Xiaomi lanza sus propias pilas: cinco veces más autonomía y más duraderas que las normales

Por mucho que los smartphones hayan sido los responsables de que Xiaomi sea una marca de renombre a día de hoy, todos los acérrimos de la marca sabemos que también es conocida por lanzar prácticamente cualquier cosa bajo su logo. Hay un meme sobre Xiaomi, que reza que si la firma no lo ha creado, no existe. Y aunque parezca increíble, aún hay cosas que la marca china no ha creado.

Como pilas AA, las cuales no tenían una versión de Xiaomi. Esto ha cambiado; os presentamos las Xiaomi Mijia Super Battery, sus primeras alcalinas AA totalmente originales. Tanto el diseñoi como la fabricación provienen de Xiaomi, se han presentado hoy.

El producto cumple con todos los requisitos para formar parte del ya abultado catálogo de Xiaomi: precio rompedo y gran calidad, almenos sobre el papel. Porque Xiaomi, desde su propia página web, promete que estas pilas serán entre "2 y 5 veces más duraderas" que las pilas convencionales. Algo que, por cierto, nos ha generado cierta algo de incertidumbre.

Pilas duraderas y ligeras

Pila Mijia Super Battery. Xiaomi Omicrono

Puede parecer que Xiaomi le esté dando demasiado "bombo" a unas pilas, pero recordemos que es en esta clase de productos domésticos donde Xiaomi realmente saca a relucir su marca. Según explica la propia Xiaomi, estas pilas tan baratas tienen muchas mejores propiedades que las convencionales.

Las pilas tienen una alta resistencia a las temperaturas, de tal forma que podrán mantener su capacidad en el tiempo incluso si hace mucho frío. De hecho, Xiaomi detalla que aguantarían trabajando incluso por debajo de -20 grados Celsius. Pesan 16 gramos, un 33% menos que las pilas convencionales y en teoría se ha modificado el interior para usar polos negativos y positivos más grandes.

Se usa una estructiura interna de un solo devanado. Su capacidad energética es de 2.900 mAh, algo estándar teniendo en cuenta que las pilas alcalina actuales suelen oscilar entre 1.700 y los 3.000. No obstante, creemos que hay bastante más marketing de lo que parece detrás de estas pilas.

¿Demasiado marketing?

Supuestamente aguantan hasta menos de 20 grados Celsius. Xiaomi Omicrono

Estas pilas tienen un problema, y son los datos. Xiaomi asegura que son más duraderas y ofrecen entre 2 y 5 veces más durabilidad que las pilas convencionales". También hablan de su increíble capacidad de autonomía, pese a que su rango de capacidad está dentro de lo normal.

Si bien Xiaomi menciona como rival a Duracell, no especifica en ningún momento con qué otras pilas ha hecho la comparativa. Además, Xiaomi se ha olvidado de mencionar los ciclos de carga que soportan estas pilas, y este es un detalle sumamente importante, especialmente si estas pilas presumen de alta capacidad.

Para que nos hagamos una idea, las pilas de Ikea tienen un ciclo de vida de unas 500 cargas. Algo que se traduce, en teoría, en una vida útil estimada de 5 años. Las Eneloop Pro, de Panasonic, tienen unos 2.500 ciclos. Cuanta más capacidad de ciclos de carga tenga una pila, más vida útil tendrá.

El problema que nos aparece con este anuncio es que no especifican qué es una "pila convencional"; hay muchos modelos en el mercado y si nos basamos específicamente en los de Duracell, tampoco nos queda claro qué datos ha usado Xiaomi para dicha comparativa.

Duracell desde su web, refiriéndonos a sus Duracell Ultra recargables promete 3 años de energía garantizados, y su modelo más alto cuenta con 2.500 mAh. Pero no sabemos contra qué modelo han comparado sus pilas; así, el argumento de Xiaomi asegurando que sus pilas son "entre 2 y 5 veces más duraderas" queda en duda.

Saldrán a la venta el día 20 de mayo, por ahora solo en China. Su precio inicial es de 16.9 yuanes, que al cambio directo serían unos 2.17 euros. Un precio sin duda rompedor que no sabemos cómo se traduciría en el mercado occidental.