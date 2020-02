Google no seguirá adelante con sus cometas que generaban electricidad

Hace unos años que supimos de Makani, una empresa en la que Google estaba invirtiendo recursos con una idea muy prometedora. La idea era generar energía eólica a partir de cometas. Sí, esos cometas que tú volabas de pequeño, pero mucho más avanzados tecnológicamente. El proyecto fue una de las banderas más futuristas dentro del portfolio de ideas en la mente de Alphabet, la matriz de Google.

Desgraciadamente, no ha sido posible; Alphabbet ha anunciado que desiste su inversión en Makani. También renuncia a comercializar esta empresa, y la firma dejará de formar parte del proyecto Google X, el laboratorio experimental de la firma. Desde este momento, la idea de generar energía eólica con cometas queda fuera del ideario de Google.

Esta se convertirá en la primera empresa en abandonar la plataforma dirigida por Sundar Pichai, originalmente fundada por Larry Page y Sergey Brin. Un triste logro que se sentencia con una dura declaración por parte de la firma: "Alphabet no encuentra rentable mantener la empresa de cometas eólicas".

Google no seguirá con Makani

Makani es una empresa que tiene como objetivo crear energía económica que, además, sea accesible. Fue fundada en 2016 y no tardó en entrar en Google X, el que es a día de hoy el departamento de investigación de Google. El año pasado, en 2019, Alphabet separó a Makani como una empresa independiente, sacándola de X. Ahora, le da carpetazo.

La empresa se dedicaba a turbinas eólicas y el equipo consiguió llevar a cabo un proyecto que generó alrededor de 20 kW de electricidad. Más tarde consiguieron alcanzar los 600 kW, con la simple idea de tener unos cometas que generasen energía eólica.

Cometa de Makani en primer plano. Makani

¿Qué ha pasado? Astro Teller, jefe de proyectos de Google X, ha expresado que Alphabet no ve rentable a Makani. Sus cometas eólicas no eran viables comercialmente, y la clave eran las dificultades que estas mismas representaban. Eran costosas y tenían demasiadas complicaciones a nivel de ingeniería. Teller no deja atrás la idea que reza que toda idea relacionada con el clima "merece una inversión" como él mismo explica, "conviene mantener una visión clara y dirigir recursos a otras oportunidades [...]".

A partir de ahora, Makani pasará a dejar de formar parte de Alphabet. Algunos empleados se quedarán durante un tiempo en la firma para compartir información con el resto de departamentos de Google X para apoyar otros proyectos situados dentro de la sección experimental de Alphabet. No obstante, Makani perderá a la mayoría de sus empleados, y más que probablemente desaparezca con el tiempo. Toda una pena; desde luego era una idea innovadora.

Via | Trecebits.