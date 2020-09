El caso Among Us: cómo los streamers marcan el éxito de un videojuego

Among Us. Among Us Omicrono

Cualquiera que haya entrado durante estos días a alguna red social en España seguro que se habrá topado con multitud de publicaciones sobre Among Us, un videojuego que ha pasado de ser totalmente desconocido a triunfar entre los españoles en un tiempo récord. Un éxito repentino que sorprende bastante, pues dicho juego llegó al mercado en 2018.

Sin embargo, este éxito sólo nos sorprendería si no existiese un fenómeno: los streamers. Estos youtubers que retransmiten partidas de videojuegos en plataformas como Twitch, Facebook o la propia YouTube se han convertido en clave para que Among Us sea un auténtico fenómeno de masas entre los más jóvenes.

Entre los que han impulsado Among Us se encuentran Ibai Llanos o Auronplay, con casi 2,4 y 4,5 millones de seguidores respectivamente. Este impacto se traduce en una gran influencia entre sus fans, así como en una corriente que arrastra a otros streamers con menor presencia digital a imitar a lo que hacen los canales más grandes.

De la nada a lo más alto

En el momento de escribir estas palabras, Among Us es uno de los juegos con más espectadores en Twitch, al nivel de Call of Duty o League of Legends y superando a títulos tan populares como Fortnite, GTA V o Counter Strike. Algo similar ocurre en Steam, donde Among Us se ha convertido en el juego más vendido.

Descargas globales de Among Us en dispositivos móviles. SensorTower Omicrono

Si nos vamos a los dispositivos móviles, según SensorTower este juego ya ha superado los 85 millones de descargas globales entre la Play Store y la App Store. Como se puede observar en el gráfico, la mayoría de éstas se han producido entre el mes de agosto y lo que llevamos de septiembre, representando el 70 % de las descargas totales.

Un crecimiento brutal que está totalmente ligado a los streamers y youtubers más influyentes, que llevan varias semanas retransmitiendo sus partidas jugando a Among Us a través de Twitch y YouTube. Ibai Llanos, Rubius, TheGrefg, AuronPlay o Willyrex son algunos de los ejemplos de una larga lista.

Rubius jugando a Among Us

Esta situación demuestra el poder que tienen estos iconos de Internet para crear tendencias y dar o quitar el éxito a juegos de la noche a la mañana. Among Us es el último ejemplo, pero ocurría lo mismo recientemente con Fall Guys o con el resurgimiento del GTA V, que parecía muerto desde hace años.

Como es lógico, no todo es tan bonito y la fama puede desaparecer tan rápido como vino, pues este tipo de creadores de contenido están acostumbrados a jugar a multitud de videojuegos y a cambiar continuamente.

¿De qué va Among Us?

Para aquellos que no hayáis jugado aún, Among Us está compuesto por varios personajes que representan a la tripulación de una nave espacial. Uno de esos personajes será un impostor y su papel consistirá en sabotear las misiones de sus compañeros y matarlos uno a uno sin que éstos se den cuenta.

Among Us.

Cuando uno de los jugadores descubre el cádaver de un miembro de la tripulación, éstos podrán pulsar un botón rojo e iniciar una votación contra el traidor, tras lo que se expulsa de la nave al que haya sumado más votos. Si se expulsa al impostor, el resto ganará la partida, lo que ocurre es que en muchas de las ocasiones se expulsa a los propios compañeros restando ventaja al equipo.

El juego está disponible para PC y para dispositivos móviles desde 2018, pero éste solo ha comenzado a ser conocido durante las últimas semanas gracias al impulso que le han dado los propios streamers.