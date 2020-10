Facebook ahora también tiene videojuegos en la nube como Stadia o Xbox

En España ya tenemos varias opciones para disfrutar de videojuegos en la nube, como xCloud de Xbox Game Pass o Stadia de Google. Ahora se suma una opción más, de un nombre que tal vez no esperabas: Facebook.

Los videojuegos en la nube se diferencian del resto en que no se ejecutan en nuestro dispositivo, sino en unos servidores que hacen el "trabajo duro". Es gracias a eso que podemos jugar con nuestro móvil a títulos que nunca podríamos ejecutar, sólo con tener una conexión a Internet.

Ahora Facebook ha anunciado que también ha invertido en esta tecnología, y ahora la ofrece a todos los usuarios de su plataforma Facebook Gaming; pero su proyecto parece muy diferente de los de Microsoft y Google.

Facebook Gaming con la nube

A partir de hoy, unos cinco juegos de Facebook Gaming se pueden disfrutar sin necesidad de descargar nada, sólo con iniciar la aplicación de Facebook o acceder a la página web oficial del proyecto.

Los primeros títulos accesibles de esta manera son:

Asphalt 9: Legends

Mobile Legends: Adventure

PGA TOUR Golf Shootout

Solitaire: Arthur's Tale

WWE SuperCard

Facebook ha confirmado que más títulos se sumarán próximamente, cubriendo tódos los géneros y tipos de juego; estos fueron los juegos escogidos porque la prioridad inicial es mejorar la latencia, el tiempo que se tarda en registrar la acción y mostrarla en pantalla. Ese es uno de los grandes obstáculos de los juegos en la nube, y por eso Facebook ha decidido empezar con lo difícil: juegos de carreras y acción que son más sensibles a esos fallos.

Facebook Gaming Facebook Omicrono

A los jugadores más entusiastas no se les escapará que esos son juegos para móvil. Puede parecer algo extraño, pero Facebook Gaming no ofrece juegos de consola o PC; de hecho, Facebook ha aclarado que no pretenden sustituir a nuestros dispositivos favoritos. Creen que los videojuegos en la nube no reemplazarán a los "tradicionales", pero sí que serán una nueva opción para empezar a jugar.

El acceso a estos juegos es gratuito, ya que para empezar estos juegos ya están disponibles de manera gratuita en las tiendas de apps.

No en iOS

Facebook también ha decidido no dar soporte de iOS para sus juegos en la nube; sólo está disponible para Android y a través del navegador web de un ordenador. Facebook apunta a las políticas de Apple sobre los juegos en la nube como la razón de no lanzar esta función en la App Store; además, creen que tienen limitaciones con lo que se puede conseguir en Safari, así que tampoco están pensando en lanzar la versión web para iOS, al menos por ahora.

Facebook Gaming permite jugar en un navegador, pero no en iPhone Facebook Omicrono

Este parece ser un lanzamiento algo extraño, muy diferente de xCloud o de Stadia; a diferencia de esos, Facebook Gaming pretende ser una manera de acceder a juegos móviles y web. De hecho, si tienes un móvil reciente no hace falta que juegues en la nube: puedes descargarte esos juegos directamente.

Tal vez se entiende mejor porque Facebook ha asegurado que no lanzará un servicio en la nube por separado; por lo tanto, esto es sólo una opción que ofrecen si ya usamos Facebook Gaming, no una manera de conquistar el mercado gaming.

Nombres falsos en Facebook

Curiosamente, lo más importante del anuncio de hoy puede ser que Facebook por fin permitirá los nombres falsos y los avatares en sus videojuegos. Para tener una cuenta en Facebook es obligatorio usar el nombre real y usar una foto nuestra; pero ahora también podremos configurar un "nombre de jugador" con un mote y elegir un avatar, y hacer que sean usados cuando aparezcamos en videojuegos online en vez de con nuestro nombre real.

Facebook Gaming nos permitirá empezar a jugar sólo con ver una publicación Facebook Omicrono

Esa siempre ha sido una de las grandes críticas a Facebook, y el lanzamiento del Oculus Quest 2 ha avivado los miedos de dejar que cualquiera vea nuestro nombre real y nuestra foto mientras jugamos.