El purificador de aire de Xiaomi: una bendición para alérgicos y fumadores

A día de hoy, Xiaomi es una de las marcas más populares de España en lo que a tecnología se refiere. En este sentido, recientemente se han convertido en la compañía que más móviles vende de España, superando a firmas tan consagradas como Samsung, Huawei o Apple.

Sin embargo, la tecnología es solo una de las muchas ramas a las que se dedica Xiaomi. Aunque pueda sorprenderos, la compañía en China vende todo tipo de productos, desde ropa hasta electrodomésticos pasando por motos eléctricas e incluso toallas. Los productos que llegan a España son tan solo una pequeña muestra de un ecosistema inmenso.

En este artículo venimos a hablaros de uno de esos productos curiosos de Xiaomi: un purificador de aire. Os contamos cómo ha sido nuestra experiencia con el Mi Air Purifier 3H, toda una joya para alérgicos o fumadores.

Minimalista y elegante

En OMICRONO ya tuvimos la ocasión de probar el modelo anterior, el Mi 2S, y lo cierto es que el diseño no ha cambiado demasiado desde entonces. El nuevo purificador de aire, solo disponible en color blanco, ofrece un aspecto minimalista y elegante que nos permitirá tenerlo en cualquier estancia de la casa sin llamar demasiado la atención.

Mi Air Purifier 3H. Alex Branco Omicrono

Éste tiene unas dimensiones de 24 x 24 x 52 centímetros y pesa 6,1 kilogramos. No se caracteriza precisamente por ser un dispositivo pequeño, por lo que quizás sea un poco más complicado encontrarle sitio en viviendas pequeñas.

Contrólalo desde el móvil

Como ocurre con la mayoría de los dispositivos de Xiaomi, tendremos que descargar la app Xiaomi Home para configurarlo, aunque es un proceso bastante simple que consiste en conectarlo a nuestro WiFi y poco más.

Interfaz Mi Air Purifier. Alex Branco Omicrono

Una vez configurado, podremos controlarlo directamente desde el móvil, ya sea para encenderlo, apagarlo o cambiar entre sus diferentes modos. Con esta app también podremos revisar información relacionada con la temperatura, la calidad del aire o la humedad de la habitación en la que se encuentre el purificador de aire.

Sin embargo, esos mismos datos también podrán verse directamente desde el dispositivo, ya que se muestran en la pantalla táctil OLED que incorpora. Aquellos que lo deseen podrán regular el brillo de este panel desde la app.

Filtro de tres capas

El Mi Air Purifier 3H mejora en rendimiento en un 22 % respecto al modelo anterior, pasando a tener un CADR de partículas de hasta 380 metros cúbicos la hora, lo que se traduce en que es eficaz para limpiar el aire de estancias de hasta 45 metros cuadrados.

Mi Air Purifier 3H. Alex Branco Omicrono

Para ello, éste cuenta con un filtro con tres capas diferentes. La primera elimina el pelo, el polvo, las fibras de algodón y otras partículas más grandes; la segunda integra un filtro HEPA que elimina el 99,97 % de las bacterias, virus, humo del tabaco y otras partículas PM2,5; por último, la tercera dispone de un filtro de carbón activo capaz de absorber el formaldehído, los compuestos volátiles (COV) y otros gases nocivos.

Una joya para respirar mejor

Tras probarlo durante varias semanas, he de admitir que me ha sorprendido positivamente. En mi caso, no he percibido grandes cambios en el aire, pero comparto hogar con personas con alergia y éstos me aseguran que han notado una gran diferencia, logrando respirar bastante mejor.

Recomendamos tener el purificador en modo automático, aunque hay veces que quizás nos compense utilizar alguno de sus otros modos, como el nocturno para dormir o pasar al nivel 3 de limpieza si hemos estado fumando cerca, aunque lo detectará automáticamente, como podéis observar en la foto que os dejamos a continuación.

App para manejar el purificador. Alex Branco Omicrono

Respecto al ruido, el dispositivo es bastante silencioso por norma general. Pese a ello, sí que genera más estruendo si detecta un aire demasiado contaminado y tiene que hacer una purificación a fondo, como en el caso de percibir el humo del tabaco.

Pese a ofrecer un rendimiento tan bueno, siendo capaz de cubrir un área de 45 metros cuadrados, este purificador de aire tan solo cuesta 199 euros. Cabe recalcar que no va a resolver todos los problemas de los alérgicos, pero sí que ayudará a mejorar su situación y a que disfruten de un aire más limpio. Algo similar ocurre con los fumadores, que se librarán de todas las partículas nocivas que desprende el tabaco.