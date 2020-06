El falso vídeo porno de El Rubius: el último bulo que circula por Twitter

Si te has pasado por Twitter en las últimas horas, habrás podido ver cómo El Rubius se había convertido en tendencia. El youtuber más conocido de España, Rubén Doblas, se ha visto envuelto en una nueva polémica al salir a la luz un supuesto vídeo sexual en el que estaría manteniendo relaciones sexuales con una mujer. Sin embargo, el vídeo en cuestión es falso.

Pese a que no se trata de Doblas, esto no ha evitado que cientos de miles de internautas comenten el tema y que lancen todo tipo de opiniones y de informaciones igualmente falsas. El vídeo se trata en realidad de una cuenta falsa de Pornhub que se está haciendo pasar por el famoso youtuber, de hecho ha circulado más veces por las redes.

Esta clase de bulos tienen un modus operandi común; se establecen durante un tiempo y no es hasta pasado un tiempo cuando vuelven para intentar conseguir repercusión en redes. Te damos unos consejos para identificar estos vídeos y evitar dar pábulo a dichos sucesos.

El vídeo porno de El Rubius

Rubén Doblas, El Rubius.

En Twitter, especialmente, se ha viralizado este supuesto vídeo porno de El Rubius. En él, supuestamente podemos ver al youtuber mantener relaciones sexuales con una mujer en una cama. Muchos usuarios juran que el vídeo es auténtico, y que este es otro caso más de filtrado de una 'sex tape'. Pero viendo el vídeo nos damos rápidamente cuenta de que no es así.

Para empezar, el vídeo es muy antiguo; está incluso grabado en formato 4:3. La calidad es pésima y en ningún momento vemos la cara del youtuber. Por si fuera poco, en un lateral del vídeo vemos la página web original a la que se subió este vídeo, y si esperamos un poco, podremos leer en la parte superior la famosa frase 'This video was uploaded to xvideos.com', verificando que efectivamente este vídeo fue subido a dicho sitio para adultos.

Por otra parte, si atendemos a los sonidos del vídeo, escucharemos que efectivamente hablan en inglés. Haciendo una búsqueda rápida por Internet comprobamos que el vídeo tiene ya unos años, y que además, vuelve cada cierto tiempo en manos de alguna cuenta que se hace pasar por el reputado youtuber.

Sin ir más lejos, el propio Rubius ha hablado del tema en la plataforma de Twitch, y ha confirmado entre risas que no es él. No ha desaprovechado la oportunidad de dejar claro que, aún con todo, "se parece mucho" a él, con un tono claramente de broma.

Debemos evitar estos bulos

Logo de Pornhub

La cosa podría quedar aquí; se ha desmentido que el vídeo sea verdad, y todos felices. Nada más lejos de la realidad. La cuenta que ha subido el vídeo a la plataforma Pornhub está verificada, y dado que el metraje es falso y obviamente El Rubius no es la persona detrás de dicha cuenta, hablamos de un caso de suplantación de identidad.

La persona que ha subido el vídeo ha burlado los sistemas de verificación de la plataforma para realizar una suplantación de identidad, y además está provocando problemas al Rubius por difundir un vídeo supuestamente suyo de índole sexual.

En esta situación lo idóneo es reconocer el problema, identificarlo y evitar compartirlo en la medida de lo posible. En estos casos se busca repercusión, y comentando sobre el tema estamos dándole lo que quieren a estos ciberdelincuentes. Si ves este caso por redes sociales, desmiéntelo y no lo compartas, como decimos, cuanto te sea posible.