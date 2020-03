Aliexpress celebra su 10 aniversario con descuentos: éstas son las mejores ofertas

Aliexpress está celebrando su décimo aniversario. Una de las plataformas más importantes de compra-venta online está de fiesta y está haciendo lo que mejor sabe hacer estos días (pese a la crisis del coronavirus), que es ofrecer descuentos bastante locos.

Hemos recopilado una serie de ofertas que seguro os harán replantearos si soltar la cartera. Porque hay verdaderas ofertas que sin duda no deberíais dejar escapar, como un televisor LG de 49 pulgadas por poco más de 300 euros y una PS4 Slim con varios juegos por 200 euros.

Antes de comentaros las ofertas, debemos aclarar una cosa: no, no contraeréis el coronavirus. De primeras la mayor parte de las ofertas corresponden a Aliexpress Plaza, que tiene envíos desde España. Además, como ya explicamos en su día, las compras online no suponen un riesgo de contraer la infección.

PS4 Slim + 3 juegos por 199 euros

PS4 Slim con 3 juegos.

El primer producto rebajado es una PS4 Slim que, además de traer un mando, incluye 3 grandes títulos: Horizon Zero Dawn, The Last of Us Remastered y Uncharted 4: el Desenlace del Ladrón. Todo por unos 199 euros aplicando el código PS4328. En el link de abajo podrás acceder a esta oferta; si pensabas comprarte una PS4 pero no tenías presupuesto para agenciarte juegos, entonces ya no tienes excusa.

Televisor de LG de 49 pulgadas por 319 euros

Modelo de 49 pulgadas de LG. LG

Seguimos, esta vez con un televisor. Concretamente un televisor de 49 pulgadas UM7000PL 4K UHD, con asistente de Inteligencia Artificial y Smart TV. El precio final, aplicando el código de ALIVERSARIO37 se queda en 319 euros. Sin duda alguna es toda una ganga, y es ideal para los que busquen un televisor de gran formato sin renunciar a primeras marcas.

iPad 2019 10.2" por 300 euros

iPad 2019.

De los televisores pasamos a las tablets, y es que los iPad son quizás las mejores del mercado. Este modelo, el de 2019 (no Pro) de 10.2 pulgadas es perfecto para educación, para entretenimiento o multimedia. Y tan solo cuesta 300 euros, si de nuevo, aplicamos su código correspondiente: ALIVERSARIO37. Desde OMICRONO pensamos que un iPad es de esas cosas que no sabes que necesitas hasta que las tienes.

Apple Watch Series 5 por 318 euros

Apple Watch Series 5

Esta lista va a estar bastante conformada por productos de Apple, y no es para menos; sus costes oficiales suelen ser inasumibles para la mayoría de mortales, y ver algunos de sus accesorios a un precio menor es sin duda toda una golosina. Este Apple Watch Series 5 (el último modelo) está por unos 318 euros. Puede parecer que 300 euros por un reloj es una barbaridad, pero teniendo en cuenta que cuesta 449 en la tienda de Apple, quizás es una opción a considerar.

Patinete eléctrico Xiaomi por 269 euros

Patinete eléctrico de Xiaomi.

Los patinetes eléctricos están ganando una popularidad sin precedentes, ya que son una grandísima forma de desplazarse por la ciudad (siempre siguiendo las normas viales). El más famoso, el Mijia Scooter M365 de Xiaomi está disponible en Aliexpress por unos 269 euros. Normalmente ronda entre los 300 y 400 euros, así que es un precio muy, muy jugoso.

Smartphones

Los smartphones son los grandes protagonistas de estas rebajas de Aliexpress. Renovar tu smartphone es una decisión que necesita temple y cuidado; los descuentos de Aliexpress pueden ser la oportunidad perfecta para cambiarte de teléfono. He aquí las rebajas más interesantes que hemos recopilado:

Bola extra: Roborock S5 Max por 418 euros.

Roborock S5 Max

Finalizamos con el Roborock S5 Max, un robot aspirador de altísima calidad y que además tiene capacidad para fregar suelos. Tendrá un descuento que lo dejará en 418 euros, que además añadirá un cupón de descuento si seguimos este enlace.

El S5 Max es quizás uno de los robots limpiadores más completos, ya que además de aspirar la suciedad cuenta con un tanque de agua eléctrico con el que puede fregar toda la casa sin problemas. La oferta estará disponible hasta el 31 de marzo, así que tienes unos pocos días para echarle el guante a esta genial oferta.