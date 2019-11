La nueva app de Facebook te dará dinero a cambio de información sobre ti

Seguro que en tu dispositivo Android tienes una app de Google instalada llamada "Google Opinion Rewards". Esta app es famosa entre los usuarios de Android porque a grandes rasgos te dan dinero en forma de saldo de Google Play a cambio de responder encuestas. La nueva app de Facebook quiere repetir la misma fórmula.

La app se llama Facebook Viewpoints y sigue el mismo concepto que la variante de Google. Facebook te ofrecerá encuestas personalizadas en las que tendremos que dar una cierta cantidad de nuestra propia información a cambio de una recompensa monetaria. La diferencia es que esta recompensa se verá reflejada en dinero "real" que acabará en nuestra cuenta de PayPal.

El problema reside, de nuevo, en la privacidad. Facebook lleva en el punto de mira desde hace ya un tiempo en lo que a esta cuestión se refiere, y el hecho de que se requiera nuestra información no deja en muy buen lugar a la red social. Como era de esperar, Facebook ha prometido que no venderá tus datos ni accederá a más de los necesarios.

Facebook Viewpoints: Mark Zuckerberg quiere saber cosas sobre ti a cambio de dinero

Esta aplicación llega meses después de la polémica que se suscitó con la app VPN de Facebook que obtenía información de los usuarios con total descaro. Esa app quedó totalmente inutilizada por Facebook y ahora la compañía llega con Viewpoints, que tiene un enfoque mucho más amigable. Respondes encuestas y Facebook te da dinero.

El sistema es similar al de Google Play, pero con el aliciente de que hablamos de dinero "real". Con las encuestas los usuarios podremos recabar una serie de puntos que luego podremos canjear en forma de saldo de PayPal. Según afirman medios como TechCrunch, la primera encuesta dura unos 15 minutos otorgándote unos 1.000 puntos. Esto se traduciría en unos 5 dólares.

Lo preocupante de Viewpoints es la información que se requiere. Viewpoints requerirá el nombre del usuario, edad, sexo, país de residencia y dirección de correo electrónico de sus usuarios. Obviamente Facebook ha prometido que, por ejemplo, no recopilarán información sobre qué apps de terceros usamos (como pasó con la anterior app) y también aseguran que estos datos no serán vendidos a terceros. Simplemente se usarán para mejorar los propios productos de la compañía, pero no es un misterio que la palabra de Facebook ya está en entredicho.

La app por ahora se ha activado en cuentas de Facebook provenientes de Estados Unidos y aún no se puede descargar en Europa. Tendremos que esperar para ver si aterriza en España u otros países y ver, además, si los usuarios se fiarán de nuevo de Facebook. La app está disponible tanto para iOS como para Android.

Origen | Facebook