible en ordenadores con Windows y Mac, además de dispositivos Android; recientemente, también salió para Chromebooks. Sin embargo, no está disponible en iOS, de nuevo por las reglas de Apple que imponen limitaciones a los servicios de streaming.

Esquivando a Apple

Según fuentes de la BBC, Nvidia está desarrollando una versión de GeForce Now que se podrá ejecutar en cualquier navegador web moderno. Por lo tanto, eso significa que los iPhone también podrán usar GeForce Now sólo con entrar en la página web y sin necesidad de usar una app dedicada.

Eso permitirá que no solo Nvidia se "salte" las reglas de la App Store, sino también todos los juegos de la plataforma. Y da la casualidad de que Fortnite ya está en GeForce Now, así que los jugadores de iPhone podrán volver a disfrutarlo. Además, también hay otros títulos como Destiny 2 o Dead By Daylight, y hoy mismo Nvidia ha anunciado la llegada del gran éxito Among Us.

Among Us es uno de los juegos disponibles en GeForce Now Among Us Omicrono

Sin embargo, Fortnite para GeForce Now no ofrecerá la misma experiencia que con la app. La versión de Fortnite disponible es la de PC, así que será necesario usar un mando de control ya que no tendrá controles en pantalla. Además, aunque GeForce Now tiene una versión gratuita, está limitada a sesiones de una hora de juego; si queremos quitar el límite, es necesario pagar una suscripción de 5,49 euros al mes (o 27,45 euros para seis meses). La suscripción también nos da ventajas como acceso prioritario o mejores gráficos en nuestros juegos.