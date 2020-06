Así es la Xiaomi Mi Band 5: mismo diseño, mejorada por dentro

Xiaomi no solo vende smartphones con una relación calidad-precio brutal; vende prácticamente de todo, como ukeleles, lavadoras... ¡incluso pilas! Pero algunos de sus productos más famosos están orientados a otros sectores, como el deporte. Y no son pocos los que esperan la futura Xiaomi Mi Band 5, la cual por cierto Xiaomi ya ha desvelado... parcialmente.

Decimos 'parcialmente' porque si bien no ha desvelado detalles técnicos, sí ha mostrado imágenes de cómo será estéticamente. Puede no sonar emocionante si vemos las imágenes; la pulsera es prácticamente calcada a la generación anterior, aunque esto no sea necesariamente algo malo.

No obstante, se están rumoreando algunas de sus carácterísticas y sus mejoras se centrarían en loque oculta la banda bajo el capó, como una pantalla a color mejorada de 1.2 pulgadas y el soporte para NFC en la versión global de la banda.

Así es la Mi Band 5

Xiaomi Mi Band 5 en un poster promocional. Xiaomi Omicrono

La fecha prevista para el lanzamiento de la Mi Band 5 es el día 11 de junio, y Xiaomi ha revelado un póster promocional en su página de Weibo, la red social china por excelencia. Vemos 4 colores; rojo, amarillo, verde y negro. Y como podemos ver, el diseño no ha cambiado casi nada.

Seguimos manteniendo el botón capacitivo para interactuar con la interfaz, y la pantalla es acorde a la que se rumorea de 1.2 pulgadas. Se desconoce la tecnología, pero se sabe que será a color, por lo que Xiaomi presumiblemente seguirá acogiéndose a la tecnología OLED.

Xiaomi no ha desvelado detalles técnicos, por lo que todo lo que hablemos será pura especulación. Sin embargo, hay detalles importantes que podrían hacer a este producto uno de los mejores en su rango.

NFC para la versión global

Los rumores hablan de una correa de silicona muy similar a la que vimos en la Mi Band 4, y además se habla de un gran añadido: funciones NFC para la versión global. Gracias a este detalle podremos realizar pagos con la banda, algo que muchos usuarios han estado demandando a la firma china desde hace años.

En la imagen vemos algunas características, como el seguimiento para ctividades como yoga, saltos, o deportes como remo. También muestra el seguimiento de la salud general, para hacernos una idea del estado en el que nos encontramos de un vistazo.

De nuevo, esta es solo una foto oficial, por lo que hasta el día 11 de junio no conoceremos más detalles salvo de la mano de Xiaomi. Por ahora, no se sabe si la Mi Band 5 incluirá una de las funciones más esperadas: soporte para Amazon Alexa. Saldremos de dudas dentro de unos días.